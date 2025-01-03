Изъятие дайверами пушки Тюдора стало причиной британо-ирландского раскола

Пара редких бронзовых пушек эпохи Тюдоров была поднята с затонувшего у берегов Ирландии корабля аквалангистами и продана «без лишних вопросов» для демонстрации на Лондонский Тауэр около 50 лет назад, согласно недавно опубликованным государственным документам Ирландского национального архива.

Ирландские власти потребовали, чтобы Тауэр вернул то, что они назвали «незаконно ввезенным» оружием, и спустя десятилетия, на фоне опасений, что Временная ИРА может напасть на Тауэр в ответ, спор возобновился.

Сообщается, что 2.7-метровая пушка была поднята с затонувшего корабля у мыса Грейт-Ньютаун-Хед в заливе Трамор, графство Уотерфорд на юго-восточном побережье Ирландии в начале 1970-х годов.

Имеющие эмблемы розы Тюдоров, они были отлиты для короля Генриха VIII в 1540-х годах на Королевском литейном заводе братьев Оуэн в Лондоне. Было обнаружено всего восемь других образцов этого типа средней пушки «сакер».

Ирландский дайвер Эдди Бурк в своей книге Кораблекрушения ирландского побережья написал, что единственным ранним кораблем Королевского флота, пропавшим без вести в этом районе, была бригантина Почта. Утраченный в 1566 году, он был построен четырьмя годами ранее, но вооружен более старыми орудиями.

Траулер, фургон и кемпер

По сообщениям прессы 1970-х годов, после того как пушку подняли и доставили на берег на траулере, «банда британских охотников за сокровищами» спрятала ее в яме для силоса на ферме, а затем переправила в Англию в автофургоне.

Предположительно, их продали по «бросовой цене» в 3,250 фунтов стерлингов должностному лицу Лондонского Тауэра, а затем, как сообщается, они появились на обозрение в Королевский оружейный музей в Белой Башне.

Опубликованные документы свидетельствуют о том, что Национальный музей Ирландии, Министерство иностранных дел и главный государственный юрист неоднократно требовали вернуть оружие. Водолазы нарушили как ирландские, так и английские законы, не сообщив о своей находке Получателю обломков, утверждали они.

В 1992 году, когда две пушки тогда оценивались примерно в £60,000 XNUMX, Королевский музей оружия выразил желание разрешить ситуацию — отчасти из опасений, что это может побудить ИРА нацелиться на Тауэр. Однако к следующему году он вернулся к своей позиции, требуя доказательств того, что пушки являются ирландской государственной собственностью.

В 2003 году Национальный музей Ирландии объявил в своем ежегодном отчете, что ирландское право собственности на пушку наконец-то было признано и спор урегулирован. Орудия, как предполагалось, были возвращены Ирландии, хотя их нынешнее местонахождение неясно.

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