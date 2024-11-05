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MAST вмешивается, чтобы спасти музейные экспонаты затонувших кораблей

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Кожаный ботинок и деревянная колодка с обломков судна HMS Association, затонувшего у островов Силли в 1707 году (Lay's Auctioneers)
Кожаный ботинок и деревянная колодка с обломков судна HMS Association, затонувшего у островов Силли в 1707 году (Lay's Auctioneers)

В последнюю минуту отсрочка выкупа половины сокровищ затонувшего корабля, которые, как предполагалось, должны были быть распределены по частным коллекциям на аукционе в Корнуолле с завтрашнего дня (6 ноября), была предоставлена ​​британской благотворительной организацией Maritime Archaeology Sea Trust (MAST). 

Распродажа сэром Тимом Смитом около 7,000 экспонатов из Музея сокровищ затонувших кораблей в Чарлстауне в Сент-Остелле расстроила, в частности, дайверов, занимающихся поисками затонувших кораблей, поскольку появилась перспектива, что найденные артефакты, заявленные получателю затонувших кораблей и часто подаренные как предметы национального наследия, перейдут в частные руки с целью получения прибыли. 

Historic England определила коллекцию как крупнейший и самый важный набор артефактов с затонувших кораблей в Великобритании, и MAST теперь завершила сделку по спасению 514 предметов. Все они связаны с охраняемыми или запланированными затонувшими кораблями и рядом других ключевых мест и представляют собой около 50% коллекции артефактов с затонувших кораблей в Чарлстауне.

Включены предметы с военных кораблей Королевского флота, таких как HMS Рамильес и HMS Общество а также затонувшие корабли английской и голландской Ост-Индской компании. Более широкая распродажа других музейных экспонатов пройдет, как и планировалось, в эту среду, четверг и пятницу.

MAST сохранить: Музей содержит около 7,000 экспонатов (собственность SBC)
В музее хранится около 7,000 экспонатов, около 1,000 из которых были извлечены из затонувших кораблей (собственность SBC).

​​МАСТ выкупила предметы сразу и планирует провести полную оценку их сохранности после того, как перевезет их в свой Археологический центр в Пуле. Поскольку теперь они принадлежат благотворительной организации, их больше нельзя продать.

Фонд сообщает, что планирует организовать местные и национальные мероприятия по демонстрации изъятых артефактов в музеях по всей стране при поддержке Национального музея Королевского флота и Фонда исторической верфи Чатема.

Бесчисленные истории

MAST был создан в 2011 году для защиты морского наследия Великобритании посредством археологических проектов, обнаружения и предотвращения несанкционированного подъема грузов, оказания влияния на официальное управление наследием и просвещения общественности по вопросам морского наследия.

В августе Диверне сообщил, что вся коллекция музея Чарльстауна была вероятно, будет рассеян если имущество не может быть продано как действующее предприятие, и в конце октября подтвердил что артефакты уйдут с молотка. 

«Я в равной степени рада и рада, что MAST удалось спасти эту бесценную коллекцию, которая может поведать бесчисленное множество историй об истории и археологии Королевского флота и развитии мировой торговли на протяжении веков», — заявила генеральный директор MAST Джессика Берри.

Деревянная кормовая секция корабля HMS Eagle, затонувшего у островов Силли в 1707 году (Lay's Auctioneers)
Деревянная кормовая секция корабля HMS Eagle, затонувшего у островов Силли в 1707 году (Lay's Auctioneers)

«MAST теперь изъяла коллекцию из частной собственности, поэтому риск ее повторного распыления исчез навсегда».

«Мы в Музее сокровищ кораблекрушений рады, что MAST покупает артефакты с затонувших кораблей, которые сейчас находятся под защитой, и спасает уникальную коллекцию для страны», — сказал Смит, владелец музея, выставивший ее на продажу.

«Это особенно приятно, поскольку MAST состоит из членов, которые сами посвятили большую часть своей жизни исследованию нашего подводного наследия».

Полная информация участков в Пензансе и онлайн Аукцион можно найти на сайте Lay's Auctioneers. Торги следуют за сегодняшними (5 ноября) продажами Lay's архива кораблекрушений Ричарда Ларна, частной коллекции книг и артефактов, принадлежащих одному из самых выдающихся дайверов и авторов Великобритании, который также был соучредителем музея. 


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00: 00 Введение
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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
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