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Места в первом ряду на открытии затонувшего корабля «Титания»

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Маурисио Фернандес, ведущий пилот подводной лодки на судне Seabourn Pursuit (PR Newswire / Seabourn)
Маурисио Фернандес, ведущий пилот подводной лодки на судне Seabourn Pursuit (PR Newswire / Seabourn)

Погружение на глубину 95 метров с роскошного экспедиционного судна у тихоокеанского побережья Южной Америки привело к обнаружению места захоронения Титания, немецкое военно-морское судно снабжения времен Первой мировой войны, не встречавшееся с 1914 года.

Находка была сделана оператором экспедиционного круиза Seabourn 14 октября недалеко от острова Алехандро Селкирк на чилийском архипелаге Хуан-Фернандес. Небольшая группа гостей смогла наблюдать, как давно потерянные останки затонувшего судна впервые за 110 лет предстали перед глазами.

85-метровая сталь Титания был построен WG Armstrong, Mitchell & Co на Тайнсайде в 1896 году, валовая вместимость составляла 1,1916. Корабль имел брам-бак и один гребной винт, приводимый в движение двигателями тройного расширения.

Она начала свою деятельность на пароходной линии Finska Steamship в Финляндии, но в 1901 году вошла в состав Императорского германского флота, базировавшегося в Киле. В 1910 году ее переоборудовали в тендер для Азиатской крейсерской эскадры Германии.

Крушение немецкого корабля «Титания» (PR Newswire / Seabourn)
Крушение «Титании» (PR Newswire / Seabourn)

Титания Известно, что судно было затоплено у острова Селкирк, далеко на запад от Сантьяго, 19 ноября 1914 года, и истории о кораблекрушении передавались из поколения в поколение среди островитян. Рыбаки время от времени находили в своих ловушках для омаров куски металла, которые, как они считали, принадлежали судну.

Остров Селкирк, ранее Мас Афуэра, назван в честь потерпевшего кораблекрушение в начале XVIII века, который вдохновил Дефо на написание книги Робинзон Крузо, а его население составляет менее 60 человек.

172m Морское преследование, последнее специально построенное экспедиционное судно круизной линии, посетило этот район в рамках широкомасштабного южнотихоокеанского вояжа. Чтобы найти место крушения, его подводная команда связалась с местным рыбаком Джино Пересом, который давно слышал истории о Титания

Перемещение по корпусу (PR Newswire / Seabourn)
Перемещение по корпусу (PR Newswire / Seabourn)

В идеальных погодных условиях Перес присоединился к погружению субмарины, чтобы помочь в поиске обломков, которые лежали примерно в 8 км от северо-западного побережья Селкирка. Капитан порта острова смог подтвердить, что ни один водолаз или субмарина никогда ранее не посещали обломки.

«Я представлял себе этот корабль так много раз, а теперь я могу видеть, где он находится, как он выглядит и как он покоится на дне», — сказал Перес. «Большое спасибо — мой отец управляет этим сектором острова, это много значит для нас и истории нашей семьи. Это невероятно».

Подводная лодка обеспечивает круговой обзор (PR Newswire / Seabourn)
Подводный аппарат обеспечивает круговой обзор (PR Newswire / Seabourn)

«Мы были там свидетелями истории, и у наших гостей была возможность стать частью этого открытия Титания и первым, кто увидел это судно после того, как оно затонуло на дне океана 110 лет назад», — прокомментировал вспомогательный пилот Маурисио Фернандес.

«Это был поистине особенный момент открытия и прекрасный пример того, как экспедиции Seabourn продолжают дарить нашим гостям невероятные «моменты Seabourn» на протяжении каждого путешествия».

Южнотихоокеанское путешествие охватывало более 4,000 миль между Меланезией, Французской Полинезией и Сан-Антонио, Чили, по маршруту, который также охватывает остров Пасхи, Питкэрн и отдаленные острова Ясава на Фиджи. Судно совершит четыре таких 16-20-дневных экспедиционных похода в 2025 году. 

Seabourn Pursuit (PR Newswire / Seabourn)
Seabourn Pursuit (PR Newswire / Seabourn)

Seabourn, часть Carnival Corporation, управляет флотом из шести круизных судов. Преследованиеродственный корабль Сиборн Венчур, спущенный на воду годом ранее в 2022 году, также несет на борту изготовленный по индивидуальному заказу подводный аппарат с оценкой глубины 300 м. Три гостя могут разместиться в каждой из двух прозрачных акриловых сфер, расположенных по бокам от центрального поста пилота, что обеспечивает неискаженный обзор в большинстве направлений. 

Пассажирские сиденья в каждой сфере установлены на вращающейся платформе, которую можно поворачивать для лучшего обзора. Подводные впечатления доступны за дополнительную плату на выбор Маршруты Seabourn.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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