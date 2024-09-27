Капитан затонувшего корабля «Эребус» съел экипаж

Останки скелета капитана обреченного корабля сэра Джона Франклина HMS Эреб его останки были идентифицированы, и их останки подтверждают утверждения о том, что другие выжившие члены затерянной во льдах экспедиции 1845 года прибегли к каннибализму в отчаянной попытке выжить.

Британский исследователь Франклин намеревался пересечь последние неиспользуемые участки Северо-Западного прохода, соединяющего Атлантический океан с Тихим океаном, но его корабли Эреб и террор оказался в ловушке арктических льдов недалеко от острова Кинг-Уильям, Нунавут.

Канадские археологи обнаружили обломки корабля Эреб на глубине 11 м в 2014 году, в то время как HMS террор был найден на глубине 24 м два года спустя. Великобритания подарила обломки Канаде в 2018 году, и археологические водолазы под руководством Парки Канады продолжать исследовать объекты сезонно, как сообщалось Диверне (см. ниже)

Останки капитана Джеймса Фицджеймса были идентифицированы исследователями из Университета Ватерлоо и Университета Лейкхед в Онтарио. Им удалось сопоставить ДНК его костей с ДНК живущего потомка.

Карта, показывающая место, где были найдены останки Фицджеймса (Университет Ватерлоо)

Фицджеймс, которому на момент смерти было 35 лет, вступил в Королевский флот в 12 лет и стал героем войны и исследователем. Эреб и отвечая за научные исследования магнетизма в экспедиции, он не знал, что Адмиралтейство официально повысило его до звания капитана во время его последнего плавания.

HMS Эреб и ГМС террор, картина Джона Уилсона Кармайкла в 1847 году (Национальный морской музей)

После смерти Франклина в 1847 году Фицджеймс стал заместителем капитана Фрэнсиса Крозье, командира HMS террорВместе эти двое мужчин повели 105 выживших после кораблекрушения по суше в тщетной попытке достичь безопасности.

Европейская чувствительность

В 1861 году инуиты обнаружили человеческие останки рядом с корабельной лодкой и шокировали викторианскую общественность, заявив, что выжившие стали есть друг друга.

Это подтвердилось только в 1997 году, когда следы порезов, обнаруженные почти на четверти из 450 костей на месте захоронения «NgLj-2», показали, что по крайней мере четверо из 13 погибших там мужчин обеспечивали едой других.

Фицджеймс — всего лишь второй человек, личность которого была идентифицирована на месте преступления, после Эреб инженер Джон Грегори в 2021 году. «Мы работали с образцом хорошего качества, который позволил нам создать профиль Y-хромосомы, и нам повезло получить совпадение», — сказал Стивен Фратпьетро из лаборатории палео-ДНК в Лейкхеде.

3D-сканирование нижней челюсти Фицджеймса, показывающее отпечатки порезов, соответствующие каннибализму (Университет Ватерлоо)

На нижней челюсти капитана были обнаружены множественные порезы. «Это показывает, что он умер раньше, чем некоторые другие погибшие моряки, и что ни звание, ни статус не были определяющим принципом в последние отчаянные дни экспедиции, когда они пытались спасти себя», — сказал доктор Дуглас Стентон, адъюнкт-профессор антропологии в Университете Ватерлоо.

«Это демонстрирует уровень отчаяния, который, должно быть, чувствовали моряки Франклина, чтобы сделать то, что они сочли бы отвратительным», — прокомментировал профессор антропологии Ватерлоо доктор Роберт Парк. Останки Фицджеймса и тех, кто погиб вместе с ним, теперь покоятся в мемориальной пирамиде на месте, отмеченной мемориальной доской.

Доктор Дуглас Стентон возле мемориальной доски (Университет Ватерлоо)

Стентон призывает других потомков членов экипажа экспедиции Франклина связаться с ним в надежде на идентификацию других лиц. Последнее исследование команды, финансируемое правительством Нунавута и Университетом Ватерлоо, только что был опубликован в Журнал археологических наук.

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