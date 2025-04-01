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Греческие технические дайверы нашли австралийский бомбардировщик времен Второй мировой войны

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Водолаз осматривает обломки самолета (Министерство обороны)
Водолаз осматривает обломки самолета (Министерство обороны)

Самолет Martin Baltimore Королевских австралийских военно-воздушных сил (RAAF), потерянный во время морской разведывательной миссии во время Второй мировой войны в конце 2 года, был обнаружен на глубине 1943 м у острова Антикитера греческой группой технических водолазов.

ЭгейскийТек Летом прошлого года самолет был обнаружен и погружен под воду, но об открытии было официально объявлено только сейчас Австралией. Министерство обороныВодолазы подозревали, что самолет был австралийским и времен Второй мировой войны, но ждали подтверждения от History & Heritage – Air Force (HUWC-AF), что это был самолет RAAF Baltimore. FW282, что они и сделали в декабре.

«Балтимор» — американский двухмоторный лёгкий бомбардировщик-штурмовик. FW282 входил в 454-ю эскадрилью Королевских ВВС Австралии, подразделение, которое атаковало противолодочные патрули и торговые суда у берегов Греции с баз в Египте, Ливии и Палестине.

FW282Экипаж самолета из четырех человек возвращался с задания над Эгейским морем 3 декабря, когда их перехватили немецкие истребители, и самолет получил серьезные повреждения.

Самолеты Martin Baltimore Mk IV модели A30 187 были построены для морской разведки и в качестве легких бомбардировщиков и использовались на Ближнем Востоке и в Италии во время Второй мировой войны военно-воздушными силами союзников (Министерство обороны).
Самолеты Martin Baltimore Mk IV модели A30 187, построенные для морской разведки и в качестве легких бомбардировщиков, использовались на Ближнем Востоке и в Италии военно-воздушными силами союзников во время Второй мировой войны (Министерство обороны)

Пилот RAAF, лейтенант Уильям Хорсли, был вынужден посадить самолет в море. Сначала потеряв сознание, он пришел в себя и обнаружил, что кабина заполнена водой, когда бомбардировщик начал тонуть, и смог выбраться. Он выбрался на поверхность и, поняв, что его команда утонула вместе с самолетом, поплыл к берегу.

Там он был передан немецким властям и оставался военнопленным в Германии до освобождения Европы. 

Остальные три члена экипажа были объявлены пропавшими без вести, предположительно погибшими. Штурманом был британец, флайт-лейтенант Лесли Роу из Добровольного резерва Королевских ВВС, а два радиста/стрелка — пилот-офицер Колин Уокер из Королевских ВВС и новозеландец уорент-офицер Джон Гартсайд из Королевских ВВС Новой Зеландии.

Хорслей
Пилот, лейтенант Уильям Хорсли из Королевских ВВС (Министерство обороны)
Гартсайд
Уорент-офицер Джон Гартсайд из Королевских ВВС Новой Зеландии (Министерство обороны)
Роу
Штурман, лейтенант ВВС Великобритании Лесли Роу (Министерство обороны)
Уокер 2
Офицер-пилот Королевских ВВС Австралии Колин Уокер (Министерство обороны)

поминальная служба

Три военно-воздушных силы решили не предпринимать никаких попыток подъема на место крушения, но Королевские ВВС Австралии намерены организовать поминальную церемонию по экипажу.

Место крушения самолета FW282 ВВС Великобритании в Балтиморе (Министерство обороны)
Место крушения самолета FW282 ВВС Великобритании в Балтиморе (Министерство обороны)
Двигатель и винт правого борта (Министерство обороны)
Двигатель и винт правого борта (Министерство обороны) 

«Эта находка самолета имеет важное значение и дает возможность увековечить память семей», — сказал глава RAAF маршал авиации Стивен Чеппелл. «Усилия таких групп, как AegeanTec, имеют для нас решающее значение в учете 3,143 австралийских летчиков, у которых нет известных могил со времен Второй мировой войны и корейского конфликта.

«Я рад, что на этой неделе вместе с моими коллегами из Королевских ВВС и Королевских ВВС Новой Зеландии мы можем объявить о находке и коллективно отметить храбрость этой объединенной команды авиаторов из наших трех стран».

Командующие ВВС Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, слева направо: главный маршал авиации Королевских ВВС сэр Ричард Найтон; маршал авиации Королевских ВВС Стивен Чеппелл и вице-маршал авиации Королевских ВВС Новой Зеландии Даррин Уэбб (Министерство обороны)
Командующие ВВС Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, слева направо: главный маршал авиации Королевских ВВС сэр Ричард Найтон; маршал авиации Королевских ВВС Стивен Чеппелл и вице-маршал авиации Королевских ВВС Новой Зеландии Даррин Уэбб (Министерство обороны)

Главный маршал авиации Королевских ВВС сэр Ричард Найтон охарактеризовал это открытие как свидетельство давних отношений между тремя военно-воздушными силами. 

«Для нас большая честь отдать должное храбрости многонационального экипажа», — сказал он. «Это было поколение, которое олицетворяло важность службы и товарищества... их чувство долга вдохновляет будущие поколения всех наших военно-воздушных сил».

«Я надеюсь, что это принесет семьям чувство облегчения», — добавил командующий ВВС Новой Зеландии вице-маршал авиации Даррин Уэбб. «Жертва этого храброго экипажа долгое время помнится, особенно их семьями, и теперь мы можем почтить их последнее пристанище с тем уважением, которого они заслуживают».

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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark

@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

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