Греческие технические дайверы нашли австралийский бомбардировщик времен Второй мировой войны

Самолет Martin Baltimore Королевских австралийских военно-воздушных сил (RAAF), потерянный во время морской разведывательной миссии во время Второй мировой войны в конце 2 года, был обнаружен на глубине 1943 м у острова Антикитера греческой группой технических водолазов.

ЭгейскийТек Летом прошлого года самолет был обнаружен и погружен под воду, но об открытии было официально объявлено только сейчас Австралией. Министерство обороныВодолазы подозревали, что самолет был австралийским и времен Второй мировой войны, но ждали подтверждения от History & Heritage – Air Force (HUWC-AF), что это был самолет RAAF Baltimore. FW282, что они и сделали в декабре.

«Балтимор» — американский двухмоторный лёгкий бомбардировщик-штурмовик. FW282 входил в 454-ю эскадрилью Королевских ВВС Австралии, подразделение, которое атаковало противолодочные патрули и торговые суда у берегов Греции с баз в Египте, Ливии и Палестине.

FW282Экипаж самолета из четырех человек возвращался с задания над Эгейским морем 3 декабря, когда их перехватили немецкие истребители, и самолет получил серьезные повреждения.

Самолеты Martin Baltimore Mk IV модели A30 187, построенные для морской разведки и в качестве легких бомбардировщиков, использовались на Ближнем Востоке и в Италии военно-воздушными силами союзников во время Второй мировой войны (Министерство обороны)

Пилот RAAF, лейтенант Уильям Хорсли, был вынужден посадить самолет в море. Сначала потеряв сознание, он пришел в себя и обнаружил, что кабина заполнена водой, когда бомбардировщик начал тонуть, и смог выбраться. Он выбрался на поверхность и, поняв, что его команда утонула вместе с самолетом, поплыл к берегу.

Там он был передан немецким властям и оставался военнопленным в Германии до освобождения Европы.

Остальные три члена экипажа были объявлены пропавшими без вести, предположительно погибшими. Штурманом был британец, флайт-лейтенант Лесли Роу из Добровольного резерва Королевских ВВС, а два радиста/стрелка — пилот-офицер Колин Уокер из Королевских ВВС и новозеландец уорент-офицер Джон Гартсайд из Королевских ВВС Новой Зеландии.

Пилот, лейтенант Уильям Хорсли из Королевских ВВС (Министерство обороны) Уорент-офицер Джон Гартсайд из Королевских ВВС Новой Зеландии (Министерство обороны)

Штурман, лейтенант ВВС Великобритании Лесли Роу (Министерство обороны) Офицер-пилот Королевских ВВС Австралии Колин Уокер (Министерство обороны)

поминальная служба

Три военно-воздушных силы решили не предпринимать никаких попыток подъема на место крушения, но Королевские ВВС Австралии намерены организовать поминальную церемонию по экипажу.

Место крушения самолета FW282 ВВС Великобритании в Балтиморе (Министерство обороны)

Двигатель и винт правого борта (Министерство обороны)

«Эта находка самолета имеет важное значение и дает возможность увековечить память семей», — сказал глава RAAF маршал авиации Стивен Чеппелл. «Усилия таких групп, как AegeanTec, имеют для нас решающее значение в учете 3,143 австралийских летчиков, у которых нет известных могил со времен Второй мировой войны и корейского конфликта.

«Я рад, что на этой неделе вместе с моими коллегами из Королевских ВВС и Королевских ВВС Новой Зеландии мы можем объявить о находке и коллективно отметить храбрость этой объединенной команды авиаторов из наших трех стран».

Командующие ВВС Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, слева направо: главный маршал авиации Королевских ВВС сэр Ричард Найтон; маршал авиации Королевских ВВС Стивен Чеппелл и вице-маршал авиации Королевских ВВС Новой Зеландии Даррин Уэбб (Министерство обороны)

Главный маршал авиации Королевских ВВС сэр Ричард Найтон охарактеризовал это открытие как свидетельство давних отношений между тремя военно-воздушными силами.

«Для нас большая честь отдать должное храбрости многонационального экипажа», — сказал он. «Это было поколение, которое олицетворяло важность службы и товарищества... их чувство долга вдохновляет будущие поколения всех наших военно-воздушных сил».

«Я надеюсь, что это принесет семьям чувство облегчения», — добавил командующий ВВС Новой Зеландии вице-маршал авиации Даррин Уэбб. «Жертва этого храброго экипажа долгое время помнится, особенно их семьями, и теперь мы можем почтить их последнее пристанище с тем уважением, которого они заслуживают».

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