Останки затонувших кораблей Lego направляются в Чатем

Любители подводного плавания и их семьи, увлекающиеся конструктором Lego, в этом году могут посетить историческую верфь Chatham Historic Dockyard в графстве Кент, чтобы увидеть экспозицию «Кирпичные затонувшие корабли: затонувшие корабли из кубиков Lego».

На создание выставки, которая изначально была смонтирована в Австралии, ушло более 170,000 1,336 кирпичей и 8 31 часов работы. Она будет проходить в Чатеме с XNUMX марта по XNUMX августа.

Разработано профессиональным конструктором Lego Райаном «The Brickman» Макнотом в сотрудничестве с Австралийский национальный морской музейВ шоу рассматриваются девять известных кораблекрушений с древних времен до наших дней с помощью подробных моделей длиной от 1 до 3 метров.

Самым древним из представленных является «Улубурун», датируемый примерно 1300 годом до нашей эры, обнаруженный у берегов Турции и показанный как в виде затонувшего судна, так и в том виде, в котором оно выглядело бы при жизни; а также китайское судно времен Средневековья, ныне известное как затонувшее судно «Шинан», затонувшее в 1323 году недалеко от островов с таким же названием у берегов Южной Кореи.

Батавия (WNMM)

Два затонувших корабля начала XVII века — это хорошо сохранившийся шведский военный корабль васа, затонувший в Стокгольмской гавани в 1628 году, и голландский торговец Батавия, которая в следующем году погибла у берегов Западной Австралии.

HMS Пандора был потерян в 1791 году во время преследования Вознаграждение мятежников на Большом Барьерном рифе и изображен наполовину зарытым в песок; в то время как экспедиционные корабли сэра Джона Франклина HMS террор и HMS Эреб, оба судна были достроены в Чатеме, затонули в Канаде в 1848 году во время поисков Северо-Западного прохода.

Крушение Титаника (ANMM)

Неизбежно выставка также включает RMS Титанический. Роскошный лайнер виден разломленным на две части, с оторванными трубами во время погружения на дно Северной Атлантики в 1912 году.

Единственным затонувшим судном 21-го века, включенным в список, является либерийское контейнеровоз. Рена, затонувшее на новозеландском рифе Астролябия в 2011 году, что привело к крупнейшей в истории страны морской экологической катастрофе, поскольку находившиеся на борту опасные материалы, мазут и судовое дизельное топливо рассеялись.

Контейнеровоз Rena (WAM Rebecca Mansell)

Конкурс судостроения

Помимо моделей и сопровождающих их историй, Brickwrecks предлагает интерактивные элементы и мультимедийные экспозиции, которые рассказывают о морской археологии, исследовании затонувших кораблей и их влиянии на окружающую среду.

Посетители всех возрастов приглашаются опробовать различные археологические методы и узнать больше о новейших технологиях, используемых при подводных исследованиях.

Им также будет предложено создать собственные творения из Lego, вдохновленные представленными затонувшими кораблями, а те из них, которые будут признаны лучшими, будут включены в более широкую экспозицию.

В этом конкурсе, в качестве призов которого предлагаются кубики Lego и билеты на верфь, предусмотрены три возрастные категории: до 8 лет, от 9 до 17 лет и 18+, и он стартует в «Международный день Lego» во вторник, 28 января.

" Кирпичные обломки дисплей входит в комплект ежегодные входные билеты до Chatham Historic Dockyard. Стоимость билетов составляет 28.50 фунтов стерлингов (онлайн) и 18 фунтов стерлингов для детей (семейные билеты стоят 77 фунтов стерлингов).

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