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Землетрясение скрыло затонувший корабль, но наука его нашла

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Имя буксира (Лукас Бонфанти)
Имя буксира (Лукас Бонфанти)

Это было совсем небольшое судно, но буксир, затонувший в озере Науэль-Уапи на севере Патагонии в начале XX века, приобрел полумифический статус к тому времени, когда кинематографисты объединились с геологами, чтобы разгадать тайну местонахождения затонувшего судна.

Науэль-Уапи — вытянутое озеро в Андах между провинциями Рио-Негро и Неукен в Аргентине, имеющее сложную географию с различными рукавами, полуостровами и островами. 

Фотография буксира Helvecia II (Патагонский визуальный архив)
Фотография буксира Helvecia II (Патагонский визуальный архив)

Местная продюсерская компания Acuanauta Films снимала полнометражный документальный фильм под названием Поиски Гельвецияа, основанный на истории о давно потерянном озерном буксире Гельвеция IIОднако поиск места крушения оказался весьма затруднительным, пока не была получена помощь от Национального совета по научным и техническим исследованиям Аргентины (CONICET). 

Буксир буксировал баржи, перевозившие промышленные товары между Аргентиной и Чили, и, как известно, затонул в Науэль-Уапи в 1906 году, где-то недалеко от портового города Сан-Карлос-де-Барилоче, где базировалась кинокомпания. На протяжении многих лет предположения о причинах затопления варьировались от взрыва и гигантской волны до саботажа. 

Кинорежиссер и аквалангист Николас Маццола слышал много историй о Гельвеция II от своего покойного отца. Начиная с 2020 года он пытался найти обломки с помощью эхолота, одновременно восстанавливая их историю, и в конце концов пришел к выводу, что подводный оползень, должно быть, сместил их с первоначального места.

Волна цунами

Маццола узнал, что группа CONICET изучала «Великое землетрясение» 1960 года в регионе, во время которого сейсмические колебания вызвали оползень недалеко от Барилоче, в результате чего пирс обрушился вместе с пришвартованными лодками и возникла мощная волна цунами. 

Директор задался вопросом, не произошло ли крушение Гельвеция II Возможно, в какой-то момент он сместился таким образом, возможно, оказавшись погребенным под осадочными породами, и можно ли научно рассчитать его перемещение.

Группа экологических исследований CONICET во время поездки на озеро Науэль-Уапи (CONICET)
Группа экологических исследований CONICET во время поездки на озеро Науэль-Уапи (CONICET)

Специалисты по озерным системам CONICET, входящие в Группу по изучению окружающей среды Андийско-Патагонского института биологических и геоэкологических технологий, взялись за решение этой задачи. 

Его команда проанализировала все данные, уже собранные в этом районе, но не нашла ничего существенного. Затем они обратились к батиметрическим записям высокого разрешения как исходной области поиска затонувшего судна, так и прилегающих территорий, применив свои знания в области «лимногеологии». 

«Мы исследуем события, которые влияют и влияли на озера региона в настоящем и прошлом, такие как сейсмические явления, оползни, наводнения или нестабильность побережья, цунами на озерах и извержения вулканов, среди прочего», — сказал исследователь CONICET Густаво Виллароса, который руководил проектом. Гельвеция II команда. Исследования используются для понимания рисков для прибрежного населения, а также туристической, коммерческой и рекреационной деятельности.

Густаво Вильяроса с исследовательской группой (CONICET)
Густаво Вильяроса с исследовательской группой (CONICET)

«Мы расширили зону поиска на соседнюю территорию и там увидели силуэт, по форме и размерам соответствующий пароходу, поэтому мы рекомендовали провести поиск в этой точке», — сказал Виллароса.

«Мы несколько раз обыскивали территорию, используя различные методы сканирования, пока ответственные за предоставление подводного робототехнического оборудования люди из компании Pancora Robotica Submarina из Барилоче не сообщили нам об обнаружении судна», — сказал Маццола.

Изображение обломков судна, полученное с помощью бокового сканирования (CONICET)
Изображение бокового сканирования (CONICET)

Увидев кадры части правого борта и кормы крушения, создатели фильма затем провели собственные погружения с аквалангом. «Когда я увидел корабль, моя душа наполнилась счастьем», — сказал Маццола.

«Много чувств»

«Увидеть настоящее кораблекрушение, которое было трагедией, и оказаться первым, кто увидел это за столь долгое время, вызвало массу эмоций», — сказал другой режиссер Лукас Бонфанти. 

Первое подводное изображение Helvecia II (Николас Маццола)
Первое подводное изображение Helvecia II (Николас Маццола)

«Под водой мы посмотрели друг на друга, мы начали праздновать, мы обошли вокруг несколько раз, и Николас схватил камеру и направил ее на затонувший корабль так, чтобы его было видно на поверхности. Мы фотографировали и снимали. Потом было много эмоций».

Администрация национальных парков (APN) внесла обломки в свой Национальный реестр культурного наследия. Расширенный трейлер 85-минутного фильма Поиски Гельвеция (на испанском языке) можно увидеть на Фильмы Акуаната сайт.

Также в Дивернете: Корабли-призраки Великих озер. Часть 1, Корабли-призраки Великих озер, часть 2, Обнаружение затонувшего корабля на озере не может объяснить странное поведение капитана, 130-летний озерный пароход найден на глубине 200 метров

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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