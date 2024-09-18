«Необычайная находка»: исследование ветряной электростанции выявило затонувшее судно времен Первой мировой войны

Неизвестный обломок затонувшего в Северном море судна, предположительно британского судна, захваченного Россией в мирное время в 1904 году, был обнаружен недалеко от места реализации инновационного проекта ветряной электростанции в 75 км от северо-восточного побережья Шотландии.

Если подтвердится, это место станет последним пристанищем Тобол, торпедированный немецкой подводной лодкой во время Первой мировой войны.

Проект MarramWind, разрабатываемый компаниями Scottish Power и Shell, призван создать одну из первых в мире плавучих морских ветряных электростанций, вырабатывающую достаточно возобновляемой электроэнергии для обеспечения электроэнергией более 3.5 миллионов домов.

Во время геофизического и экологического гидролокационного сканирования морского дна с борта исследовательского судна Галактика Фугро, данные о том, что, по-видимому, было несколькими кораблекрушениями, были собраны. Знак, который, как полагают, был Тобол Длина судна составляла 100 м, ширина — 22.5 м, высота — 10.5 м. Обломки судна, по всей видимости, находились в хорошем состоянии.

По данным MarramWind из Эдинбурга, корабль имел характерный дизайн «башенной палубы». Построенный в Сандерленде в 1901 году, он использовался как грузовой пароход Cheltenham до того, как в 1904 году его захватили русские военные корабли. В то время политической напряженности между Великобританией и Россией подобные инциденты, препятствующие судоходству, становились обычным явлением.

Команда Cheltenham был захвачен русскими военными кораблями в 1904 году и переименован Тобол

Год спустя переименованный Тобол После русской реки корабль был передан Российскому Императорскому флоту. Во время войны 1916 года он вошел в состав Русского Добровольного флота и во время плавания из Блайта в Архангельск 11 сентября 1917 года был торпедирован U-52.

«Необычайная находка»

Менеджер по развитию MarramWind Колин Андерсон описал открытие как «исключительную находку», особенно с учетом того, что исследования морского дна охватили расстояние около 6,000 миль. «Мы всегда ожидаем наткнуться на затонувшие суда при проведении таких работ, но, как правило, это небольшие суда, известные властям.

"В то время Тобол Известно, что во время войны его торпедировали, его местонахождение было неизвестно, поэтому обнаружить его спустя столетие и раскрыть его историю — это нечто особенное».

По словам Андерсона, были неподтвержденные свидетельства того, что экипаж выжил после затопления. «Однако мы также должны помнить, что обломки могут стать последним пристанищем для членов экипажа, поэтому мы надеемся, что наша находка принесет успокоение и комфорт их семьям и потомкам».

Вокруг затонувшего судна установлена ​​250-метровая зона отчуждения для его защиты, пока продолжается исследование. Гидрографическое управление Великобритании и Историческая среда Шотландия были уведомлены, и сейчас ведутся переговоры о создании долгосрочной археологической зоны отчуждения для защиты обломков судна.

«Мы также должны помнить, что обломки могут стать последним пристанищем для членов экипажа, поэтому надеемся, что наша находка принесет успокоение и утешение их семьям и потомкам», — сказал Андерсон.

ни MarramWind ни Scottish Power не ответили на запросы о глубине затопления.

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