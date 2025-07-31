Кент защитил затонувшее судно как «недостающее звено»

Водолазное обследование английского военного корабля XVIII века Нортумберленд выяснилось, что такие детали, как деревянные палубы, сундуки с мушкетными пулями и свернутая веревка, сохранились «на удивление» хорошо — благодаря тому, что большую часть из 320 лет они находились под водой у побережья Кента, под слоем осадка.
Погружения, первые за два года, были проведены лицензиатом Дэном Паско и подрядчиком MSDS Marine в июле 2024 года, но теперь результаты исследований публикуются для продвижения нового документального фильма о судне.
Команда Нортумберленд С 1981 года это место затонувшего судна является охраняемым, а дайвинг находится под контролем организации «Историческая Англия» (HE), которая включила его в список Реестр наследия под угрозой в 2017 году.
Этот 70-пушечный военный корабль третьего ранга был построен в Бристоле в 1679 году в рамках программы Сэмюэля Пипса по возрождению английского флота, но затонул во время Великого шторма 26 ноября 1703 года на мысе Гудвина.
Она погибла вместе с тремя другими военными кораблями, Реставрация замка Стерлинг и все еще пропавшие без вести Мары, из флота последнего монарха династии Стюартов, королевы Анны.
Высокий риск
Несмотря на удивительно хорошее состояние органических материалов на месте крушения, движущиеся пески, сильные течения и морские существа, питающиеся древесиной, подвергают это место высокому риску разрушения, говорится в сообщении. HE.
Останки корабля занимают большую площадь на глубине 15–20 м и надежно забетонированы, однако с каждым днем обнажается все больше обширной конструкции корпуса, из-за чего руководитель группы морской пехоты Пол Джеффери охарактеризовал работу смотрителей как «гонку со временем».
Команда Нортумберленд Предполагается, что судно лежит на левом борту. Сохранилось гораздо больше палубных досок и каркаса, чем считалось ранее, и есть свидетельства наличия нескольких палуб. Один из нескольких сундуков остаётся запечатанным, его содержимое неизвестно.
На юго-восточном конце места крушения обнаружено семь железных пушек, ещё шесть – к северу. Также обнаружены фрагмент деревянного лафета, сабли, мушкеты и медные котлы.
Ключевой момент
" Нортумберленд «Потенциально это один из наиболее хорошо сохранившихся деревянных военных кораблей в Великобритании», — говорит лицензированный морской археолог Паско, специализирующийся на затонувших кораблях Королевского флота. «Однако, находясь на глубине 20 метров под водой и в девяти милях от берега, он скрыт от глаз и внимания большинства людей».
«Нортумберленд — это «Недостающее звено», — говорит Сноу. «Построен примерно посередине между Мэри Роуз и HMS Победа, этот затонувший корабль может пролить свет на важнейшие детали судостроения и жизни на море в тот поворотный момент нашей истории.
«У нас есть Мэри Роуз, «капсула времени Тюдоров» — ну, а вот капсула времени Стюартов, которая будет стоять рядом с ней». Кораблекрушение! Нортумберленд и Великий Шторм выйдет в эфир сегодня вечером (31 июля) для подписчиков History Hit (7.99 фунтов стерлингов в месяц, но с 14-дневным бесплатным пробным периодом), а позднее будет распространено более широко.
Дальнейшие работы на месте крушения могут включать в себя сбор дендрохронологических образцов, чтобы больше узнать о конструкции корабля и помочь подтвердить его идентичность.
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