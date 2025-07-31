Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Личный кабинет

Кент защитил затонувшее судно как «недостающее звено»

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Водолаз осматривает деревянный сундук (MSDS Marine)
Водолаз осматривает деревянный сундук (MSDS Marine)

Водолазное обследование английского военного корабля XVIII века Нортумберленд выяснилось, что такие детали, как деревянные палубы, сундуки с мушкетными пулями и свернутая веревка, сохранились «на удивление» хорошо — благодаря тому, что большую часть из 320 лет они находились под водой у побережья Кента, под слоем осадка.

Погружения, первые за два года, были проведены лицензиатом Дэном Паско и подрядчиком MSDS Marine в июле 2024 года, но теперь результаты исследований публикуются для продвижения нового документального фильма о судне.

Нагели, использовавшиеся для крепления деревянных настилов на затонувшем корабле (археология Паско)
Нагели, используемые для крепления деревянных досок (археология Паско)

Команда Нортумберленд С 1981 года это место затонувшего судна является охраняемым, а дайвинг находится под контролем организации «Историческая Англия» (HE), которая включила его в список Реестр наследия под угрозой в 2017 году.

Этот 70-пушечный военный корабль третьего ранга был построен в Бристоле в 1679 году в рамках программы Сэмюэля Пипса по возрождению английского флота, но затонул во время Великого шторма 26 ноября 1703 года на мысе Гудвина.

Она погибла вместе с тремя другими военными кораблями, Реставрация замка Стерлинг и все еще пропавшие без вести Мары, из флота последнего монарха династии Стюартов, королевы Анны.

Часть орудийного лафета и водолаз, рассматривающий ствол орудия (Pascoe Archaeology)
Часть орудийного лафета и водолаз, рассматривающий ствол орудия (Pascoe Archaeology)
Водолаз у дула пистолета (Майкл Питтс / History Hit)
Водолаз у дула пистолета (Майкл Питтс / History Hit)

Высокий риск

Несмотря на удивительно хорошее состояние органических материалов на месте крушения, движущиеся пески, сильные течения и морские существа, питающиеся древесиной, подвергают это место высокому риску разрушения, говорится в сообщении. HE.

Останки корабля занимают большую площадь на глубине 15–20 м и надежно забетонированы, однако с каждым днем обнажается все больше обширной конструкции корпуса, из-за чего руководитель группы морской пехоты Пол Джеффери охарактеризовал работу смотрителей как «гонку со временем».

Команда Нортумберленд Предполагается, что судно лежит на левом борту. Сохранилось гораздо больше палубных досок и каркаса, чем считалось ранее, и есть свидетельства наличия нескольких палуб. Один из нескольких сундуков остаётся запечатанным, его содержимое неизвестно. 

Открытый бетонированный деревянный ящик, торчащий из места крушения (MSDS Marine)
Открытый бетонированный деревянный ящик, торчащий из места крушения (MSDS Marine)
Хорошо сохранившаяся бухта свёрнутого троса, лежащая на палубе (MSDS Marine)
Хорошо сохранившаяся бухта свёрнутого троса, лежащая на палубе (MSDS Marine)

На юго-восточном конце места крушения обнаружено семь железных пушек, ещё шесть – к северу. Также обнаружены фрагмент деревянного лафета, сабли, мушкеты и медные котлы.

Водолаз осматривает оружие на месте раскопок (Pascoe Archaeology)
Водолаз осматривает оружие на месте раскопок (Pascoe Archaeology)
Медный котел на восточной стороне большого образования (археология Паско)
Медный котел на одной стороне большого образования (археология Паско)

Ключевой момент

" Нортумберленд «Потенциально это один из наиболее хорошо сохранившихся деревянных военных кораблей в Великобритании», — говорит лицензированный морской археолог Паско, специализирующийся на затонувших кораблях Королевского флота. «Однако, находясь на глубине 20 метров под водой и в девяти милях от берега, он скрыт от глаз и внимания большинства людей». 

Дайв-бот (Майкл Питтс / Исторический хит)
Дайв-бот (Майкл Питтс / Исторический хит)
Дэн Паско (слева) и Дэн Сноу на лодке по пути к месту раскопок (History Hit)
Дэн Паско (слева) и Дэн Сноу на лодке по пути к месту раскопок (History Hit)

«Нортумберленд — это «Недостающее звено», — говорит Сноу. «Построен примерно посередине между Мэри Роуз и HMS Победа, этот затонувший корабль может пролить свет на важнейшие детали судостроения и жизни на море в тот поворотный момент нашей истории. 

