A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Эдманс, увлеченный дайвер и подводный фотограф, отправилась на погружение в Портрит, всего в четырех милях от ее дома около Кэмборна. Ее погружение изначально обнаружило якорь, а последующие вылазки открывали все больше и больше обломков, которые она с нетерпением хотела идентифицировать.

Она наткнулась на фотографию, на которой запечатлена спасательная операция по спасению тонущего у берега судна, сделанная 25 января 1895 года. Это указывало на то, что обломки, скорее всего, принадлежали пароходу. Эскуриал.

Эдманс говорит, что она ныряла к затонувшему судну при каждой возможности с момента обнаружения судна, чтобы узнать о нем больше.

Эскуриал и спасательная шлюпка Хейла Ф. Х. Харрисон (Джон Чарльз Берроу / Национальный архив / Picryl)

Команда Эскуриал

Команда Эскуриал был железным шхунным винтовым пароходом, построенным в 1879 году Алексом Стивенсом из Lighthouse, Govan, для Raeburn и Verel из Glasgow. В день, когда он затонул, он шел из Кардиффа, перевозя уголь в адриатический порт Фиуме, ныне Риека в Хорватии.

Погода быстро менялась, было очень холодно и дул штормовой ветер, но считалось, что причиной затопления судна стала течь в машинном отделении. На фотографии была изображена спасательная шлюпка Ф. Х. Харрисон, который был отправлен по суше из Хейла, находящегося почти в 50 милях отсюда, все еще находившегося на песках Портрит.

Вверху и внизу: Вид на обломки «Эскуриала» (Рэйчел Эдманс)

Одиночное погружение дайвера привело к обнаружению затонувшего судна в Корнуолле 10

Спасатели попытались установить систему тросов для буев, но она не достигла пострадавшего судна, и в конечном итоге экипажу пришлось спасаться вплавь, спасатели выстроились в живую цепь в море, чтобы вытащить их. Выжили только девять из 20 человек.

Однако местные жители сегодня, похоже, не знали о существовании затонувшего корабля, когда Эдманс спросила, ныряли ли когда-либо на этом месте. «Многие говорили, что нет, его больше нет, или не знали, где он будет», — сказала она. Диверне.

Обломки корабля находятся в районе скалы Гулл-Рок на глубине 8-9 м при отливе и 15 м при приливе, и могут подвергаться сильным течениям, говорит Эдманс. Также может потребоваться длительное поверхностное плавание от пляжа.

«Я впервые наткнулась на якорь по чистой случайности, — говорит она. — Я совершила одиночное погружение, потому что мой напарник заболел, и я не хотела упускать возможность — Портрит кардинально меняется за один день».

«Ошеломлен и нервничаю»

О находке обломков Эдманс говорит: «Я был совершенно ошеломлен – и нервничал. У меня всегда есть это чувство потери, потому что люди там погибли. Мне нравится думать, что рыбы – это души, которые продолжают жить.

«Обломки покрывали большую часть морского дна. Я сделал несколько фотографий и видео, затем медленно всплыл, чтобы увидеть, где я нахожусь, и сориентироваться. После этого я повел своих приятелей, чтобы показать им, потому что теперь я могу найти обломки, используя естественную навигацию».

Дайвер и медуза (Рэйчел Эдманс)

Рэйчел Эдманс обычно фокусируется на фотографировании дикой природы, как под водой, так и на поверхности.

Эдманс, являющийся дайвмастером PADI, говорит: «Я ныряю с кем угодно и завел замечательную компанию друзей, которые вместе занимаются любимым делом.

«Я нечасто ныряю в одиночку; в основном я использую напарника. У меня есть квалификация для одиночного погружения, но для меня гораздо лучше быть с кем-то. Это было только в тот день — я не упускал шанса намокнуть!»

