Неуслышанный голос заставил охотников за затонувшими подлодками HMS Trooper 25 лет ждать

Британская подводная лодка, пропавшая в октябре 1943 года с потерей 64 человек во время секретной миссии в Эгейском море, была обнаружена на глубине 253 м группой подводных исследователей под руководством греческого охотника за затонувшими судами Костаса Токтаридеса. HMS кавалерист это уже восьмая затонувшая подводная лодка, обнаруженная его командой.
Находка была сделана во время их 15-й экспедиции по поиску затонувшего судна — и только после того, как давнее предположение, содержащееся в старой книге, было окончательно отвергнуто.
Когда Италия капитулировала в сентябре 1943 года, немцы намеревались лишить союзников контроля над островами Додеканес. Именно в это время британцы отправили кавалеристпод командованием лейтенанта Джона С. Рейта совершила восьмой военный поход из Бейрута в Эгейское море.
Подводная лодка класса «Т» длиной 84 метра была вооружена 4-дюймовой и .303-калиберной пушками, одиннадцатью 21-дюймовыми торпедными аппаратами и 17 торпедами.
Ее первоначальной задачей и последним известным действием было высадить трех секретных агентов в Каламосе на Эвбее. Ранним утром 1 октября она высадила их на берег с 400 кг припасов. Один из них, майор Георгиос «Тоби» Диамантопулос из греческой разведки, позже вошел в оккупированные Афины, чтобы выполнить миссию под названием «Операция «Извержение».
5 октября, основываясь на разведданных о том, что «Германд» может высадиться на острове Лерос, кавалерист получил приказ патрулировать между Наксосом и Икарией. Больше от подлодки ничего не было слышно.
Громкий голос
На рассвете 14 октября британский экипаж каика LS8из флотилии шхун Леванта сообщил о встрече с британской подводной лодкой класса «Т», которая всплыла рядом с ним в заливе Алинда на острове Лерос.
Капитан каика, лейтенант-коммандер Адриан Селигман, полагал, что услышал отчетливо громкий голос лейтенанта Рейта, поэтому решил, что подлодка была кавалерист, как он позже объяснил в своей книге Война на островах.
Его предположение было признано верным, поскольку оно совпало с приказом командира 1-й эскадры подводных лодок кавалерист проследовать в район, где, как позже выяснилось, была установлена мина. Но после того, как субмарина не вернулась в Бейрут к 17 октября, ее объявили пропавшей.
Приняв во внимание показания лейтенанта-коммандера Селигмана, греческие исследователи затонувших кораблей искали кавалерист с 1998 года, говорит Фоктаридес, прочесывая британские архивы и проводя подводные поиски. Четырнадцать безуспешных экспедиций на Додеканес были сосредоточены на 10 минных полях вокруг Лероса, а позднее Калимноса и Коса.
Именно во время своего последнего расследования Токтаридес и его коллега-исследователь Спирос Вугидис поняли, что лейтенант-коммандер Селигман ошибся. Изучая журналы и отчеты других британских подлодок, они обнаружили, что один командир записал встречу с каиком, как и описал Селигман, но это была HMS Torbay он видел, не HMS кавалерист.
Исследователи годами пребывали в заблуждении, и в результате получения новой информации в 2023 году район поисков был перенесен с Додеканесских островов на минные поля, установленные в Эгейском море.
15-я экспедиция
Немецкий минный заградитель Дракон завершили установку 287 мин на пяти полях к северу от Донусы 26 сентября, в тот самый день кавалерист отплыла из Бейрута. Это был район, который ей было приказано патрулировать с 6 по 9 октября, прежде чем отправиться на Лерос.
15-я экспедиция команды теперь сосредоточилась на участках в Икарийском море, труднодоступном для поиска из-за сильных ветров и течений. Обломки были обнаружены в международных территориальных водах к северу от Донусы на одном из Драконпять минных полей с использованием технологии гидролокатора CHIRP. Затем для сбора изображений был отправлен аппарат Super Achille ROV.
кавалерист теперь известно, что она затонула там рано утром 7 октября и лежит, разломленная на три части. Никакого вмешательства или беспокойства не было в том, что является военной могилой, говорит Токтаридес, и сравнения с первоначальными планами подлодки было достаточно, чтобы обеспечить положительную идентификацию обломков.
«Это подтверждает очень сильное затопление из-за катастрофического взрыва мины», — говорит охотник за затонувшими судами. «Немецкая мина типа EMF содержала 350 кг гексановой взрывчатки. Результатом взрыва стало немедленное и быстрое затопление, при котором субмарина развалилась на три отдельных части.
«Сначала затонул нос, затем корма и, наконец, средняя часть, которая оставалась на поверхности несколько минут. Нос и корма лежат на дне моря в непосредственной близости, а боевая рубка подлодки откололась и находится немного дальше. Зрелище довольно жуткое».
Носовая часть наклонена вперед на 5°, излом произошел в месте расположения жилого отсека экипажа.
«Носовые плоскости сложены, что в сочетании с опущенными перископами указывает на то, что машинный телеграф на мостике находится в положении «на полпути вперед», а открытый люк в боевой рубке позволяет сделать вывод о том, что в момент взрыва подводная лодка плыла на поверхности», — говорит Токтаридес.
Средняя часть имеет крен на 7° вправо, перископические стандарты и антенна радара опущены. «Люк рубки открыт, телеграфы верхней палубы находятся в положении полуноса. Внутренняя дверь, ведущая в машинное отделение, открыта. Средняя часть сломана там, где находится водонепроницаемая дверь машинного отделения.
«Вид жилого отсека, полностью уничтоженного взрывом, шокирует. Люки, ведущие к орудию, закрыты, а само орудие отсутствует на своем месте на палубе».
Кормовая часть пострадала меньше всего, говорит Токтаридес, и показывает сильный крен на правый борт в 43°. «Антенна пеленгатора видна на палубе, она в отличном состоянии. Кормовые гидропланы находятся в нормальном положении».
Напряженные усилия
Токтаридес начал свою карьеру в качестве коммерческого водолаза в 1987 году и руководит компаниями Услуги ROV и Планета Голубая дайв-центр в Лаврио недалеко от Афин.
Сын кавалеристКомандир , капитан Ричард С. Рейт CBE, пошел по его стопам и стал офицером Королевского флота. «Я много лет знал о напряженных усилиях греческой исследовательской группы по обнаружению места крушения подлодки, и теперь я очень рад и взволнован тем, что их усилия были вознаграждены», — прокомментировал он.
«Я надеюсь, что члены семей тех, кто погиб вместе с моим отцом, смогут воспользоваться точным указанием местонахождения кавалерист как центр внимания, помогающий похоронить любые воспоминания о близких».
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