Неуслышанный голос заставил охотников за затонувшими подлодками HMS Trooper 25 лет ждать

Британская подводная лодка, пропавшая в октябре 1943 года с потерей 64 человек во время секретной миссии в Эгейском море, была обнаружена на глубине 253 м группой подводных исследователей под руководством греческого охотника за затонувшими судами Костаса Токтаридеса. HMS кавалерист это уже восьмая затонувшая подводная лодка, обнаруженная его командой.

Находка была сделана во время их 15-й экспедиции по поиску затонувшего судна — и только после того, как давнее предположение, содержащееся в старой книге, было окончательно отвергнуто.

Когда Италия капитулировала в сентябре 1943 года, немцы намеревались лишить союзников контроля над островами Додеканес. Именно в это время британцы отправили кавалеристпод командованием лейтенанта Джона С. Рейта совершила восьмой военный поход из Бейрута в Эгейское море.

Подводная лодка класса «Т» длиной 84 метра была вооружена 4-дюймовой и .303-калиберной пушками, одиннадцатью 21-дюймовыми торпедными аппаратами и 17 торпедами.

HMS Trooper

Ее первоначальной задачей и последним известным действием было высадить трех секретных агентов в Каламосе на Эвбее. Ранним утром 1 октября она высадила их на берег с 400 кг припасов. Один из них, майор Георгиос «Тоби» Диамантопулос из греческой разведки, позже вошел в оккупированные Афины, чтобы выполнить миссию под названием «Операция «Извержение».

Офицеры и команда HMS Trooper (Музей подводных лодок RN Gosport)

5 октября, основываясь на разведданных о том, что «Германд» может высадиться на острове Лерос, кавалерист получил приказ патрулировать между Наксосом и Икарией. Больше от подлодки ничего не было слышно.

Громкий голос

На рассвете 14 октября британский экипаж каика LS8из флотилии шхун Леванта сообщил о встрече с британской подводной лодкой класса «Т», которая всплыла рядом с ним в заливе Алинда на острове Лерос.

Капитан каика, лейтенант-коммандер Адриан Селигман, полагал, что услышал отчетливо громкий голос лейтенанта Рейта, поэтому решил, что подлодка была кавалерист, как он позже объяснил в своей книге Война на островах.

Книга Адриана Селигмана

Его предположение было признано верным, поскольку оно совпало с приказом командира 1-й эскадры подводных лодок кавалерист проследовать в район, где, как позже выяснилось, была установлена ​​мина. Но после того, как субмарина не вернулась в Бейрут к 17 октября, ее объявили пропавшей.

Военно-морской сигнал, сообщающий о потере HMS Trooper (Костас Токтаридес / Национальный архив)

Приняв во внимание показания лейтенанта-коммандера Селигмана, греческие исследователи затонувших кораблей искали кавалерист с 1998 года, говорит Фоктаридес, прочесывая британские архивы и проводя подводные поиски. Четырнадцать безуспешных экспедиций на Додеканес были сосредоточены на 10 минных полях вокруг Лероса, а позднее Калимноса и Коса.

Именно во время своего последнего расследования Токтаридес и его коллега-исследователь Спирос Вугидис поняли, что лейтенант-коммандер Селигман ошибся. Изучая журналы и отчеты других британских подлодок, они обнаружили, что один командир записал встречу с каиком, как и описал Селигман, но это была HMS Torbay он видел, не HMS кавалерист.

Исследователи годами пребывали в заблуждении, и в результате получения новой информации в 2023 году район поисков был перенесен с Додеканесских островов на минные поля, установленные в Эгейском море.

15-я экспедиция

Немецкий минный заградитель Дракон завершили установку 287 мин на пяти полях к северу от Донусы 26 сентября, в тот самый день кавалерист отплыла из Бейрута. Это был район, который ей было приказано патрулировать с 6 по 9 октября, прежде чем отправиться на Лерос.

