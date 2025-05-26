Щедрость дайвера вернула Великобритании золотые часы, найденные на месте кораблекрушения

Прошло 36 лет с тех пор, как аквалангисты обнаружили в озере Мичиган обломки парохода XIX века. Леди Элгин а несколько лет спустя внутри него — необычные карманные часы из 16-каратного золота с цепочкой и ключом.

С 1992 года они оставались во владении американских дайверов, но теперь щедрый морской археолог, посчитавший, что эти часы должны быть где-то в другом месте, организовал их возвращение в родной город владельца Бостон, в Линкольншире.

Надпись производителя на задней крышке карманных часов (Валери ван Хейст)

Надписанные инициалы и данные лондонского производителя помогли идентифицировать брелок как собственность видного викторианского политика Герберта Ингрэма. Будучи членом парламента Бостона в середине 19 века, он был реформатором, сыгравшим важную роль в обеспечении растущего города водой, газом и железной дорогой.

Ингрэм также был журналистом и основал новаторское в то время издание, которое печатало фотографии. Иллюстрированные лондонские новости. В центре города, возле церкви Святого Ботольфа, стоит величественный памятник ему, который местные жители называют «Бостонским пнем».

Памятник Герберту Ингрэму возле Бостонского пня (Валери ван Хист)

Во время визита в США в 1860 году Ингрэм и его сын оказались среди примерно 300 человек, погибших при крушении 77-метрового колесного парохода. Леди Элгин затонула в озере Мичиган по пути из Милуоки в Чикаго. Пассажирский манифест был утерян, но Ингрэм, как полагают, был самой заметной жертвой.

Катастрофа произошла в результате столкновения с лесовозом. Augusta во время сильного шторма в ночь на 8 сентября. Описанный в то время как «один из величайших морских ужасов в истории», он унес больше жизней, чем любой другой инцидент в открытой воде Великих озер до или после.

Затопление Lady Elgin через полчаса после тарана Augusta (Валери ван Хейст)

Идти на шоу

В октябре прошлого года первооткрыватели часов связались с американским дайвером и морским историком Валери ван Хейст, которая принимала участие в обнаружении и подводном обследовании многих исторических затонувших кораблей в районе Великих озер.

Соучредитель Мичиганской ассоциации по исследованию кораблекрушений, ван Хейст была включена в Зал славы женщин-дайверов в 2007 году. Она написала шесть книг, в том числе Потерянный на Леди Элгин в ознаменование 150-й годовщины затопления корабля и стал публичным лицом дайвинга на затонувших кораблях в Озере.

Ван Хест собирался курировать местную выставку о Леди Элгин, и дайверы предложили выставить часы Ингрэма на обозрение. Однако, чувствуя, что они должны быть в Бостоне, с которым у нее были семейные связи, она пошла еще дальше, купив часы и пожертвовав их Бостонскому музею Гилдхолла.

Валери ван Хист с карманными часами Ingram (Валери ван Хист)

Музей, который давно планировал организовать выставку, посвященную Ингрэму, с благодарностью принял памятный подарок одному из любимых сыновей Бостона.

Ван Хист только что посетила город, из которого ее предки по отцовской линии уехали в Америку, приняв участие в официальной церемонии передачи часов и выступив с презентацией Леди Элгин.

Карманные часы, которые провели 155 лет в США, большую часть времени под водой, теперь занимают почетное место на выставке Ингрэма в музей и туристический информационный центр, открыто со среды по субботу с 10.30 до 3.30.

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