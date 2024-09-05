Мальтийские дайверы, занимающиеся поиском затонувших кораблей, получили долгожданную защиту

Любители подводного плавания и фридайвинга на Мальте уже давно жалуются на опасность, которую представляют для них неконтролируемые прогулки на лодках и рыбная ловля в районе многочисленных популярных мест кораблекрушений на острове, включая столкновения на поверхности и запутывания.

Теперь, похоже, их протесты и петиции были услышаны властями, и они празднуют введение программы «Природоохранные зоны вокруг затонувших кораблей», которая подразумевает запрет на использование не предназначенных для дайвинга лодок и ловлю рыбы в прибрежных зонах 21 популярного места кораблекрушения судов и самолетов.

Департамент рыболовства, аквакультуры и транспорта Мальты назвал ряд мест, где запрещен доступ судов, за исключением водолазных катеров, во время нахождения там водолазов, а в случаях 13 затонувших судов и вовсе запрещен.

В заповедные зоны разрешается заходить и швартоваться только судам, занимающимся любительским или техническим дайвингом, после уведомления Службы движения судов Валлетты.

Капитаны судов поддержки водолазных работ обязаны обеспечить использование в зоне только соответствующих сигналов в соответствии с международными конвенциями. Все остальные суда обязаны соблюдать безопасную дистанцию ​​и скорость.

Подводная охота, троллинг, донные снасти, ставные сети, жаберные сети и сети-ловушки, донные ловушки и капканы запрещены на территории заповедных территорий, хотя имеются и некоторые исключения.

Рэк-дайвинг на Мальте (Mal B)

На этих участках находятся следующие затонувшие корабли: Анадрийский (Сент-Джорджес-Пойнт); Баржи 1 и 2, Императорский орел (Мыс Каура); Бомбардировщик «Бленхейм» (Xrabb i-Ghogin); Коминоленд, Гефест, Карвела, Шленди (Хатт и-Ахмар); Бристоль Бофайтер (Эйлс-Пойнт); Скоттс Крейг (Рас-иль-Каммих), HMS Упрямый (Селмунетт); Буксир St Michael, P33, Буксир 10 (Марсакала); P31 (Голубая Лагуна); Пиппо (Дахлет иш-Шилеп); P29, Rozi (Чиркевва); Буксир 2 (иль Понта та Сан Гильян); и Ум эль Фаруд (Вид из-Зуррик).

Однако рыболовные снасти, такие как троллинговые лески, можно использовать, если и когда ни одно судно для дайвинга не вывешивает флаг для дайверов, хотя это исключение не распространяется на районы Чиркевва, Марсакала, Кавра-Пойнт, Вид-из-Зуррик и Хатт-и-Ахмар.

Полная информация о заповедных зонах вокруг затонувших кораблей с их координатами и границами доступна на сайте загружаемый документ. О нарушениях можно сообщить Транспорт Мальта.

Также в Дивернете: ООН ОДОБРЯЕТ ПРОЕКТ МАЛЬТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАТОНУВШИХ СУДОВ, МАЛЬТА: ПОДВОДНЫЙ ПРЫЖОК ЗАДЕРЖАН + ВЛАСТИ ПОДВЕРГНУТЫ КРИТИКЕ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ АКВАЛАНГА, ТАНКЕР ПРИВЛЕКЕТ ДАЙВЕРОВ НА МАЛЬТЕ, ПОГРУЖАЙТЕСЬ В ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МАЛЬТЫ