Водолазы поднимают колокол с места трагического крушения корабля-консерва для рыбы

Аквалангисты подняли бронзовый колокол с места крушения судна Звезда Бенгалии, 151-летнее судно, затонувшее в отдаленном месте, что остается второй по масштабу морской катастрофой на Аляске по числу погибших.

Самая популярная платформа Звезда Бенгалии было 80-метровым трехмачтовым парусным судном с железным корпусом, построенным на верфи Harland & Wolff в Белфасте в 1874 году. Британская торговая компания JP Corry & Co эксплуатировала его в течение многих лет, в основном между Лондоном и Калькуттой, а в 1906 году судно выкупила Ассоциация упаковщиков Аляски.

Затем каждую весну судно использовалось для перевозки в основном азиатских рабочих и грузов в консервный город Врангель, а осенью — для доставки рабочих обратно в Сан-Франциско вместе с консервированным лососем.

На борту находилось 138 человек. Звезда Бенгалии когда он затонул во время обратного рейса 20 сентября 1908 года – экипаж из 32 человек и 106 рабочих консервного завода.

На борту также находились результаты труда рабочих — 2.5 миллиона однофунтовых банок лосося. Судно проходило через пролив Самнера на Аляске, буксируемое двумя небольшими буксирами. Каяк и Хэтти Гейдж.

Судовой колокол на палубе судна Alaska Endeavour

Сочетание сильного ветра, отсутствия связи и механических неисправностей заставило буксиры перерезать буксирные тросы. Звезда Бенгалии бросил якорь, но когда якорь застрял, корабль разбился о скалы отдаленного острова Коронейшн, примерно в 130 км к западу от Врангеля.

Большинство из 110 погибших мужчин были китайскими, японскими и филиппинскими рабочими, и, отражая отношение того времени, когда их тела были найдены, их похоронили в братской могиле – в то время как полностью белые члены экипажа были похоронены в индивидуальных могилах. Более половины экипажа выжили, хотя это было верно для менее 10% азиатских рабочих.

Второй раз повезло

Исследовательская группа добровольцев, которая сейчас составляет карту судна, впервые погрузилась на глубину 20 м в мае 2022 года, хотя в то время плохие погодные условия серьезно осложнили операцию.

Недавняя экспедиция снова была проведена с борта научно-образовательного некоммерческого исследовательского судна Аляска Эндевор, капитаном которой является Билл Уршель, объявивший на этой неделе о результатах работы команды.

Операцию возглавил морской археолог Женя Аниченко, дайверы Врангеля Гиг Деккер и подводный видеооператор Стивен Присунка, а также операторы беспилотников и ряд других добровольцев-дайверов и исследователей, многие из которых принимали участие в предыдущей экспедиции.

Именно Деккер более 30 лет назад впервые наткнулся на якорную цепь, указывающую на Звезда Бенгалииместонахождение и приведшие к обнаружению колокола.

«Звезда Бенгалии» пришвартована у консервного завода Форт-Врангель

В течение 10 дней в мае этого года команда обнаружила и задокументировала Звезда Бенгалиишпангоуты и листы корпуса, четыре якоря, брашпиль и другие судовые механизмы, а также бронзовый колокол.

Колокол был поднят и отправлен в Центр морской археологии и консервации Техасского университета A&M, но позже вернется и будет выставлен в Музей истории Врангеля.

«В корабельном колоколе есть что-то особенное», — сказал капитан Уршель. «Он дает жизнь кораблю. Один из наших сказал: «Наука важна, но через 100 лет люди будут связываться со Звездой и работниками консервного завода, которые погибли на ней, через этот колокол». Люди, спускавшиеся той ночью, слышали этот колокол. Этот колокол зазвонит снова».

История звезды

Теперь, когда место крушения задокументировано, его номинируют на включение в Национальный реестр исторических мест США.

Самая популярная платформа Звезда Бенгалии Проект финансировался Сохранение морского наследия Аляски Программа поддерживается городом Врангель и Музеем истории Врангеля, а также дополнительным финансированием от компании-производителя беспилотников 3 Points in Space Media, водолазов Шона Уэллса, Кевина Лэнсдауна и Шона и Сьюзан Диллс, а также Alaska Endeavour.

Другой участник экспедиции, морской историк Ронан Руни, подготовил подкаст из пяти частей о Звезда Бенгалии история.

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