«У нас есть Мэри Роуз, «капсула времени Тюдоров» — ну, а вот капсула времени Стюартов, которая будет стоять рядом с ней». Кораблекрушение! Нортумберленд и Великий Шторм выйдет в эфир сегодня вечером (31 июля) для подписчиков History Hit (7.99 фунтов стерлингов в месяц, но с 14-дневным бесплатным пробным периодом), а позднее будет распространено более широко. 

Кораблекрушение! Нортумберленд и Великий Шторм (Хит истории)

Дальнейшие работы на месте крушения могут включать в себя сбор дендрохронологических образцов, чтобы больше узнать о конструкции корабля и помочь подтвердить его идентичность.

Также в Дивернете: В СПЕКТРЕ: ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА КОРАБЛЕКРУШЕНИЙ В АНГЛИИ, ЛОНДОНСКИЕ ДАЙВЕРЫ ОБНАРУЖИЛИ БРОНЗОВУЮ ПУШКУ 1650-Х ГОДОВ, ДАЙВЕРЫ-ВОЛОНТЕРЫ — «НЕВОСПЕТЫЕ ГЕРОИ» — НО НУЖНА СВЕЖАЯ КРОВЬ, Водолазы нашли руль, потопивший HMS Invincible

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Ссылка на партнерский сайт SEAC: https://divernet.com/go/seac-homepage Пожалуйста, посетите наш сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДАРОЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДОЛАЗОК В ЛЮБОМ МЕСТЕ Подписывайтесь на нас. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Website: https://divernet.com/ Website: https://godivingshow.com/ Website: https://rorkmedia.com/ 📩 По вопросам сотрудничества: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы рассказываем вам о последних новостях из мира дайвинга: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Окунитесь в мир дайвинга, исследуйте его и оставайтесь на связи с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! По вопросам сотрудничества обращайтесь по контактам ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите дайвинг? Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по дайвингу, эпические погружения, новости дайвинга и истории о подводном мире! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLjhsZjY0Zm9kOU9r

Гидрокостюм SEAC Sense #распаковка #обзор

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания с аквалангом вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание с аквалангом? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLmxJbDJJZmlwb21F

Честность в отношении подачи воздуха — это ключ к успеху

Пренебрежение снаряжением для дайвинга — это не просто беспечность, это опасно. Вот что может пойти не так, если не заботиться о нём. #ScubaGear #DiveSafety #EquipmentCheck Больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчётов о путешествиях вы найдёте на нашем сайте: https://divernet.com/ ✅ Важные партнёрские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международные eSIM-карты! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДАРОЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВОДОЛАЗОК В ЛЮБОМ МЕСТЕ Подписывайтесь на нас. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Website: https://divernet.com/ Website: https://godivingshow.com/ Website: https://rorkmedia.com/ 📩 По вопросам сотрудничества: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы рассказываем вам о последних новостях из мира дайвинга: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Окунитесь в мир дайвинга, исследуйте его и оставайтесь на связи с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! По вопросам сотрудничества обращайтесь по контактам ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите дайвинг? Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по дайвингу, эпические погружения, новости дайвинга и истории о подводном мире! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLjgta1VqTmtIOTJJ

Обращайтесь со своим снаряжением правильно — иначе потом пожалеете

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Тим: ОБЗОР: «Погружение во тьму» устанавливает новые стандарты документальных фильмов о дайвинге
Тим: Лучшие регуляторы для подводного плавания в 2025 году
Тим Берри: Почему даже профессиональным дайверам стоит опасаться CESA
Пирс МакГиннесс: В Корее три дайвера одновременно потеряли сознание
Фред А.: Лучшие дайв-сумки для дайв-туров в 2025 году
Cвежие новости
Кент защитил затонувшее судно как «недостающее звено» Кент защитил затонувшее судно как «недостающее звено»
Explorer Ventures – Защита кораллов: одно погружение за раз Explorer Ventures – Защита кораллов: одно погружение за раз
Путеводитель по защите морей и рифов Сабаха Путеводитель по защите морей и рифов Сабаха
Акула-ангел замечена у западного Уэльса Акула-ангел замечена у западного Уэльса
Дайв-гид оказался в критическом состоянии после инцидента с винтом лодки Дайв-гид оказался в критическом состоянии после инцидента с винтом лодки
Корнуолл проникается духом Национальной недели морской пехоты Корнуолл проникается духом Национальной недели морской пехоты
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц