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Капитан затонувшего корабля «Эребус» съел экипаж

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Капитан Джеймс Фицджеймс: командир HMS Erebus опознан
Капитан Джеймс Фицджеймс: командир HMS Erebus опознан

Останки скелета капитана обреченного корабля сэра Джона Франклина HMS Эреб его останки были идентифицированы, и их останки подтверждают утверждения о том, что другие выжившие члены затерянной во льдах экспедиции 1845 года прибегли к каннибализму в отчаянной попытке выжить. 

Британский исследователь Франклин намеревался пересечь последние неиспользуемые участки Северо-Западного прохода, соединяющего Атлантический океан с Тихим океаном, но его корабли Эреб и террор оказался в ловушке арктических льдов недалеко от острова Кинг-Уильям, Нунавут. 

Канадские археологи обнаружили обломки корабля Эреб на глубине 11 м в 2014 году, в то время как HMS террор был найден на глубине 24 м два года спустя. Великобритания подарила обломки Канаде в 2018 году, и археологические водолазы под руководством Парки Канады продолжать исследовать объекты сезонно, как сообщалось Диверне (см. ниже

Останки капитана Джеймса Фицджеймса были идентифицированы исследователями из Университета Ватерлоо и Университета Лейкхед в Онтарио. Им удалось сопоставить ДНК его костей с ДНК живущего потомка.

Карта, показывающая место нахождения останков Джеймса Фицджеймса (Университет Ватерлоо)
Карта, показывающая место, где были найдены останки Фицджеймса (Университет Ватерлоо)

Фицджеймс, которому на момент смерти было 35 лет, вступил в Королевский флот в 12 лет и стал героем войны и исследователем. Эреб и отвечая за научные исследования магнетизма в экспедиции, он не знал, что Адмиралтейство официально повысило его до звания капитана во время его последнего плавания.

HMS Erebus и HMS Terror, нарисованные Джоном Уилсоном Кармайклом
HMS Эреб и ГМС террор, картина Джона Уилсона Кармайкла в 1847 году (Национальный морской музей)

После смерти Франклина в 1847 году Фицджеймс стал заместителем капитана Фрэнсиса Крозье, командира HMS террорВместе эти двое мужчин повели 105 выживших после кораблекрушения по суше в тщетной попытке достичь безопасности. 

Европейская чувствительность

В 1861 году инуиты обнаружили человеческие останки рядом с корабельной лодкой и шокировали викторианскую общественность, заявив, что выжившие стали есть друг друга. 

Это подтвердилось только в 1997 году, когда следы порезов, обнаруженные почти на четверти из 450 костей на месте захоронения «NgLj-2», показали, что по крайней мере четверо из 13 погибших там мужчин обеспечивали едой других.

Фицджеймс — всего лишь второй человек, личность которого была идентифицирована на месте преступления, после Эреб инженер Джон Грегори в 2021 году. «Мы работали с образцом хорошего качества, который позволил нам создать профиль Y-хромосомы, и нам повезло получить совпадение», — сказал Стивен Фратпьетро из лаборатории палео-ДНК в Лейкхеде. 

3D-сканирование нижней челюсти Джеймса Фицджеймса, на котором видны следы порезов, указывающие на каннибализм (Университет Ватерлоо)
3D-сканирование нижней челюсти Фицджеймса, показывающее отпечатки порезов, соответствующие каннибализму (Университет Ватерлоо)

На нижней челюсти капитана были обнаружены множественные порезы. «Это показывает, что он умер раньше, чем некоторые другие погибшие моряки, и что ни звание, ни статус не были определяющим принципом в последние отчаянные дни экспедиции, когда они пытались спасти себя», — сказал доктор Дуглас Стентон, адъюнкт-профессор антропологии в Университете Ватерлоо.

«Это демонстрирует уровень отчаяния, который, должно быть, чувствовали моряки Франклина, чтобы сделать то, что они сочли бы отвратительным», — прокомментировал профессор антропологии Ватерлоо доктор Роберт Парк. Останки Фицджеймса и тех, кто погиб вместе с ним, теперь покоятся в мемориальной пирамиде на месте, отмеченной мемориальной доской.

Мемориальная доска (Университет Ватерлоо)
Доктор Дуглас Стентон возле мемориальной доски (Университет Ватерлоо)

Стентон призывает других потомков членов экипажа экспедиции Франклина связаться с ним в надежде на идентификацию других лиц. Последнее исследование команды, финансируемое правительством Нунавута и Университетом Ватерлоо, только что был опубликован в Журнал археологических наук.

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00: 00 Введение
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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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