Дайверы идентифицировали затонувшее в Австралии голландское судно времен золотой лихорадки

Об обнаружении давно потерянного голландского торгового судна XIX века, перевозившего китайских золотоискателей в Австралию, было объявлено после того, как находки аквалангистов подтвердили результаты более ранних исследований с помощью магнитометра, сообщают Австралийский национальный морской музей.

Затонувший у юго-восточного побережья Южной Австралии в июне 1857 года, 800-тонный, 52-метровый Король Виллем де Твиде (Король Вильгельм II) высадила более 400 китайских золотоискателей всего за несколько дней до своего затопления.

То, что музей называет «значительным открытием» и «важным фрагментом морской истории», стало результатом проекта, который он начал в 2022 году при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов, Агентства культурного наследия Нидерландов, Фонд безмолвного мира, Департамент окружающей среды и водных ресурсов Южной Австралии и Университет Флиндерс.

Команда подозревала, что обнаружила Король Виллем де Твиде в 2022 году после использования морского магнитометра для получения показаний, которые, по-видимому, соответствовали размерам корабля в районе, где он предположительно затонул.

Однако плохая видимость в заливе, вызванная постоянной «метелью» из мелкого песка, как видно на фотографиях ниже, затруднила последующие попытки аквалангистов узнать больше.

Ло-вис: Водолаз на морском дне во время обследования с помощью металлоискателя (Австралийский национальный морской музей)

Погружения в 2023 году ничего не дали, и только в марте этого года, вооружившись металлоискателями, археологические водолазы смогли подтвердить свои подозрения. Они обнаружили части железной лебедки и другие компоненты корабля, вышедшие на поверхность — возможно, временно — над песком.

Команда говорит, что они уверены в своей идентификации и планируют вернуться на место в надежде найти еще обломки. Они считают, что быстрое захоронение в завихряющемся песке после затопления могло сохранить большую часть корабля и его содержимое нетронутыми.

Часть лебедки, найденная на месте кораблекрушения (Австралийский национальный морской музей)

Шахтеры высадились из Король Виллем де Твиде в городе Роб, планируя оттуда дойти до золотых приисков в Бендиго и Балларате в Виктории, более чем в 400 км к востоку.

Повышение позволило им обойти налог в размере 10 фунтов стерлингов на иммигрантов, прибывающих непосредственно в тогдашнюю колонию Виктория во время ее золотой лихорадки 1850-х годов. Налог, эквивалентный более чем 1,500 фунтам стерлингов сегодня, был введен двумя годами ранее, направленный наряду с повышенными налогами на добычу полезных ископаемых на ограничение китайской иммиграции.

Несколько дней спустя судно затонуло в заливе Гишен, возможно, после удара о песчаную отмель, в результате чего погибло 16 из 25 членов экипажа, которые позже были похоронены на пляже Лонг-Бич в заливе. Король Виллем де Твиде классифицируется как охраняемый исторический объект.

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