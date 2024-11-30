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Это самолет Эрхарт? Нет, это камень

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Новое уточненное изображение (Deep Sea Vision / AFP)
Новое уточненное изображение (Deep Sea Vision / AFP)

То, что ранее в этом году считалось обломками самолета, принадлежавшего пропавшему пионеру авиации 1930-х годов Амелии Эрхарт, оказалось не более чем естественным скальным образованием.

В начале февраля, Диверне сообщили, что американская группа обнаружила то, что они считали Lockheed Electra 10E Эрхарт в центре Тихого океана, создавая гидролокационное изображение с глубины около 5 км.

Однако спустя одиннадцать месяцев искусственное осветление изображения принесло разочарование команде из американской компании по производству морской робототехники. Глубоководное видение (ДСВ).

Сонарное изображение места предположительно крушения самолета Амелии Эрхарт (Deep Sea Vision)
Изображение с сонара, каким оно было изначально (Deep Sea Vision / AFP)

Они проводили комплексные поиски, в последний раз к западу от острова Хауленд, в надежде разгадать одну из неразгаданных тайн XX века.

Хауленд, расположенный на полпути между Австралией и Гавайями, был местом назначения Эрхарт, когда она отправилась из Лаэ, Новая Гвинея, в один из последних этапов своего путешествия 1937 года, чтобы стать первой женщиной, совершившей кругосветный перелет. 

Амелия Эрхарт со своим самолетом (Deep Sea Vision)
Амелия Эрхарт со своим самолетом (Deep Sea Vision)

В сопровождении штурмана Фреда Нунана Эрхарт отправилась из Калифорния шесть недель назад. Одна из многочисленных теорий о судьбе пары заключается в том, что у них закончилось топливо на 4,000-километровом участке из-за ошибки в датировке, и они были вынуждены посадить самолет, не достигнув Хауленда.

С исследовательского судна Морской геодезистДля получения неоднозначного изображения команда DSV использовала модифицированный автономный подводный аппарат Kongsberg Discovery HUGIN 6000 с системой гидролокационного сканирования с синтезированной апертурой.

Члены команды DSV с AUV (Deep Sea Vision)
Члены команды DSV с AUV (Deep Sea Vision)

Хотя очертания были похожи на самолет, и авиационные эксперты согласились, что это могла быть пропавшая Electra, поскольку изображение было настолько нечетким, что пришлось потратить время на его уточнение. Команда DSV говорит, что, уже очистив почти 20,000 XNUMX кв. км океана, они продолжают поиски самолета,

Также в Дивернете: Глубина 5 км: это потерянный самолет Эрхарта «Электра»?, Баллард собирается решить загадку Эрхарта, Дайверы «раньше времени» обнаружили подводную лодку Defender 1906 года  

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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