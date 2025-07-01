Рыболовные ловушки повредили затонувшее судно в Корнуолле

Историческое крушение HMS коронация был поврежден после того, как на него сбросили запрещенные рыболовные снасти, и полиция Девона и Корнуолла работает над тем, чтобы выяснить, кто несет ответственность.

Судно 17-го века было 90-пушечным линейным кораблем второго ранга. Оно затонуло во время шторма у Пенли в Корнуолле в 1691 году, потеряв около 600 моряков, и находится в двух частях, одна у берега, а другая в море.

Команда коронация находится под защитой Закона о защите затонувших объектов 1973 года, который запрещает любую деятельность на этой территории и вокруг нее, которая может нанести ущерб, затенить или помешать ее сохранению.

Модель HMS Coronation (коллекция Крейгштейна)

Дайверы обнаружили, что горшки были расставлены не только по всему месту крушения, но и вдоль близлежащей подводной тропы для дайвинга. Доступ к затонувшему судну для аквалангистов осуществляется через схему лицензирования, администрируемую Historic England (HE) от имени Департамента культуры, СМИ и спорта.

Полицейские из отдела по делам сельских районов теперь работают вместе с морскими археологами и специалистами HE по расследованию преступлений, связанных с наследием. Работа также ведется в рыболовецких общинах Корнуолла и более обширной области Девона, чтобы информировать и предотвращать дальнейшие инциденты, говорят в полиции.

Операция «Берди»

«На юго-западе находится 21 из 57 охраняемых затонувших кораблей Великобритании», — отметил сержант полиции Джулиан Фрай из группы по делам сельской местности, который является национальным руководителем операции Birdie. Эта общебританская инициатива проводится силами полиции, в частности, в Девоне и Корнуолле, с целью защиты исторических затонувших кораблей от незаконного вмешательства, например, рыболовной деятельности.

Эта инициатива является частью более широкой кампании по борьбе с преступлениями в сфере культурного наследия и культурных ценностей в различных сообществах.

«Для нас и тех, кто находится в море, очень важно внести свой вклад в сохранение этих исторических мест в безопасности от любого ущерба», — сказал сержант Фрай. «Мы призываем рыболовное сообщество избегать размещения любого рыболовного оборудования вблизи HMS коронация, а также любые другие охраняемые места кораблекрушений по всей территории Великобритании.

Бирки, прикрепленные к незаконно размещенным рыболовным ловушкам (MSDS Marine)

«Хотя мы полностью поддерживаем местную рыболовную промышленность, сохранение этих объектов национального значения имеет важное значение. Мы заранее благодарим рыболовную промышленность за сотрудничество».

Все охраняемые места кораблекрушений нанесены на карту и обозначены на навигационных картах, а также находятся на Список национального наследия Англии. Информация о повреждении коронация или другие охраняемые обломки на юго-западе могут быть сообщены Полиция Девона и Корнуолла.

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