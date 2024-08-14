Кораблекрушение в Дорсете: ссылки на Вордсворта защищены

Крушение грузового парусника Ост-Индской компании граф Абергавенни, один из первых образцов судна, в конструкции которого использовалось железо, был поставлен под защиту.

Решение Министерства культуры, СМИ и спорта, рекомендованное Исторической Англией (HE), означает, что аквалангисты по-прежнему могут погружаться на затонувший корабль, но по закону должны оставлять его содержимое нетронутым.

Спущенное на воду в 1796 году в Нортфлите, Кент, судно было одним из 36 кораблей водоизмещением 1,460 тонн, составлявших особый класс торгового флота Ост-Индской компании.

Перевозя сотрудников компании и платных пассажиров в Бенгалию и на базы на юге Индии вместе с грузами, такие суда, как Граф Абергавенни сыграли свою роль в выгодном смещении фокуса торговых операций Великобритании с индийского текстиля на китайский чай.

Судно также было примечательно тем, что его капитаном был Джон Вордсворт, который стал моряком, чтобы поддержать писательскую карьеру своего брата.

Уильям Вордсворт впоследствии стал известным поэтом-романтиком и создал персонажей в ряде своих произведений, таких как Шагая на запад, на своего брата. После смерти Джона, когда корабль затонул у Дорсета, сочинения его брата стали заметно мрачными.

Уильям Вордсворт (Национальный фонд)

Старший двоюродный брат братьев, которого также звали Джон, ранее был капитаном Граф Абергавенни спущен на воду в 1789 году и совершил на корабле два рейса из Лондона в Китай. Его переоборудовали в 54-пушечный военный корабль HMS. Abergavenny в 1795 г., но капитан командовал и вторым Граф Абергавенни в течение времени.

Младший Джон Вордсворт занял второе место. Граф Абергавенни дважды в Китай, но погиб вместе с 250 членами экипажа и пассажирами во время своего пятого торгового рейса из Портсмута в Бенгалию и Китай.

Были и другие семейные связи Вордсвортов, в том числе некий Джозеф Вордсворт, которого по-разному изображали вторым или третьим помощником капитана на потерпевшей крушение судне. Граф Абергавенни, который выжил в инциденте. Он был сыном старшего Джона и племянником Джона и Уильяма.

Попади в руины

Граф Абергавенни попал на песчаную отмель Шамблс из-за человеческой ошибки и штормовой погоды и затонул примерно в 1.5 милях от Уэймута 5 февраля 1805 года. В то время на борту корабля было 62 сундука с серебряными долларами на сумму 70,000 7.5 фунтов стерлингов (около XNUMX миллионов фунтов стерлингов сегодня).

Исследование 1805 года и предложение поднять груз с помощью «водолазной машины». Спасение было предпринято Джоном Брейтуэйтом в водолазном колоколе (Портлендский музейный фонд).

Обломок глубиной 16 метров включает в себя значительные структурные остатки корпуса размером примерно 50 х 10 метров, с обшивкой, шпангоутами, цепным водяным насосом и железными коленями или кронштейнами, которые все еще сохранились. Обломки еще не полностью раскопаны.

Дайвер обнажает бревна, 1980-е годы (Тревор Ньюман)

Меткий глаз, гвоздь, болт и деревянное крепление (Траст Портлендского музея)

Артефакты были изъяты с места крушения во время раскопок в 1980-х годах, в том числе запонка с инициалами, предположительно принадлежавшая капитану Джону Вордсворту. Предметы хранятся в Портлендском музее, который проводит кампанию, финансируемую лотереей. Интернет волонтерский проект под названием Погружение в цифровые архивы Граф Абергавенни.

Запонка с инициалами предположительно принадлежала капитану Джону Вордсворту (Портлендский музейный фонд).

Добровольцы продолжают создавать 3D-модели артефактов, в том числе деревянное домино, 13-гранную стеклянную банку для приправ, ручную лампу из меди и стекла, деревянную рукоять меча и латунный значок крысы. общедоступной.

Китайская чаша (Траст Портлендского музея)

Фонарь (Траст Портлендского музея)

«У этого крушения есть запоминающаяся история, рассказывающая о жизни и горе одного из наших самых известных поэтов, Уильяма Вордсворта», — говорит HE генеральный директор Дункан Уилсон. «Но он также занимает важное место в общей морской истории этой страны и в том, как флот Ост-Индской компании оказал свое влияние на большую часть мира.

«Его защита является свидетельством самоотверженности и упорной работы Челмсфордского отдела подводных археологических раскопок, Уэймутского лунного общества и Портлендского музея и их волонтеров. Их усилия помогут нам всем узнать больше об этом корабле и его месте в нашем общем прошлом».

Свинцовые тканевые пломбы (Траст Портлендского музея)

«Я в восторге от Граф Абергавенни получил охрану – он сыграл важную роль в британской истории», – говорит попечитель музея Дэвид Картер, член Граф Абергавенни Проектная группа любительской подводной археологии.

«Участвовать в подводных раскопках 1980-х годов, видеть сохранившиеся артефакты и найти дом в Музей Портленда было большим достижением. Я горжусь нашей командой волонтеров, которая делает сотни находок с места крушения доступными для всех в цифровом формате».

Только два других корабля Ост-Индской компании были защищены Законом о защите затонувших кораблей 1973 года: Адмирал Гарднер, построенный в 1797 году, и затонувший бар Лоу (считающийся Президент), построенный в 1671 году.

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