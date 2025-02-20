Крушение корабля «Игл» спасло шотландские сокровища на 166 лет

Обнаружение затонувшего судна прошлым летом у Аррана, самого южного из западных островов Шотландии, повлекло за собой исследование водолаза, который нашел след, и орел Среди груза посуды, перевозимого пароходом, оказалась знаменитая шотландская марка XIX века.

Керамика, найденная на обломках судна «Игл» у берегов Аррана

Керамика с монограммой орла, но впереди были еще более интересные находки

В июле прошлого года в Дануне Wreckspeditions отпраздновал седьмую годовщину своей работы, запустив «Arran Techspedition» на своей 7-метровой RIB Предприятие «Звездная Рыба», шкипером которого был Джейсон Коулз. Водолазами были Адам Болтон, Грэм Брюс, Джон Иден, организатором поездки Натан Мессер, Майк Робинсон и Мартин Шарп.

Ныряльщики с орлом Адам Болтон, Натан Мессер, Мартин Шарп, Джон Иден и Майк Робинсон

Первоначально группа планировала погрузить подводную лодку HMS Морской лев но вмешалась плохая погода. Брюс, отставной инженер из Обана и очень опытный дайвер, редко пользуется чартерными лодками, но записался на поездку в последнюю минуту, когда его друг был вынужден отменить поездку.

Грэм Брюс предложил заняться дайвингом в неизвестном месте

«У меня были исследования и отметки по четырем новым неисследованным участкам, поэтому я убедил Джейсона проверить один набор отметок — и мы нашли ss орел», — говорит Брюс, который считает, что особенностью рельефного затенения Navionics программное обеспечение, ценное для поиска потенциальных мест крушения.

Очищенное фирменное блюдо Eagle …и блюдце

Бутылки из-под газировки с пробками и неповрежденным содержимым

У этого графина сломана пробка, но жидкость все еще в нем.

Цель находилась в миле от залива Ламлаш на отметке около 50 м. «От железных обломков осталось не так уж много, — говорит Брюс, — но они были просто завалены керамикой».

Некоторые из дайверов ранее не посещали непогруженные обломки, и Брюс сообщил, что слышал «возгласы удовольствия», когда они обходили место, осматривая большое количество керамики и стекла в грузовом отсеке ближе к корме. Ему также удалось найти богато украшенный колокол корабля, который, не будучи выгравированным, но увенчанный орлом, давал надежную подсказку о его идентичности.

Отличительный колокол корабля

Возвращение к Орлу

В орел был построен в Данбартоне на реке Клайд, спущен на воду в 1857 году и перевозил 56 пассажиров, 20 членов экипажа и 200 овец в качестве основного груза, когда в 1859 году он столкнулся с Пладда, который в то время находился на буксире. орел, предположительно направлявшееся в Северную Ирландию, затонуло, в результате чего погибли 11 человек.

После обнаружения места крушения Брюс продолжил исследование судна и его груза и вернулся на место, чтобы составить каталог его содержимого.

Туалет на Eagle – J & MP Bell & Co также производила сантехнику (Наоми Уотсон)

В ходе трех погружений он и подводный фотограф Наоми Уотсон подняли на поверхность несколько предметов вручную.

После их очистки выяснилось, что большая часть посуды, извлеченной из трюмов, была изготовлена ​​компанией J & MP Bell & Co примерно в 1841 году и экспортировалась как «Bell's Pottery».

Штамп Bell's Pottery на дне тарелки

Ассортимент компании включал столовые и чайные сервизы, которые были популярны на рынках Великобритании и Америки, но их можно было найти по всему миру.

Компания, считавшаяся крупнейшей и лучшей гончарной мастерской Глазго, была центром шотландского керамического производства того времени. Брюс узнал, что Художественная галерея Хантериан в Университете Глазго была коллекция гончарных изделий Белла, и он привез образцы для оценки в музей.

Миска из губчатой ​​посуды Белла на месте крушения «Орла»

Очищенная губчатая тарелка Bell's

Другая керамика на кораблекрушении, например, большая чаша, показанная вынесенной на поверхность, вероятно, была своего рода сосудом, который пассажиры использовали для мытья. «Изначально я предполагал, что это был орел- керамика с монограммой, которая имела большое значение, но на самом деле не имела – самой важной является губчатая посуда Bell», - говорит Брюс.

Spongeware — это метод нанесения узоров на керамику с помощью губки, а не печати. ​​Эта техника часто сочетается с ручной росписью и зародилась в Шотландии в 1830-х годах.

Блюдо Белла

Эксперт Рут Импи из Шотландское гончарное общество говорит, что ее удивил широкий ассортимент продукции Bell, представленный среди артефактов, извлеченных из затонувшего судна.

«Причина, по которой их части находятся в таком хорошем состоянии, заключается в том, что они были погребены в иле на дне моря», — сказала она BBC. «Грэму пришлось погрузиться на глубину 53 метра, чтобы достать эти предметы, так что это само по себе было весьма необычным подвигом».

Банка среди обломков

В орел Это был не единственный новый затонувший корабль, найденный Брюсом прошлым летом у западной части Шотландии, и в прошлом году Гуз.тех конференции он выступил с докладом о том, как за месяц было обнаружено не менее пяти неизведанных затонувших кораблей.

Также в Дивернете: На месте кораблекрушения в Средиземном море найдено 10,000 XNUMX КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ШИПУЧИЙ НАПИТОК 19-ГО ВЕКА ВПЕЧАТЛЯЕТ, КОГДА ДАЙВЕРЫ НАХОДЯТ ЗАТОНУВШЕЕСЯ В БАЛТИИ, ЯКОРЬ И СУНДУК НАЙДЕНЫ НА МЕСТЕ КИТАЙСКОГО КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ, «ОБЫЧНЫЙ, НО ОСОБЕННЫЙ»: РЕДКИЕ НАХОДКИ НА ЗАЩИЩЕННОМ МЕСТЕ ЗАТОНУВШЕГОСЯ СУДНА