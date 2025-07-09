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На Соломоновых островах найден нос легендарного крейсера времен Второй мировой войны

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USS New Orleans в декабре 1942 года, вскоре после получения серьёзных повреждений в битве при Тассафаронге (ВМС США)
USS New Orleans в декабре 1942 года, вскоре после получения серьёзных повреждений в битве при Тассафаронге (ВМС США)

Носовая часть USS Новый Орлеан 30 ноября 1942 года его потопила японская торпеда у Соломоновых островов, однако, отремонтированный кокосовыми бревнами, тяжелый крейсер не только добрался обратно в США, но и продолжал блестяще сражаться вплоть до конца Второй мировой войны. 

Местонахождение этой 46-метровой передней части корабля оставалось неизвестным до тех пор, пока несколько дней назад группа под руководством Роберта Балларда и его Ocean Exploration Trust не обнаружили и не сделали фотографии знаковых обломков в глубинах пролива Айрон-Боттом. 

(Nautilus Live / Ocean Exploration Trust)
(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)
(Nautilus Live / Ocean Exploration Trust)
(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)
(Nautilus Live / Ocean Exploration Trust)
(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

Прорыв произошел 6 июля, когда команда экспедиционного судна NOAA Ocean Exploration Nautilus задействовали дистанционно управляемые подводные аппараты для исследования следа, обнаруженного во время операций по картографированию морского дна, проводимых с беспилотного надводного судна Университета Нью-Гэмпшира DriX

Аномалия была слишком мала, чтобы быть останками корабля, но при этом не имела природного происхождения. Команда потратила четыре часа на съемку места крушения, находящегося на глубине 675 метров. Археологи на борту судна присоединились к экспертам из стран-участниц Второй мировой войны: США, Японии, Австралии и Новой Зеландии, чтобы совместно изучить транслируемую в прямом эфире запись.

Им удалось различить достаточно деталей конструкции, включая остатки краски и якорь с выгравированной надписью «Navy Yard», что позволило провести точную идентификацию. Отсутствующая носовая башня не была обнаружена вместе с носовой частью.

(Nautilus Live / Ocean Exploration Trust)
(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)
Части обломков USS New Orleans (Nautilus Live / Ocean Exploration Trust)
(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

17 боевых звезд

С 17 боевыми звездами, Новый Орлеан (CL/CA-32) был одним из самых титулованных кораблей ВМС США во Второй мировой войне, а его экипаж — одним из самых титулованных людей.

Лидер ВМС США Новый ОрлеанКрейсер класса «Тяжелый крейсер» имел длину 179 м. Оснащенный тонкой броней, но классифицируемый как тяжелый крейсер из-за 8-дюймовых орудий, он был построен в Бруклине и спущен на воду в 1933 году.

Команда Новый Орлеан Крейсер уже принимал участие в сражениях в Коралловом море, на атолле Мидуэй и у Восточных Соломоновых островов, когда во время сражения при Тассафаронге он попал под удар японской торпеды Long Lance. 

В результате сдетонировали носовые погреба и топливные цистерны, оторвав всю носовую часть. Оторванный нос развернулся вокруг левого борта, пробив несколько отверстий в корпусе, прежде чем затонуть в корме, повредив левый внутренний винт. 

В результате катастрофы погибло более 180 из 1,183 членов экипажа. Остальные остались на своих постах, когда судно начало затапливать, и сумели направить судно в близлежащую гавань Тулаги, хотя при этом погибли ещё трое. 

«Нью-Орлеан» с отсутствующей носовой частью под маскировочной сетью в Тулаги проходит полевой ремонт (ВМС США)
«Нью-Орлеан» под маскировочной сеткой в ​​Тулаги проходит полевой ремонт (ВМС США)

Используя бревна кокосовой пальмы, выжившие смогли сделать Новый Орлеан В достаточной степени мореходная, чтобы судно можно было доставить задним ходом в Сидней, Австралия. Там заменили гребной винт и установили временную носовую часть, прежде чем судно, снова задним ходом, отправилось на военно-морскую верфь Пьюджет-Саунд.

USS New Orleans в Пьюджет-Саунде после ремонта в 1943 году (ВМС США)
USS New Orleans в Пьюджет-Саунде после ремонта в 1943 году (ВМС США)

С новой носовой и передней башней, USS Новый Орлеан Вернулся в строй в октябре 1943 года и принял участие в боевых действиях у острова Уэйк, Маршалловых и Каролинских островов, в сражении в заливе Лейте, а также во вторжении на Окинаву и Филиппины. 

Когда военные действия прекратились в 1945 году, судно находилось в заливе Субик, в 1947 году было выведено из эксплуатации, а в 1959 году сдано на слом.

YouTube видео

«По всем правилам этот корабль должен был затонуть, но благодаря героическим усилиям экипажа по устранению повреждений, USS Новый Орлеан «Этот корабль стал одним из наиболее серьезно поврежденных крейсеров США во Второй мировой войне, который действительно уцелел», — прокомментировал Сэмюэл Дж. Кокс, директор Командования по истории и наследию ВМС США (NHHC), которое также поддержало экспедицию.

«Найти нос этого корабля — это возможность почтить память доблестного экипажа, пожертвовавшего собой даже в одну из самых страшных ночей в истории ВМС США», — сказал он. Экспедиция в пролив Айрон-Боттом продлится до 23 июля.

Новый центр императора

Не то, чтобы посетители смогли посетить Новый Орлеан лук, но бывает, что Императорские дайверы только что открыл дайвинг-центр на Соломоновых островах, где они смогут исследовать мелководные места кораблекрушений в проливе Айрон-Боттом.

Emperor Divers Honiara дополняет давнюю сеть дайвинг-центров на Соломоновых островах. Император Биликики, а также предлагает возможности для технических дайверов.

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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