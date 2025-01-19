Водолазы в Северном море обнаружили затонувшее судно времен Второй мировой войны, которое продолжало гореть

То, что долгое время считалось затонувшей подводной лодкой, было идентифицировано немецкой группой по исследованию затонувших объектов в Северном море Tidal Divers как пароход под названием Лотте Хальм, горючий груз которого был подожжен британскими бомбардировщиками во время Второй мировой войны.

Группа подготовила подробный отчет о судне, которое они обнаружили в октябре прошлого года, когда члены группы ныряли, чтобы исследовать отметку почти в 40 км к северу от Норденай на побережье Северного моря в Германии.

РИБ Tidal Divers с гидролокатором бокового обзора (Die Gezeitentaucher)

Находясь на глубине около 35 метров, он был классифицирован на морских картах как подводная лодка Федеральным агентством морского судоходства и гидрографии Германии (BSH), поэтому водолазы были удивлены, обнаружив вместо этого железный пароход.

Кормовая часть лежала на правом борту до самого котельного отделения, а остальная часть судна была перевернута. Четырехлопастной левый железный винт был обнажен, а правый винт наполовину зарыт в ил.

Левый гребной винт на судне Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Подробности о затонувшем корабле (Die Gezeitentaucher)

Перо руля отсутствовало, хотя петли на ахтерштевне были видны, а две паровые машины тройного расширения лежали примерно в 9 м оттуда, в то время как левый котел лежал на боку в 15 м от кормы. Стальная мачта торчала из-под обломков в середине судна.

3D модель крушения

Команда, которую возглавляет опытный исследователь затонувших кораблей Хольгер Бусс, подробно описала затонувший корабль, чтобы можно было создать фотограмметрическую 3D-модель. Затем они сравнили результаты с записями многих кораблей, пропавших в этом районе.

Фотограмметрическая 3D-модель Лотте Хальм (Die Gezeitentaucher)

На основании длины затонувшего судна в 71 м, конструкции его двигателя, которая совпадала с данными, имеющимися в распоряжении Lloyds of London, и памятного описания затопления в военных дневниках, команда сделала раннее предположение, что это может быть Лотте Хальм был подтвержден.

Хотя корабль затонул во время Второй мировой войны, он был построен как нефтяной танкер для немецкого флота в начале Первой мировой войны. Позже он был преобразован в грузовое судно, но получил Лотте Хальм название только в 1927 году, после того как его приобрела Кельнская судоходная компания.

Лотте Хальм (Die Gezeitentaucher)

14 августа 1941 года судно перевозило лес из Сундсвалля в Швеции в Папенбург в Германии. Из Куксхафена ему было приказано Кригсмарине следовать за норвежским грузовым судном, Marvel, и затем оба судна попали в шторм.

Три легких бомбардировщика Bristol Blenheim с базы ВВС Великобритании Уоттон в Норфолке атаковали их, используя зажигательные бомбы в 6.45:XNUMX, что вызвало серию взрывов на зданиях. Лотте Хальм и загорелся груз древесины, а также погибли четыре члена экипажа.

Остальные семеро, включая капитана Йозефа Бельского, выбрались на спасательном плоту и были подобраны Marvel и доставлены на остров Боркум.

Все еще горит

Тем временем минный охотник M572, патрульный катер V1105 и буксир Атлантика провел ночь и следующий день, пытаясь потушить пожар на теперь уже стоящем на якоре Лотте Хальм чтобы судно можно было отбуксировать в гавань.

На следующий вечер они отказались от борьбы, и вместо этого были предприняты попытки потопить судно с помощью обстрелов и глубинных бомб. Оно уплыло, все еще горя, хотя на следующий день были замечены его мачта и грузовая стрела.

Четыре тральщика в течение следующих шести дней безуспешно использовали гидролокатор для поиска обломков, после чего было решено, что Лотте Хальм больше не представляло опасности для судоходства.

(Die Gezeitentaucher)

Приливные ныряльщики Нашли судно с помощью RIB, оборудованного гидролокатором бокового обзора, из гавани Норддайх. Команда из девяти человек нырнула, используя нитроксные сдвоенные комплекты в конфигурации DIR.

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