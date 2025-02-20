Крушение корабля «Игл» спасло шотландские сокровища на 166 лет

Обнаружение затонувшего судна прошлым летом у Аррана, самого южного из западных островов Шотландии, повлекло за собой исследование водолаза, который нашел след, и орел Среди груза посуды, перевозимого пароходом, оказалась знаменитая шотландская марка XIX века.
В июле прошлого года в Дануне Wreckspeditions отпраздновал седьмую годовщину своей работы, запустив «Arran Techspedition» на своей 7-метровой RIB Предприятие «Звездная Рыба», шкипером которого был Джейсон Коулз. Водолазами были Адам Болтон, Грэм Брюс, Джон Иден, организатором поездки Натан Мессер, Майк Робинсон и Мартин Шарп.
Первоначально группа планировала погрузить подводную лодку HMS Морской лев но вмешалась плохая погода. Брюс, отставной инженер из Обана и очень опытный дайвер, редко пользуется чартерными лодками, но записался на поездку в последнюю минуту, когда его друг был вынужден отменить поездку.
«У меня были исследования и отметки по четырем новым неисследованным участкам, поэтому я убедил Джейсона проверить один набор отметок — и мы нашли ss орел», — говорит Брюс, который считает, что особенностью рельефного затенения Navionics программное обеспечение, ценное для поиска потенциальных мест крушения.
Цель находилась в миле от залива Ламлаш на отметке около 50 м. «От железных обломков осталось не так уж много, — говорит Брюс, — но они были просто завалены керамикой».
Некоторые из дайверов ранее не посещали непогруженные обломки, и Брюс сообщил, что слышал «возгласы удовольствия», когда они обходили место, осматривая большое количество керамики и стекла в грузовом отсеке ближе к корме. Ему также удалось найти богато украшенный колокол корабля, который, не будучи выгравированным, но увенчанный орлом, давал надежную подсказку о его идентичности.
Возвращение к Орлу
В орел был построен в Данбартоне на реке Клайд, спущен на воду в 1857 году и перевозил 56 пассажиров, 20 членов экипажа и 200 овец в качестве основного груза, когда в 1859 году он столкнулся с Пладда, который в то время находился на буксире. орел, предположительно направлявшееся в Северную Ирландию, затонуло, в результате чего погибли 11 человек.
После обнаружения места крушения Брюс продолжил исследование судна и его груза и вернулся на место, чтобы составить каталог его содержимого.
В ходе трех погружений он и подводный фотограф Наоми Уотсон подняли на поверхность несколько предметов вручную.
После их очистки выяснилось, что большая часть посуды, извлеченной из трюмов, была изготовлена компанией J & MP Bell & Co примерно в 1841 году и экспортировалась как «Bell's Pottery».
Ассортимент компании включал столовые и чайные сервизы, которые были популярны на рынках Великобритании и Америки, но их можно было найти по всему миру.
Компания, считавшаяся крупнейшей и лучшей гончарной мастерской Глазго, была центром шотландского керамического производства того времени. Брюс узнал, что Художественная галерея Хантериан в Университете Глазго была коллекция гончарных изделий Белла, и он привез образцы для оценки в музей.
Другая керамика на кораблекрушении, например, большая чаша, показанная вынесенной на поверхность, вероятно, была своего рода сосудом, который пассажиры использовали для мытья. «Изначально я предполагал, что это был орел- керамика с монограммой, которая имела большое значение, но на самом деле не имела – самой важной является губчатая посуда Bell», - говорит Брюс.
Spongeware — это метод нанесения узоров на керамику с помощью губки, а не печати. Эта техника часто сочетается с ручной росписью и зародилась в Шотландии в 1830-х годах.
Эксперт Рут Импи из Шотландское гончарное общество говорит, что ее удивил широкий ассортимент продукции Bell, представленный среди артефактов, извлеченных из затонувшего судна.
«Причина, по которой их части находятся в таком хорошем состоянии, заключается в том, что они были погребены в иле на дне моря», — сказала она BBC. «Грэму пришлось погрузиться на глубину 53 метра, чтобы достать эти предметы, так что это само по себе было весьма необычным подвигом».
В орел Это был не единственный новый затонувший корабль, найденный Брюсом прошлым летом у западной части Шотландии, и в прошлом году Гуз.тех конференции он выступил с докладом о том, как за месяц было обнаружено не менее пяти неизведанных затонувших кораблей.
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