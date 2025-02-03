Идентификатор кораблекрушения: единственная военная потеря Бразилии во Второй мировой войне

Единственный бразильский военный корабль, потопленный вражескими силами во время Второй мировой войны, был достоверно идентифицирован военно-морскими силами страны — спустя 14 лет после того, как водолазы впервые обнаружили его обломки.

82-метровое вспомогательное судно Витал де Оливейра был торпедирован немецкой подводной лодкой U-861 в 1944 году, в результате чего погибло около 100 человек.

Бразилия, единственная страна Южной Америки, которая отправляла войска за границу во время Второй мировой войны, также потеряла до 2 торговых судов в результате атак подводных лодок у своего побережья во время битвы за Атлантику.

ВМС Бразилии получили батиметрические данные о Витал де Оливейра 16 января во время морских испытаний и ввода в эксплуатацию гидроокеанографического исследовательского судна, по совпадению также названного Витал де Оливейра.

Оба корабля были названы в честь «отца бразильской гидрографии» капитана фрегата Мануэля Антонио Виталя де Оливейры, который погиб во время Парагвайской войны в 1867 году, командуя линейным кораблем..

Гидролокационные изображения Vital de Oliveira (ВМС Бразилии)

Крушение Витал де Оливейра был обнаружен в 2011 году примерно в 65 км от побережья Макаэ в штате Рио-де-Жанейро братьями-дайверами Хосе Луисом и Эверальдо Помпермайером Меригете. Двое рыболовов-собирателей откликнулись на просьбу о помощи от рыбака, чья сеть запуталась в неизвестном препятствии.

Обломки судна находились на глубине около 55 м, поэтому братья вызвали технического водолаза Домингоса Афонсо Жорио. Он сообщил флоту, что обнаружил сеть, зацепившуюся за корабельное орудие. Витал де Оливейра имел на вооружении две 47-мм пушки.

По каким-то причинам военно-морские силы до сих пор не смогли подтвердить идентичность обломков судна, о чем они сообщили бразильским СМИ в прошлом году, когда возникли вопросы в связи с 80-й годовщиной затопления.

Ранее оно заявляло, что «в настоящее время не проводит исследований по обнаружению археологических памятников кораблекрушений», хотя теперь эта позиция, по всей видимости, изменилась.

Оригинальный Vital de Oliveira, торпедированный в 1944 году (ВМС Бразилии)

Команда Витал де Оливейра был построен в 1910 году, первоначально как Итауба, и в 1931 году был включен в состав ВМС Бразилии. 19 июля 1944 года он перевозил припасы и военный персонал вдоль побережья, и его должен был сопровождать охотник за подводными лодками Джавари, хотя по неизвестным причинам суда потеряли визуальный контакт.

Когда Витал де Оливейра Незадолго до полуночи в корму судна попала торпеда; небронированное судно быстро затонуло, из 100 находившихся на борту человек погибло около 270 человек.

Последняя разработка ВМФ Витал де Оливейра был разработан для проведения гидроокеанографических исследований, сбора данных об окружающей среде и поддержки научных исследований в морских районах, представляющих интерес.

Новое научно-исследовательское судно Vital de Oliveira, названное в честь гидрографа XIX века (бразильский флот)

По словам лейтенанта-коммандера Кайо Сезара Перейры Демилио из Подводная археология Отдел Управления исторического наследия и документации ВМФ.

По его словам, могут быть проведены дополнительные технические и ROV-погружения для фото- и видеосъемки, сбора дополнительных данных о судне и регистрации или извлечения артефактов. Будут созданы 3D-модели, которые «позволят провести детальную оценку оставшихся структурных состояний и взаимосвязи судна с окружающей средой».

Исследование станет частью текущего цифрового проекта под названием Атлас кораблекрушений, представляющих исторический интерес на побережье Бразилии, что позволяет проводить сопоставления между различными местами крушений и расширять понимание морской истории страны.

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