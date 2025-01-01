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Орден Британской империи для охотника за затонувшими кораблями Мирнса

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Охотник за затонувшими кораблями Дэвид Мирнс, кавалер ордена Британской империи
Охотник за затонувшими кораблями Дэвид Мирнс, кавалер ордена Британской империи

Англо-американский охотник за затонувшими кораблями Дэвид Мирнс был удостоен звания офицера Британской империи (OBE) в новогоднем почетном списке короля за заслуги в обнаружении и подъеме исторических затонувших кораблей.

66-летний руководитель глубоководной экспедиции, океанограф и дипломированный морской ученый за 29 лет своей карьеры обнаружил 35 крупных затонувших кораблей.

Теперь он является одним из самых опытных в мире охотников за затонувшими кораблями на большой глубине. Он утверждает, что его общий показатель успешности составляет 90%. Он также занесен в Книгу рекордов Гиннесса пять раз, в том числе за обнаружение самого глубокого затонувшего корабля из когда-либо найденных — Рио-Гранде на 5,762 м.

Поисковые подвиги Мирнса по обломкам судна начались в 1990 году, когда он выследил грузовое судно Лукона, который был потоплен бомбой замедленного действия, в результате чего погибла вся его команда.

Последующие значительные открытия включают балкер Дербишир, крупнейшая потеря в истории британского судоходства; линейный крейсер HMS времен Второй мировой войны капот, затопленный Бисмарк; HSK Корморан, затоплен после затопления HMAS Сидней; Австралийское госпитальное судно AHS Кентавр, незаконно потопленный японской подводной лодкой; и самое раннее затонувшее колониальное судно, когда-либо найденное и раскопанное археологами, Эсмеральда из флота Васко да Гамы 1502/3 гг. 

Мирнс также был частью команды, которая обнаружила японский линкор. Мусаси, а в 2019 году возглавил финансируемую из частных источников операцию по обнаружению самолета Piper Malibu с футболистом Эмилиано Салой на борту, который пропал над Ла-Маншем.  

Поиски ради поиска

Последняя награда пришла вскоре после того, как Мирнс занял пост директора по поиску. в экспедиции найти сэра Эрнеста Шеклтона Квест обнаружен на глубине 390 м в море Лабрадор в июне 2024 года. Шеклтон погиб на борту судна в 1922 году.

«Дэвид Мирнс олицетворяет дух исследования и открытия», — сказал Джон Гейгер, возглавлявший экспедицию. «Его важнейшая роль в обнаружении поиск подчеркивает его непревзойденный опыт в глубоководных исследованиях и его преданность раскрытию историй, которые связывают нас с нашим прошлым. Это признание вполне заслужено.

Квест Прибытие в Лондон на Темзу (RCGS)
Quest прибывает в Лондон (RCGS)

«Орден Британской империи — достойная дань уважения карьере, отмеченной любопытством, мужеством, честью и неустанным стремлением раскрыть тайны глубин».

Мирнс является членом Королевского географического общества и Клуб исследователей. В прошлом он был удостоен множества наград, включая почетную медаль Ордена Австралии в 2010 году и медаль Лоуэлла Томаса от Клуба исследователей в 2019 году. В июне прошлого года он стал почетным членом Королевского канадского географического общества и получил медали Quest и Joseph-Elzéar Bernier.

Он написал три книги, включая автобиографию. Охотник за кораблекрушениями, которая получила премию Маунтбэттена как лучшая книга 2018 года. 

Амбиции Windrush

В настоящее время Мирнс планирует поднять 1.5-тонный якорь с HMT. Империя Виндраш, затонувшее у берегов Алжира спустя шесть лет после прибытия в Эссекс в 1948 году, когда на его борту находилось первое поколение карибских мигрантов, обосновавшихся в Великобритании.

Был создан фонд Windrush Anchor Foundation с целью вернуть якорь в Великобританию и разместить его там в качестве постоянной экспозиции.

«Я своими глазами видел, насколько важен такой физический объект, как колокол корабля Его Величества капот, может быть в соединении людей с памятью о корабле и его команде», — говорит Мирнс. «Я не сомневаюсь, что Уиндраш Якорь станет таким же «пробным камнем» для поколения Windrush и широкой общественности».

Также в Дивернете: Поиски поиск: потерянная лодка Шеклтона найдена, Эсмеральда найденный обломок - ранняя астролябия, Четыре затонувших корабля раскрывают несколько загадок

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00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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