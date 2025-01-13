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Последние погружения с целью обнаружения затонувших кораблей вызывают вопросы

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Один из затонувших кораблей, найденных в Марокко
Один из затонувших кораблей, найденных в Марокко

Согласно отчету Национального центра исследований и разработок подводного наследия страны, морские археологи обнаружили два затонувших железных корабля XIX века недалеко от Эль-Джадиды в Марокко.

Одно из судов находится недалеко от городского пляжа, а другое — недалеко от входа в его старую гавань. Это был один из важнейших марокканских торговых портов во второй половине 19 века, несмотря на его печально известный сложный вход, не имевший волнорезов для успокоения бурных вод Атлантики.

Среди кораблей, затонувших при попытке преодолеть вход, есть следующие: Альсин, Амазонка, Марок, Марна и Ле Папен, и в настоящее время ведется работа по идентификации обломков.

Дайвер на одном из затонувших кораблей
Дайвер на одном из затонувших кораблей

Научно-исследовательский центр является частью Министерства молодежи, культуры и коммуникаций, которое занимается изучением и документированием подводного наследия Марокко.

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Османский рывок поставок

Тем временем у берегов турецкого черноморского города Акчакоджа, расположенного в провинции Дюздже к востоку от Стамбула, было обнаружено, как полагают, затонувшее судно османской империи времен Первой мировой войны. 

Подводный охотник сообщил, что наткнулся на это место весной 2024 года. Он показал экспертам фотографии, сделанные с помощью камеры, установленной на его подводном ружье. Университет Дюздже, который позже организовал серию погружений на этом месте.

Теперь они сообщили, что конструкция судна длиной 50–60 м и обнаруженные на борту «торпедоподобные боеприпасы» позволяют предположить, что это был военный корабль времен Первой мировой войны.

Три османских корабля, Безм-и Алем, Митхат-паша и Бахр-и Ахмер, пропал без вести во время миссии по доставке срочных грузов войскам, участвовавшим в битве при Сарыкамыше в ноябре 1914 года, и исследователи изучают возможность того, что затонувшее судно было одним из тех судов.

Битва при Сарыкамыше
Войска в битве при Сарыкамыше

Корабль получил значительные повреждения, хотя пока не установлено, были ли они вызваны взрывом или сильным волнением на море. 

Команде требуется разрешение от Турции. Министерство культуры и туризма для раскопок места крушения, но надеется провести комплексное обследование, пока военные историки анализируют боеприпасы и другие предметы, найденные на месте крушения.

Восточный торговый путь

На архипелаге Лакшадвип к западу от Индии в Аравийском море дайверы из клуба Brannadives обнаружили то, что, по их мнению, может быть обломками европейского вооруженного корабля XVII или XVIII века.

Водолазы исследовали мелководные (5 м) воды лагуны в поисках морской жизни недалеко от острова Калпени, когда 4 января они наткнулись на обломки судна. 

Атолл Калпени в Лакшадвипе (Шагил Каннур)
Калпени в Лакшадвипе (Шагил Каннур)

Судно, полностью укомплектованное пушкой и якорем, лежало к западу от острова. Водолазы связались с экспертами из Департамента науки и технологий, которые, основываясь на размерах обломков, снова оцененных в 50-60 м, и конструкции из железа или железа/дерева, предполагают, что это может быть португальский, голландский или британский военный корабль. Это будет первое подобное открытие в регионе.

В XVII и XVIII веках европейские страны боролись за контроль над торговыми путями между Ближним Востоком и Индийским субконтинентом. Группа дайверов планирует защищать это место до тех пор, пока морские археологи не смогут провести тщательное исследование.

Масаррон II наконец поднял

Реплика Мазаррона II (Наносанчес)
Реплика Мазаррона II (Наносанчес)

Наконец, завершены работы по переносу древнего финикийского затонувшего судна на берег юго-восточного побережья Испании. Проект было впервые объявлено почти четыре года назад, как сообщалось Диверне.

Восьмиметровая лодка получила название Mazarron II, поскольку затонула 8 лет назад недалеко от нынешнего города Масаррон. На протяжении столетий судно, перевозившее груз свинцовых слитков, сохранялось под слоем песка.

С момента его обнаружения на глубине 2 м недалеко от пляжа Плайя-де-ла-Исла в 1994 году его искусственно поместили под воду для защиты, тщательно изучили и воспроизвели.

Однако, в связи с риском штормов и прибрежной застройки, в конечном итоге было решено, что безопаснее всего будет вынести останки на берег для консервации и анализа. Проектом руководили археологические водолазы из Университет Валенсии.

Также в Дивернете: ДРЕВНИЙ КОРАБЛЬ, ПОТЕРПЕВШИЙ ТРУД, БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕН НА БЕРЕГ, На Кипре обнаружены затонувшие обломки Османской империи, ДРЕВНИЙ ЗУБ НАЙДЕН НА ГЛУБИНЕ 110 М

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:00 Плавники без помощи рук
02:10 Оставьте Кольца
03:34 Руки и ноги
04:56 Scuba.com
05:56 Маска и Регламент
06:55 Посмотрите на BP/W
07:56 Дополнительные суставы
09:20 Холодные тюлени
10:05 Тестовое погружение
11:19 Метки передач
12:22 Восковые молнии
13:41 Простые уплотнительные кольца
14:34 Удобный болтснап
15:21 Наденьте носки
16:07 Цепочка из ромашек

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@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются.

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