15-я экспедиция команды теперь сосредоточилась на участках в Икарийском море, труднодоступном для поиска из-за сильных ветров и течений. Обломки были обнаружены в международных территориальных водах к северу от Донусы на одном из Драконпять минных полей с использованием технологии гидролокатора CHIRP. Затем для сбора изображений был отправлен аппарат Super Achille ROV.

Костас Токтаридес

Момент обнаружения места крушения (Костас Токтаридес)

кавалерист теперь известно, что она затонула там рано утром 7 октября и лежит, разломленная на три части. Никакого вмешательства или беспокойства не было в том, что является военной могилой, говорит Токтаридес, и сравнения с первоначальными планами подлодки было достаточно, чтобы обеспечить положительную идентификацию обломков.

«Это подтверждает очень сильное затопление из-за катастрофического взрыва мины», — говорит охотник за затонувшими судами. «Немецкая мина типа EMF содержала 350 кг гексановой взрывчатки. Результатом взрыва стало немедленное и быстрое затопление, при котором субмарина развалилась на три отдельных части.

Торпедный люк на палубе бака. Погрузочный кран с штурвальным управлением и лестница на палубе находятся в монтажном положении (Костас Токтаридес)

«Сначала затонул нос, затем корма и, наконец, средняя часть, которая оставалась на поверхности несколько минут. Нос и корма лежат на дне моря в непосредственной близости, а боевая рубка подлодки откололась и находится немного дальше. Зрелище довольно жуткое».

Носовая часть наклонена вперед на 5°, излом произошел в месте расположения жилого отсека экипажа.

Взрывная волна прошла через отсек для экипажа (Костас Токтаридес)

«Носовые плоскости сложены, что в сочетании с опущенными перископами указывает на то, что машинный телеграф на мостике находится в положении «на полпути вперед», а открытый люк в боевой рубке позволяет сделать вывод о том, что в момент взрыва подводная лодка плыла на поверхности», — говорит Токтаридес.

Средняя часть имеет крен на 7° вправо, перископические стандарты и антенна радара опущены. «Люк рубки открыт, телеграфы верхней палубы находятся в положении полуноса. Внутренняя дверь, ведущая в машинное отделение, открыта. Средняя часть сломана там, где находится водонепроницаемая дверь машинного отделения.

Боевая рубка (Костас Токтаридес)

Внутренняя дверь, ведущая в машинное отделение, открыта. Средняя часть судна сломалась там, где находится водонепроницаемая дверь машинного отделения (Костас Токтаридес)

«Вид жилого отсека, полностью уничтоженного взрывом, шокирует. Люки, ведущие к орудию, закрыты, а само орудие отсутствует на своем месте на палубе».

Кормовая часть пострадала меньше всего, говорит Токтаридес, и показывает сильный крен на правый борт в 43°. «Антенна пеленгатора видна на палубе, она в отличном состоянии. Кормовые гидропланы находятся в нормальном положении».

Пеленгатор (Костас Токтаридес)

Корма с кормовыми гидропланами и рулевыми рулями в средней позиции. Также виден левый винт (Костас Токтаридес)

Напряженные усилия

Токтаридес начал свою карьеру в качестве коммерческого водолаза в 1987 году и руководит компаниями Услуги ROV и Планета Голубая дайв-центр в Лаврио недалеко от Афин.

Сын кавалеристКомандир , капитан Ричард С. Рейт CBE, пошел по его стопам и стал офицером Королевского флота. «Я много лет знал о напряженных усилиях греческой исследовательской группы по обнаружению места крушения подлодки, и теперь я очень рад и взволнован тем, что их усилия были вознаграждены», — прокомментировал он.

«Я надеюсь, что члены семей тех, кто погиб вместе с моим отцом, смогут воспользоваться точным указанием местонахождения кавалерист как центр внимания, помогающий похоронить любые воспоминания о близких».

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