Затонувшее судно «Эндьюранс» показало свое «истинное лицо»

Трансформированное изображение обломков судна сэра Эрнеста Шеклтона. Выносливость был опубликован Фондом морского наследия Фолклендских островов (FMHT) и канадской компанией Voyis Imaging, на котором с помощью передовых оптических технологий показана корма легендарного антарктического корабля, как будто бы видимая с воздуха, хотя на самом деле она находится на глубине 3 км.

«Это новейшее изображение, полученное с помощью передовой системы обработки изображений Voyis Observer, обеспечивает непревзойденный вид судна и морского дна, раскрывая мельчайшие детали с невиданной ранее четкостью», — говорят в FMHT, которые считают, что этот подход «устанавливает новый стандарт в подводной археологии и сохранении наследия».

Изображение Выносливость была выпущена после обнаружения затонувшего корабля в 2022 году, однако система Voyis True Colour, как утверждается, точно восстанавливает его естественные оттенки и текстуры, обеспечивая более достоверное представление о том, как выглядят затонувшие корабли и морское дно в море Уэдделла.

Часть оригинального изображения Endurance (FMHT / National Geographic)

Цветокоррекция

Система использует ИИ для обучения модели цветовой коррекции для местоположения и, как утверждается, способна исправлять любые искажения, вызванные поглощением подводного света. Устраняя несоответствия искусственного освещения и улучшая резкость изображения, мелкие детали, которые в противном случае могли бы быть скрыты, выделяются, согласно Вуаис.

«Это новое изображение является свидетельством эволюции технологий подводной разведки», — говорит главный операционный директор FMHT Елена Левендон. «Уровень детализации, который мы теперь можем видеть, позволяет нам углубить наше понимание Выносливостьсостояние и лучше оценить замечательную сохранность этого легендарного судна».

Выносливость был раздавлен льдами и затонул в 1915 году, но был обнаружен через 100 лет после смерти Шеклтона экспедицией FMHT Endurance22. Одним из самых ярких моментов стало изображение вертикальной кормы со штурвалом и «Выносливость' надпись сохранилась под гакабортом.

Более подробную информацию о Выносливость можно найти на ФМХТ и Endurance22 сайтов или на Диверне (ниже).

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