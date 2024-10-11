Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Поиск
Закройте это окно поиска.

Одиночное погружение дайвера привело к обнаружению затонувшего судна в Корнуолле

Следите за Дивернетом в Новостях Google
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Крушение Эскуриала (Рэйчел Эдманс)
Крушение Эскуриала (Рэйчел Эдманс)

A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Эдманс, увлеченный дайвер и подводный фотограф, отправилась на погружение в Портрит, всего в четырех милях от ее дома около Кэмборна. Ее погружение изначально обнаружило якорь, а последующие вылазки открывали все больше и больше обломков, которые она с нетерпением хотела идентифицировать. 

Она наткнулась на фотографию, на которой запечатлена спасательная операция по спасению тонущего у берега судна, сделанная 25 января 1895 года. Это указывало на то, что обломки, скорее всего, принадлежали пароходу. Эскуриал.

Эдманс говорит, что она ныряла к затонувшему судну при каждой возможности с момента обнаружения судна, чтобы узнать о нем больше.

Эскуриал и спасательная шлюпка Хейла FH Harrison (Джон Чарльз Берроу / Национальный архив)
Эскуриал и спасательная шлюпка Хейла Ф. Х. Харрисон (Джон Чарльз Берроу / Национальный архив / Picryl)

Команда Эскуриал

Команда Эскуриал был железным шхунным винтовым пароходом, построенным в 1879 году Алексом Стивенсом из Lighthouse, Govan, для Raeburn и Verel из Glasgow. В день, когда он затонул, он шел из Кардиффа, перевозя уголь в адриатический порт Фиуме, ныне Риека в Хорватии.

Погода быстро менялась, было очень холодно и дул штормовой ветер, но считалось, что причиной затопления судна стала течь в машинном отделении. На фотографии была изображена спасательная шлюпка Ф. Х. Харрисон, который был отправлен по суше из Хейла, находящегося почти в 50 милях отсюда, все еще находившегося на песках Портрит.

Вид на обломки Эскуриала (Рэйчел Эдманс)
Вверху и внизу: Вид на обломки «Эскуриала» (Рэйчел Эдманс)
P9200472.Яркий полный
Одиночное погружение дайвера привело к обнаружению затонувшего судна в Корнуолле 10
Вид на обломки Эскуриала (Рэйчел Эдманс)
Вид на обломки Эскуриала (Рэйчел Эдманс)
Вид на обломки Эскуриала (Рэйчел Эдманс)
Вид на обломки Эскуриала (Рэйчел Эдманс)

Спасатели попытались установить систему тросов для буев, но она не достигла пострадавшего судна, и в конечном итоге экипажу пришлось спасаться вплавь, спасатели выстроились в живую цепь в море, чтобы вытащить их. Выжили только девять из 20 человек. 

Однако местные жители сегодня, похоже, не знали о существовании затонувшего корабля, когда Эдманс спросила, ныряли ли когда-либо на этом месте. «Многие говорили, что нет, его больше нет, или не знали, где он будет», — сказала она. Диверне

Обломки корабля находятся в районе скалы Гулл-Рок на глубине 8-9 м при отливе и 15 м при приливе, и могут подвергаться сильным течениям, говорит Эдманс. Также может потребоваться длительное поверхностное плавание от пляжа.

«Я впервые наткнулась на якорь по чистой случайности, — говорит она. — Я совершила одиночное погружение, потому что мой напарник заболел, и я не хотела упускать возможность — Портрит кардинально меняется за один день». 

«Ошеломлен и нервничаю»

О находке обломков Эдманс говорит: «Я был совершенно ошеломлен – и нервничал. У меня всегда есть это чувство потери, потому что люди там погибли. Мне нравится думать, что рыбы – это души, которые продолжают жить.

«Обломки покрывали большую часть морского дна. Я сделал несколько фотографий и видео, затем медленно всплыл, чтобы увидеть, где я нахожусь, и сориентироваться. После этого я повел своих приятелей, чтобы показать им, потому что теперь я могу найти обломки, используя естественную навигацию». 

Дайвер и медуза (Рэйчел Эдманс)
Дайвер и медуза (Рэйчел Эдманс)
Рэйчел Эдманс обычно фокусируется на съемке дикой природы, как на поверхности, так и под водой.
Рэйчел Эдманс обычно фокусируется на фотографировании дикой природы, как под водой, так и на поверхности.

Эдманс, являющийся дайвмастером PADI, говорит: «Я ныряю с кем угодно и завел замечательную компанию друзей, которые вместе занимаются любимым делом. 

«Я нечасто ныряю в одиночку; в основном я использую напарника. У меня есть квалификация для одиночного погружения, но для меня гораздо лучше быть с кем-то. Это было только в тот день — я не упускал шанса намокнуть!»

Также в Дивернете: ПУШКИ В ОВРАГЕ, ДОБЫЧА ЗАБЫТОГО ПРОШЛОГО В КОРНУОЛЛЕ, ХОТИТЕ ПОГРУЖИТЬСЯ К ЗАТОНУВШЕМУ СУДНУ «СТОИМОСТЬЮ В МИЛЛИОН МОНЕТ»?, КОРНЕЙСКИЕ ДАЙВЕРЫ ПОДНИМАЮТ УНИКАЛЬНЫЕ ВЕСА

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

Возвращаетесь в воду после неудачного погружения? #AskMark #scuba

Ссылка на сайт Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 01:19 Scuba.com 02:13 Распаковка 03:51 Характеристики 09:40 Обзор

Ссылка на сайт Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

Больше... Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Рэймонд Спруанс: Лайнер SS United States станет крупнейшим в мире искусственным рифом
Джоан: Плененного дельфина выбросили вместе с водой из ванны
Другой Марк: Как продлить срок службы вашего снаряжения для подводного плавания
Майкл Л: Лайнер SS United States станет крупнейшим в мире искусственным рифом
Мэтт В: Отсоединенный шланг стал причиной смерти водолаза в Скапе
Cвежие новости
Одиночное погружение дайвера привело к обнаружению затонувшего судна в Корнуолле Одиночное погружение дайвера привело к обнаружению затонувшего судна в Корнуолле
Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025 Объявлены даты проведения Malaysia International Dive Expo 2025
Черный дайвер Тюдоров в центре внимания на исторических беседах Черный дайвер Тюдоров в центре внимания на исторических беседах
Неуслышанный голос заставил охотников за затонувшими подлодками HMS Trooper 25 лет ждать Неуслышанный голос заставил охотников за затонувшими подлодками HMS Trooper 25 лет ждать
Части тела женщины-дайвера найдены в акуле Части тела женщины-дайвера найдены в акуле
Монти Холлс сотрудничает с HX в проекте The Big Blue Bag Монти Холлс сотрудничает с HX в проекте The Big Blue Bag

Связаться с нами

Facebook X-твиттер Instagram Youtube

Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.

Copyright 2024 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.

0
Буду рад вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x