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«Корабль-призрак Тихого океана» наконец-то обнаружен

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Еще один вид на нос (Ocean Infinity)
Вид на носовую часть USS Stewart (Ocean Infinity)

Крушение USS Стюарт, столетний эсминец, который заслужил особую честь, служа в Тихом океане под американским и японским флагами во время Второй мировой войны, был обнаружен на глубине более 2 км у северного побережья Калифорния побережье группой подводных исследователей.

Военный корабль США Стюарт (DD-224) был обнаружен в ходе совместной экспедиции компании Ocean Infinity, занимающейся роботизированной морской съемкой, некоммерческой организации Air/Sea Heritage Foundation, компании по культурным ресурсам SEARCH, Управления национальных морских заповедников NOAA и Командования военно-морской истории и наследия (NHHC). 

Корабль-призрак Тихого океана: изображение USS Stewart с высоким разрешением, полученное с помощью гидролокатора с синтезированной апертурой (Ocean Infinity)
Высокоразрешающее изображение гидролокатора USS Stewart (Ocean Infinity), полученное с помощью синтезированной апертуры.

Обломки корабля находятся внутри НОААНациональный морской заповедник Корделл-Бэнк находится в районе, который соответствует историческим свидетельствам о его преднамеренном затоплении в ходе военно-морских учений 24 мая 1946 года.

Построенный в Филадельфии и введенный в эксплуатацию в сентябре 1920 года, Стюарт был достроен слишком поздно, чтобы принять участие в Первой мировой войне, но принял участие в боевых действиях во Второй мировой войне. 

В 1941 году после нападения Японии на Перл-Харбор он был размещен в Маниле на Филиппинах в составе Азиатского флота ВМС США, который в основном состоял из устаревших военных кораблей. Поврежденный во время боя в феврале 1942 года, эсминец затем из-за странной случайности оказался в ремонтном сухом доке на острове Ява в Индонезии, заставив команду покинуть судно, когда туда вошли японские войска. 

Носовая часть USS Stewart (Ocean Infinity)
Носовая часть USS Stewart (Ocean Infinity)
Корма (Ocean Infinity)
Корма (Ocean Infinity)
Еще одно изображение кормы (Ocean Infinity)
Еще один вид на корму (Ocean Infinity)

Год спустя отремонтировали Стюарт был принят на вооружение Императорского флота Японии в качестве Патрульный катер № 102, и пилоты союзников начали сообщать о наблюдениях старого американского эсминца, действующего глубоко в тылу врага, что породило легенду о «корабле-призраке Тихого океана». 

Тайна разгадана

Тайна была раскрыта только после окончания войны, когда избитый Стюарт был найден на плаву в Куре в Японии.

Корабль был вновь введен в состав ВМС США 29 октября 1945 года в ходе, как было описано, «эмоциональной церемонии». 24 мая 1946 года его отбуксировали в Сан-Франциско для «похорон в море» в качестве корабля-мишени. В течение двух часов он подвергался ракетному, корабельному и пулеметному обстрелу, прежде чем затонул. 

Офицеры отдают честь, пока звучит государственный гимн США во время церемонии повторного ввода в эксплуатацию на палубе Стюарта, пришвартованного в Хиро Ван, Япония. Новый командующий офицер лейтенант-коммандер Гарольд Х. Эллисон — третий справа (ВМС США / Национальный архив)
Офицеры отдают честь во время исполнения государственного гимна США во время церемонии повторного ввода в эксплуатацию Стюартносовая палуба, пришвартованная в Хиро Ван, Япония. Новый командующий офицер лейтенант-коммандер Гарольд Х. Эллисон — третий справа (ВМС США / Национальный архив)
Прибытие на буксире в залив Сан-Франциско, Калифорния, в начале марта 1946 г. (Дональд М. Макферсон / Командование истории и наследия ВМС США)
Прибыв на буксире в залив Сан-Франциско, Калифорния в начале марта 1946 года (Дональд М. Макферсон / Управление истории и наследия ВМС США)

История USS Стюарт была сохранена военно-морскими историками и энтузиастами, но прошло более 78 лет, прежде чем было найдено ее последнее пристанище.

Бесконечный океан хотела протестировать некоторые из своих новых подводных технологий, поэтому проконсультировалась с другими организациями, участвующими в экспедиции, чтобы определить полезную цель, представляющую общественный интерес. Только сейчас стало известно, что в начале августа компания задействовала три AUV HUGIN 6000 для поиска обломков USS Стюарт

Оснащенные сонаром с синтезированной апертурой высокого разрешения и многолучевыми эхолотами, AUV были запрограммированы на проведение одновременного 24-часового поиска обширной области морского дна. В результате было получено четкое изображение затонувшего судна, всплывающего с глубины 1,070 м. 

Многолучевое изображение USS Stewart (Ocean Infinity)
Многолучевое изображение USS Стюарт (Океан Бесконечности)

В основном нетронутые

Первоначальные сканирования показали 96m Стюарт быть в значительной степени неповрежденным, его корпус почти вертикально покоится на морском дне. Уровень сохранности оценивается как исключительный для судна его возраста, что делает его потенциально одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов эсминца «четырехстакерного» типа ВМС США, известных из существующих. 

Затем было проведено дополнительное гидролокационное обследование высокого разрешения, а также детальный визуальный осмотр участка с использованием ROV для обеспечения прямой видеотрансляции экспертам на берегу. Полученные данные предоставляются Национальному морскому заповеднику Корделл-Бэнк для поддержки будущих оценок состояния окружающей среды и Командование военно-морской истории и наследия для оказания помощи в будущем управлении сайтом. 

«Стюарт», уже подвергшийся бомбардировке с воздуха, попадает под огонь 40-мм одноорудийной установки (ВМС США / Национальный архив)
Стюарт, уже подвергшийся бомбардировке с воздуха, попадает под обстрел из 40-мм орудия (ВМС США / Национальный архив)
Затонул под огнем 24 мая 1946 года. Японский флаг, изображенный на середине судна, отражает службу «Стюарта» в 1943-1945 годах в качестве патрульного катера № 102 японского флота (ВМС США / Национальный архив)
Затонул под огнем 24 мая 1946 года. Японский флаг, изображенный на середине корабля, отражает службу Стюарта в 1943-1945 годах. Патрульный катер 102 (ВМС США / Национальный архив)

Военный корабль США СтюартМатросы стали называть свое судно «RAMP-224», что является комбинацией его военно-морского бортового номера и жаргонного термина того времени, обозначающего возвращение военнопленных или «возвращенных военнослужащих союзников». «Очевидно, что они думали о Стюарт больше похоже на товарища по команде, чем на корабль», — прокомментировал Фонд наследия воздушного и морского наследия президент Расс Мэтьюз. 

«Я знаю, что говорю от имени всей экспедиционной группы, когда говорю, что мы все очень удовлетворены тем, что смогли еще раз почтить память и наследие этих ветеранов», — сказал доктор Джеймс Дельгадо из ПОИСК

«USS Стюарт представляет собой уникальную возможность изучить хорошо сохранившийся образец конструкции эсминца начала 20-го века. Его история, от службы в ВМС США до японского захвата и обратно, делает его мощным символом сложности Тихоокеанской войны». 

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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