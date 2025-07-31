Кент защитил затонувшее судно как «недостающее звено»

Водолазное обследование английского военного корабля XVIII века Нортумберленд выяснилось, что такие детали, как деревянные палубы, сундуки с мушкетными пулями и свернутая веревка, сохранились «на удивление» хорошо — благодаря тому, что большую часть из 320 лет они находились под водой у побережья Кента, под слоем осадка.

Погружения, первые за два года, были проведены лицензиатом Дэном Паско и подрядчиком MSDS Marine в июле 2024 года, но теперь результаты исследований публикуются для продвижения нового документального фильма о судне.

Нагели, используемые для крепления деревянных досок (археология Паско)

Команда Нортумберленд С 1981 года это место затонувшего судна является охраняемым, а дайвинг находится под контролем организации «Историческая Англия» (HE), которая включила его в список Реестр наследия под угрозой в 2017 году.

Этот 70-пушечный военный корабль третьего ранга был построен в Бристоле в 1679 году в рамках программы Сэмюэля Пипса по возрождению английского флота, но затонул во время Великого шторма 26 ноября 1703 года на мысе Гудвина.

Она погибла вместе с тремя другими военными кораблями, Реставрация замка Стерлинг и все еще пропавшие без вести Мары, из флота последнего монарха династии Стюартов, королевы Анны.

Часть орудийного лафета и водолаз, рассматривающий ствол орудия (Pascoe Archaeology)

Водолаз у дула пистолета (Майкл Питтс / History Hit)

Высокий риск

Несмотря на удивительно хорошее состояние органических материалов на месте крушения, движущиеся пески, сильные течения и морские существа, питающиеся древесиной, подвергают это место высокому риску разрушения, говорится в сообщении. HE.

Останки корабля занимают большую площадь на глубине 15–20 м и надежно забетонированы, однако с каждым днем обнажается все больше обширной конструкции корпуса, из-за чего руководитель группы морской пехоты Пол Джеффери охарактеризовал работу смотрителей как «гонку со временем».

Команда Нортумберленд Предполагается, что судно лежит на левом борту. Сохранилось гораздо больше палубных досок и каркаса, чем считалось ранее, и есть свидетельства наличия нескольких палуб. Один из нескольких сундуков остаётся запечатанным, его содержимое неизвестно.

Открытый бетонированный деревянный ящик, торчащий из места крушения (MSDS Marine)

Хорошо сохранившаяся бухта свёрнутого троса, лежащая на палубе (MSDS Marine)

На юго-восточном конце места крушения обнаружено семь железных пушек, ещё шесть – к северу. Также обнаружены фрагмент деревянного лафета, сабли, мушкеты и медные котлы.

Водолаз осматривает оружие на месте раскопок (Pascoe Archaeology)

Медный котел на одной стороне большого образования (археология Паско)

Ключевой момент

" Нортумберленд «Потенциально это один из наиболее хорошо сохранившихся деревянных военных кораблей в Великобритании», — говорит лицензированный морской археолог Паско, специализирующийся на затонувших кораблях Королевского флота. «Однако, находясь на глубине 20 метров под водой и в девяти милях от берега, он скрыт от глаз и внимания большинства людей».

Дайв-бот (Майкл Питтс / Исторический хит)

Дэн Паско (слева) и Дэн Сноу на лодке по пути к месту раскопок (History Hit)

«Нортумберленд — это «Недостающее звено», — говорит Сноу. «Построен примерно посередине между Мэри Роуз и HMS Победа, этот затонувший корабль может пролить свет на важнейшие детали судостроения и жизни на море в тот поворотный момент нашей истории.

«У нас есть Мэри Роуз, «капсула времени Тюдоров» — ну, а вот капсула времени Стюартов, которая будет стоять рядом с ней». Кораблекрушение! Нортумберленд и Великий Шторм выйдет в эфир сегодня вечером (31 июля) для подписчиков History Hit (7.99 фунтов стерлингов в месяц, но с 14-дневным бесплатным пробным периодом), а позднее будет распространено более широко.

Кораблекрушение! Нортумберленд и Великий Шторм (Хит истории)

Дальнейшие работы на месте крушения могут включать в себя сбор дендрохронологических образцов, чтобы больше узнать о конструкции корабля и помочь подтвердить его идентичность.

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