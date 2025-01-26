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Останки затонувших кораблей Lego направляются в Чатем

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Изображение кирпичных обломков

Любители подводного плавания и их семьи, увлекающиеся конструктором Lego, в этом году могут посетить историческую верфь Chatham Historic Dockyard в графстве Кент, чтобы увидеть экспозицию «Кирпичные затонувшие корабли: затонувшие корабли из кубиков Lego».

На создание выставки, которая изначально была смонтирована в Австралии, ушло более 170,000 1,336 кирпичей и 8 31 часов работы. Она будет проходить в Чатеме с XNUMX марта по XNUMX августа. 

Разработано профессиональным конструктором Lego Райаном «The Brickman» Макнотом в сотрудничестве с Австралийский национальный морской музейВ шоу рассматриваются девять известных кораблекрушений с древних времен до наших дней с помощью подробных моделей длиной от 1 до 3 метров.

Самым древним из представленных является «Улубурун», датируемый примерно 1300 годом до нашей эры, обнаруженный у берегов Турции и показанный как в виде затонувшего судна, так и в том виде, в котором оно выглядело бы при жизни; а также китайское судно времен Средневековья, ныне известное как затонувшее судно «Шинан», затонувшее в 1323 году недалеко от островов с таким же названием у берегов Южной Кореи.

Батавия (WNMM)
Батавия (WNMM)

Два затонувших корабля начала XVII века — это хорошо сохранившийся шведский военный корабль васа, затонувший в Стокгольмской гавани в 1628 году, и голландский торговец Батавия, которая в следующем году погибла у берегов Западной Австралии.

HMS Пандора был потерян в 1791 году во время преследования Вознаграждение мятежников на Большом Барьерном рифе и изображен наполовину зарытым в песок; в то время как экспедиционные корабли сэра Джона Франклина HMS террор и HMS Эреб, оба судна были достроены в Чатеме, затонули в Канаде в 1848 году во время поисков Северо-Западного прохода.

Затопление Титаника в Lego (ANMM)
Крушение Титаника (ANMM)

Неизбежно выставка также включает RMS Титанический. Роскошный лайнер виден разломленным на две части, с оторванными трубами во время погружения на дно Северной Атлантики в 1912 году.

Единственным затонувшим судном 21-го века, включенным в список, является либерийское контейнеровоз. Рена, затонувшее на новозеландском рифе Астролябия в 2011 году, что привело к крупнейшей в истории страны морской экологической катастрофе, поскольку находившиеся на борту опасные материалы, мазут и судовое дизельное топливо рассеялись.

Рена (WAM Ребекка Мэнселл)
Контейнеровоз Rena (WAM Rebecca Mansell)

Конкурс судостроения

Помимо моделей и сопровождающих их историй, Brickwrecks предлагает интерактивные элементы и мультимедийные экспозиции, которые рассказывают о морской археологии, исследовании затонувших кораблей и их влиянии на окружающую среду. 

Посетители всех возрастов приглашаются опробовать различные археологические методы и узнать больше о новейших технологиях, используемых при подводных исследованиях.

Им также будет предложено создать собственные творения из Lego, вдохновленные представленными затонувшими кораблями, а те из них, которые будут признаны лучшими, будут включены в более широкую экспозицию.

В этом конкурсе, в качестве призов которого предлагаются кубики Lego и билеты на верфь, предусмотрены три возрастные категории: до 8 лет, от 9 до 17 лет и 18+, и он стартует в «Международный день Lego» во вторник, 28 января.

" Кирпичные обломки дисплей входит в комплект ежегодные входные билеты до Chatham Historic Dockyard. Стоимость билетов составляет 28.50 фунтов стерлингов (онлайн) и 18 фунтов стерлингов для детей (семейные билеты стоят 77 фунтов стерлингов). 

Также в Дивернете: Историческая верфь Чатем принимает HMS непобедимый выставка, Софи выполняет задание LEGO в холодной воде., Дайверы LEGO правят подводным миром

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На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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