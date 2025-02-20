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Крушение корабля «Игл» спасло шотландские сокровища на 166 лет

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Грэм Брюс на декомпрессионной остановке, несет большую миску (Наоми Уотсон)
Грэм Брюс на декомпрессионной остановке, несет большую миску (Наоми Уотсон)

Обнаружение затонувшего судна прошлым летом у Аррана, самого южного из западных островов Шотландии, повлекло за собой исследование водолаза, который нашел след, и орел Среди груза посуды, перевозимого пароходом, оказалась знаменитая шотландская марка XIX века. 

Керамика, найденная на обломках судна «Игл» у берегов Аррана
Керамика, найденная на обломках судна «Игл» у берегов Аррана
Керамика в кормовой части
Керамика с монограммой орла, но впереди были еще более интересные находки

В июле прошлого года в Дануне Wreckspeditions отпраздновал седьмую годовщину своей работы, запустив «Arran Techspedition» на своей 7-метровой RIB Предприятие «Звездная Рыба», шкипером которого был Джейсон Коулз. Водолазами были Адам Болтон, Грэм Брюс, Джон Иден, организатором поездки Натан Мессер, Майк Робинсон и Мартин Шарп. 

Ныряльщики с орлом Адам Болтон, Натан Мессер, Мартин Шарп, Джон Иден и Майк Робинсон
Ныряльщики с орлом Адам Болтон, Натан Мессер, Мартин Шарп, Джон Иден и Майк Робинсон

Первоначально группа планировала погрузить подводную лодку HMS Морской лев но вмешалась плохая погода. Брюс, отставной инженер из Обана и очень опытный дайвер, редко пользуется чартерными лодками, но записался на поездку в последнюю минуту, когда его друг был вынужден отменить поездку. 

Грэм Брюс нашел отметку, используя свое программное обеспечение Navionics
Грэм Брюс предложил заняться дайвингом в неизвестном месте

«У меня были исследования и отметки по четырем новым неисследованным участкам, поэтому я убедил Джейсона проверить один набор отметок — и мы нашли ss орел», — говорит Брюс, который считает, что особенностью рельефного затенения Navionics программное обеспечение, ценное для поиска потенциальных мест крушения.

Очищенная фирменная миска Eagle
Очищенное фирменное блюдо Eagle
…и блюдце
…и блюдце
бутылка содовой
Бутылки из-под газировки с пробкой и неповрежденным содержимым
Бутылки из-под газировки с пробками и неповрежденным содержимым
У этого графина сломана пробка, но в нем все еще находится жидкость.
У этого графина сломана пробка, но жидкость все еще в нем.

Цель находилась в миле от залива Ламлаш на отметке около 50 м. «От железных обломков осталось не так уж много, — говорит Брюс, — но они были просто завалены керамикой».

Некоторые из дайверов ранее не посещали непогруженные обломки, и Брюс сообщил, что слышал «возгласы удовольствия», когда они обходили место, осматривая большое количество керамики и стекла в грузовом отсеке ближе к корме. Ему также удалось найти богато украшенный колокол корабля, который, не будучи выгравированным, но увенчанный орлом, давал надежную подсказку о его идентичности.

Отличительный колокол корабля
Отличительный колокол корабля

Возвращение к Орлу

В орел был построен в Данбартоне на реке Клайд, спущен на воду в 1857 году и перевозил 56 пассажиров, 20 членов экипажа и 200 овец в качестве основного груза, когда в 1859 году он столкнулся с Пладда, который в то время находился на буксире. орел, предположительно направлявшееся в Северную Ирландию, затонуло, в результате чего погибли 11 человек. 

После обнаружения места крушения Брюс продолжил исследование судна и его груза и вернулся на место, чтобы составить каталог его содержимого.

Туалет на Орле (Наоми Уотсон)
Туалет на Eagle – J & MP Bell & Co также производила сантехнику (Наоми Уотсон)

В ходе трех погружений он и подводный фотограф Наоми Уотсон подняли на поверхность несколько предметов вручную.

После их очистки выяснилось, что большая часть посуды, извлеченной из трюмов, была изготовлена ​​компанией J & MP Bell & Co примерно в 1841 году и экспортировалась как «Bell's Pottery».

Клеймо Белла на нижней части артефакта
Штамп Bell's Pottery на дне тарелки

Ассортимент компании включал столовые и чайные сервизы, которые были популярны на рынках Великобритании и Америки, но их можно было найти по всему миру.

Компания, считавшаяся крупнейшей и лучшей гончарной мастерской Глазго, была центром шотландского керамического производства того времени. Брюс узнал, что Художественная галерея Хантериан в Университете Глазго была коллекция гончарных изделий Белла, и он привез образцы для оценки в музей.

Миска из губки Белла на обломках «Орла» (Грэм Брюс)
Миска из губчатой ​​посуды Белла на месте крушения «Орла»
Очищенная губчатая тарелка Bell's
Очищенная губчатая тарелка Bell's

Другая керамика на кораблекрушении, например, большая чаша, показанная вынесенной на поверхность, вероятно, была своего рода сосудом, который пассажиры использовали для мытья. «Изначально я предполагал, что это был орел- керамика с монограммой, которая имела большое значение, но на самом деле не имела – самой важной является губчатая посуда Bell», - говорит Брюс.

Spongeware — это метод нанесения узоров на керамику с помощью губки, а не печати. ​​Эта техника часто сочетается с ручной росписью и зародилась в Шотландии в 1830-х годах.

Блюдо Белла
Блюдо Белла

Эксперт Рут Импи из Шотландское гончарное общество говорит, что ее удивил широкий ассортимент продукции Bell, представленный среди артефактов, извлеченных из затонувшего судна. 

«Причина, по которой их части находятся в таком хорошем состоянии, заключается в том, что они были погребены в иле на дне моря», — сказала она BBC. «Грэму пришлось погрузиться на глубину 53 метра, чтобы достать эти предметы, так что это само по себе было весьма необычным подвигом».

Банка среди обломков
Банка среди обломков

В орел Это был не единственный новый затонувший корабль, найденный Брюсом прошлым летом у западной части Шотландии, и в прошлом году Гуз.тех конференции он выступил с докладом о том, как за месяц было обнаружено не менее пяти неизведанных затонувших кораблей. 

Также в Дивернете: На месте кораблекрушения в Средиземном море найдено 10,000 XNUMX КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ШИПУЧИЙ НАПИТОК 19-ГО ВЕКА ВПЕЧАТЛЯЕТ, КОГДА ДАЙВЕРЫ НАХОДЯТ ЗАТОНУВШЕЕСЯ В БАЛТИИ, ЯКОРЬ И СУНДУК НАЙДЕНЫ НА МЕСТЕ КИТАЙСКОГО КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ, «ОБЫЧНЫЙ, НО ОСОБЕННЫЙ»: РЕДКИЕ НАХОДКИ НА ЗАЩИЩЕННОМ МЕСТЕ ЗАТОНУВШЕГОСЯ СУДНА

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@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
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18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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