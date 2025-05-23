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Водолазы из озера исследуют 144-летний затонувший буксир

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Иллюминатор буксира JC Ames, торчащий из ила озера (WHS, Программа сохранения морских объектов и археологии)
Иллюминатор буксира JC Ames, торчащий из ила озера (WHS, Программа сохранения морских объектов и археологии)

Обломки судна, идентифицированные как Джей Си Эймс, один из самых мощных буксиров, когда-либо работавших на Великих озерах, был обнаружен на мелководье у берегов Манитовока на озере Мичиган.

Рыболов-лодочник Кристофер Тусс наткнулся на останки всего в 3 метрах под поверхностью озера 13 мая. Он сообщил о своей находке Историческому обществу Висконсина (WHS) морской археолог Тамара Томсен, которая быстро организовала погружение членов общества для его проверки.

Крушение на Лейкс: гидролокационное изображение крушения JC Ames (Кристофер Тусс)
Первоначальное изображение обломков судна JC Ames, сделанное Энглером (Кристофер Тусс)

«Он пролежал там более 100 лет, а затем совершенно случайно снова появился на наших радарах», — сказал Томсен, работавший с Ассоциацией подводной археологии Висконсина (ВААА) президенту Брендону Бейллоду поручено идентифицировать обломки.

JC Ames пришвартовался (WHS)
JC Ames пришвартовался (WHS)

Отсутствие моллюсков на конструкции указывало на то, что она долгое время была покрыта илом, прежде чем частично обнажилась во время недавнего зимнего шторма. Инвазивные мидии квагга в Великих озерах могут покрывать обломки так плотно, что в конечном итоге раздавливают их.

Семья Тусса известна тем, что находит затонувшие корабли в озерах. После выхода на пенсию его приемная бабушка, известная среди местных как «Кораблекрушение Сьюз», управляла парашютом с электроприводом и сверхлегким самолетом, а в 2015 году нашла три затонувших корабля в озере Мичиган в течение трех дней.

Команда Джей Си Эймс был построен компанией Rand & Burger из Manitowoc для торговли лесом в 1881 году и с его 670-сильным двигателем продольного и поперечного расположения был одним из самых больших и мощных буксиров на Великих озерах. Стоимость постройки составила около 50,000 1 долларов (что эквивалентно более XNUMX млн фунтов стерлингов сегодня), его называли Дж. К. Перретт его первоначальным владельцем.

Исторический рисунок JC Ames в виде JC Perrett с линией шхун (коллекция C Patrick Labadie)
Исторический рисунок судна JC Ames под названием JC Perrett, за которым следует ряд шхун-барж (коллекция C Patrick Labadie)

После ремонта повреждений от столкновения в 1889 году компания Lake Michigan Car Ferry Transportation Co из Пештиго также начала использовать лодку для перевозки железнодорожных вагонов. У нее было еще несколько владельцев, прежде чем ее выбросили, разобрали и намеренно затопили в 1923 году. 

Потолочная обшивка (WHS, Программа сохранения морского наследия и археологии)
Потолочная обшивка (WHS, Программа сохранения морского наследия и археологии)
Рамы (WHS, Программа сохранения морского наследия и археологии)
Деревянные каркасы (WHS, Программа сохранения морского наследия и археологии)

Обломки судна находятся в Национальный морской заповедник «Побережье кораблекрушений в Висконсине», обозначенный в 2021 году и управляемый Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) и штатом Висконсин. 

Команда Джей Си Эймс автоматически охраняется государственными и федеральными законами, и археологические дайверы WHS уже начали процесс, необходимый для его внесения в список состояние и национальные реестры исторических мест, полагая, что это место может стать популярным среди любителей подводного плавания.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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@jaketarren
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Как установить цилиндр Sidemount?

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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