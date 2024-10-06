Работа по подъему древнегреческого затонувшего корабля, известного как Гела II, связанного с грузом редкого металла «Атлантиды», близка к завершению под наблюдением Сицилийского управления морем.

Исключительно хорошо сохранившееся судно V века до н. э. длиной около 5 м и шириной 15 м было найдено водолазами на глубине 5 м в 6 году недалеко от порта Джела на южном побережье Тирренского моря.

Извлечение из воды остатков древнегреческого корабля (Управление по морю)

Леса покрывали большую территорию (Управление по морю)

Впервые найденное в 1995 году торговое судно было примечательно не только своей сохранностью, но и тем, что оно содержало груз редкого металлического сплава, известного как орихалк или «горная медь».

Погрузка бревен на судно (Морское управление)

Древесину вывезли на консервацию и повторную сборку (Управление по морю)

Орихалк упоминается в древних текстах авторами, включая Платона, и описывается как второй по ценности после золота и когда-то добывался в Атлантиде для облицовки зданий этого мифического города. Считалось, что ссылки относятся к чистой меди или сплаву, такому как бронза или латунь.

Восемьдесят шесть редких слитков орихалка были обнаружены на месте раскопок Гела II в 2015 и 2017 годах. Ранее также находили амфоры и другие керамические изделия, металлические изделия и военные шлемы в коринфском стиле.

«Золото Атлантиды»: слитки орихалка в Археологическом музее Джелы (Эмануэле Риела)

Коринфские шлемы (Археологический музей Гелы)

Археологические раскопки начались в июле с целью извлечения и подъема всех деревянных частей судна и других оставшихся артефактов. Работу проводили водолазы из специализированной подводной организации. Атлантис Палермо ди Монреале под Суперинтендантствонадзор.

Сейчас процесс реставрации лодки вот-вот начнется на территории археологического парка Боско Литторио, где находятся останки древней Джелы, датируемые VIII–V веками до нашей эры.

Ожидается, что весь проект стоимостью 900,000 753,000 евро (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов), финансируемый из Фонда сплочения ЕС, займет девять месяцев, после чего судно будет выставлено в Археологический музей Гелы, где такие предметы, как орихалк Слитки и шлемы уже выставлены на обозрение, и именно здесь публике впервые показали затонувший корабль «Гела I».

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