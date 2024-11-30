Это самолет Эрхарт? Нет, это камень

То, что ранее в этом году считалось обломками самолета, принадлежавшего пропавшему пионеру авиации 1930-х годов Амелии Эрхарт, оказалось не более чем естественным скальным образованием.

В начале февраля, Диверне сообщили, что американская группа обнаружила то, что они считали Lockheed Electra 10E Эрхарт в центре Тихого океана, создавая гидролокационное изображение с глубины около 5 км.

Однако спустя одиннадцать месяцев искусственное осветление изображения принесло разочарование команде из американской компании по производству морской робототехники. Глубоководное видение (ДСВ).

Изображение с сонара, каким оно было изначально (Deep Sea Vision / AFP)

Они проводили комплексные поиски, в последний раз к западу от острова Хауленд, в надежде разгадать одну из неразгаданных тайн XX века.

Хауленд, расположенный на полпути между Австралией и Гавайями, был местом назначения Эрхарт, когда она отправилась из Лаэ, Новая Гвинея, в один из последних этапов своего путешествия 1937 года, чтобы стать первой женщиной, совершившей кругосветный перелет.

Амелия Эрхарт со своим самолетом (Deep Sea Vision)

В сопровождении штурмана Фреда Нунана Эрхарт отправилась из Калифорния шесть недель назад. Одна из многочисленных теорий о судьбе пары заключается в том, что у них закончилось топливо на 4,000-километровом участке из-за ошибки в датировке, и они были вынуждены посадить самолет, не достигнув Хауленда.

С исследовательского судна Морской геодезистДля получения неоднозначного изображения команда DSV использовала модифицированный автономный подводный аппарат Kongsberg Discovery HUGIN 6000 с системой гидролокационного сканирования с синтезированной апертурой.

Члены команды DSV с AUV (Deep Sea Vision)

Хотя очертания были похожи на самолет, и авиационные эксперты согласились, что это могла быть пропавшая Electra, поскольку изображение было настолько нечетким, что пришлось потратить время на его уточнение. Команда DSV говорит, что, уже очистив почти 20,000 XNUMX кв. км океана, они продолжают поиски самолета,

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