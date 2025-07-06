Музеи RN и Scapa поднимают артефакты Vanguard

Колокол и артефакты, связанные с пушками, с линкора HMS времен Первой мировой войны. авангардный были подняты аквалангистами в Скапа-Флоу по поручению Национального музея Королевского военно-морского флота (NMRN).

Считается, что затопление корабля в 1917 году привело к крупнейшей случайной гибели людей в ходе одного инцидента в истории Королевского флота.

Объекты были идентифицированы восемь лет назад после того, как группа водолазов отметила столетие со дня затопления корабля в 1917 году, потратив 500 часов на картографирование места крушения, которое было распространено на большой площади из-за силы взрывов, потопивших корабль. дальнейшее обследование была проведена в 2023 году.

HMS авангардный был дредноутом водоизмещением 19,560 1909 тонн, спущенным на воду в Барроу-ин-Фернесс в 1916 году и принимавшим участие в Ютландском сражении в XNUMX году.

Линкор HMS Vanguard погиб в 1917 году (Королевский флот).

Большую часть своей карьеры она провела в патрулировании Северного моря, но 9 июля 1917 года произошла серия журнала Взрывы произошли, когда она стояла на якоре в Скапа-Флоу. Она затонула в течение нескольких минут, и только двое из 848 офицеров и членов экипажа выжили.

Останки, которые лежат на глубине 34 м, были защищены как военное захоронение только в 1984 году, к тому времени они уже были в значительной степени спасены для цветных металлов. Центральные секции были подняты на металлолом, хотя другие, включая нос и корму, остались нетронутыми на морском дне.

HMS авангардный является суверенным иммунным обломком, поэтому для погружения требуется специальное разрешение Министерства обороны. Проект по подъему артефактов, задуманный NMRN и музеем Скапа-Флоу, разрабатывался в течение трех лет.

Он был реализован при полной поддержке Проект фотографий команды Vanguard, которая пытается собрать фотографии всего экипажа военного корабля через их потомков, а также другие организации, включая Получателя обломков и Министерство обороны.

Шестидневное окно

Команда добровольцев-дайверов, работающая на чартерном судне Оркнейских островов. ХаскианКак и в предыдущих исследованиях, у группы было шестидневное окно с 29 июня для извлечения артефактов, работая на участке, простирающемся более чем на 750 м от места крушения.

Колокол, деформированный взрывом, отбросившим его от корабля, лежал примерно в 200 метрах от основного места, с отверстием наверху, где когда-то была корона.

Пластина кампании Нила от Vanguard (HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen)

Также на поверхность были подняты тампон или заглушка ствола орудия, предположительно сделанная из конского волоса и кожи, и металлический значок, увековечивающий битву на Ниле с одного из главных орудий. На нем был изображен бюст адмирала лорда Нельсона, который был капитаном более раннего авангардный.

После сохранения Национальный музей Королевского флота, артефакты будут переданы в аренду Оркнейским островам Музей Скапа-Флоу для показа. Главный корабельный колокол можно увидеть в музее доков в Барроу-ин-Фернесс.

Колокол HMS Vanguard выставлен в музее доков Барроу

Дредноуты Королевского флота несли бы от трех до пяти колоколов. Помимо главного корабельного колокола, вероятно, был бы колокол на квартердеке, один в машинном отделении и меньшие для каждой из корабельных шлюпок и кают-компании.

Также в Дивернете: Новые изображения дайверов освещают военные корабли Скапа, История и затонувшие корабли Скапа-Флоу-100, Погружение в Скапа-Флоу, Паломничество в Скапа-Флоу