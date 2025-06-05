Подтверждено, что затонувшее судно принадлежит капитану Куку «Индевор».

Окончательный вердикт относительно идентичности затонувшего судна в гавани Ньюпорт, штат Род-Айленд, США, был объявлен Австралийским национальным морским музеем (АНММ) – подтверждая на основании «более веских доказательств», что изначально это был знаменитый экспедиционный корабль капитана Джеймса Кука HM Bark Endeavour.

Подтверждение является кульминацией крайне спорного проекта, который занял около 26 лет, и представлено в отчете, содержащем новые исторические и археологические свидетельства, позволяющие идентифицировать место, ранее известное как RI 2394. Теперь ANMM хочет обеспечить полную защиту обломков.

"Данный Стараться'«Учитывая историческую и культурную значимость объекта RI 2394 для Австралии, Новой Зеландии, Англии, США и коренных народов по всему Тихому океану, для точной идентификации места кораблекрушения необходимо обеспечить максимально возможный уровень законодательной и физической защиты объекта RI XNUMX», — говорится в заявлении музея.

Как также отмечается в отчете, HMB Endeavour не было всемирно известным судном. В то время как британский морской офицер и исследователь Кук использовал его для своего тихоокеанского исследовательского плавания 1768-71 годов, для коренных народов он символизировал начало колонизации.

После возвращения в Англию барк был продан частным владельцам и переименован в Лорд сэндвич, использовался для перевозки войск в американские колонии в поддержку британских кампаний. К 1778 году судно было в плохом состоянии и оставалось в гавани Ньюпорта для размещения военнопленных.

Когда американские и французские войска осадили город, удерживаемый британцами, Лорд сэндвич был одним из 13 судов, затопленных для создания подводной блокады, и нет никаких записей о его спасении или перемещении.

Совместное исследование

В 1998 году австралийские историки Майк Коннелл и Дес Лидди и американский морской археолог Кэти Аббасс из Проекта морской археологии Род-Айленда (РИМАП) начали осматривать место крушения.

В следующем году федеральный суд удовлетворил иск штата Род-Айленд о праве собственности на все затопленные суда, возложив на Комиссию по сохранению исторического наследия и культурного наследия Род-Айленда (RIHPHC) ответственность за охрану и лицензирование любых археологических работ на затонувших кораблях.

В то же время, а также в 2019 году RIMAP и ANMM согласовали набор критериев, которые, если они будут удовлетворены, позволят идентифицировать RI 2394 как Лорд сэндвич – и теперь ANMM утверждает, что достаточное количество этих критериев было выполнено.

Обе организации сотрудничали в ходе серии из пяти археологических экспедиций вплоть до 2004 года, проводя подводные исследования, дистанционное зондирование морского дна и анализ образцов камня, угля, древесины и отложений, но ни одно из мест крушения не было идентифицировано как место крушения. Лорд Сэндвич.

Дайвер Австралийского национального морского музея (ANMM)

Проект RIMAP-ANMM возобновился в 2015 году, а в следующем году новое архивное исследование, проведенное Найджелом Эрскином из музея, существенно сузило область исследования до территории к северу от острова Гоут, где, как известно, находится Лорд сэндвич и четыре обломка поменьше.

Они были исследованы в период с 2017 по 2021 год, что еще больше сузило круг поисков до двух крупнейших затонувших судов.

Остров Гоут, гавань Ньюпорта

RI 2394 был значительно больше предыдущего участка, с видимыми остатками, покрывающими площадь 18 x 7 м. Он содержал кучу каменного балласта, ряд больших открытых, сочлененных деревянных ребер, четыре железных пушки и свинцовый шпигат (дренаж).

Были собраны образцы древесины корпуса, балласта и артефактов, а анализ древесины показал, что носовая часть судна подверглась значительному ремонту с использованием европейской древесины позднее в его жизни, как это имело место в 1776 году.

Вооружившись разрешениями RIHPHC на раскопки, в период с 2019 по 2021 год группа провела более детальное обследование, обнажив корпус и такие элементы, как колодец трюмного насоса, киль, кильсон и носовой узел.

Последнее слово? Заключительный отчет музея

Размеры ряда строительных лесов точно соответствовали измерениям, сделанным во время обследования Королевским флотом Endeavour в 1768 году. Сохранившийся корпус, от трюмного насоса до носа, точно соответствовал размерам судна, а расположение парных и тройных балок настила точно соответствовало расположению Endeavourгрот- и фок-мачты.

Необычное соединение форштевня и переднего конца киля также соответствует сохранившимся описаниям.

HMB Endeavour Фрэнсиса Джозефа Бейлдона

Выпадать

Отношения сотрудничества между RIMAP и ANMM изменились в начале 2022 года, когда музей впервые сообщил, что Endeavour были идентифицированы.

Аббас парировал это заявлением, заявив, что RIMAP является ведущей организацией по исследованию, что заявление музея было преждевременным и нарушало контракт, и что еще предстоит ответить на некоторые вопросы, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод.

«Когда исследование будет завершено, RIMAP опубликует официальный отчет на своем сайте», — сказала она, хотя там ничего не было опубликовано об этом Endeavour в последнее время. Диверне обратился в RIMAP за комментариями.

Окончательный отчет музея можно скачать здесь.

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