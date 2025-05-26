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Щедрость дайвера вернула Великобритании золотые часы, найденные на месте кораблекрушения

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Валери ван Хест на месте крушения «Леди Элгин» (Valerie van Heest)
Валери ван Хест на месте крушения «Леди Элгин» (Valerie van Heest)

Прошло 36 лет с тех пор, как аквалангисты обнаружили в озере Мичиган обломки парохода XIX века. Леди Элгин а несколько лет спустя внутри него — необычные карманные часы из 16-каратного золота с цепочкой и ключом.

С 1992 года они оставались во владении американских дайверов, но теперь щедрый морской археолог, посчитавший, что эти часы должны быть где-то в другом месте, организовал их возвращение в родной город владельца Бостон, в Линкольншире.

Надпись производителя на задней крышке карманных часов (Валери ван Хейст)
Надпись производителя на задней крышке карманных часов (Валери ван Хейст)

Надписанные инициалы и данные лондонского производителя помогли идентифицировать брелок как собственность видного викторианского политика Герберта Ингрэма. Будучи членом парламента Бостона в середине 19 века, он был реформатором, сыгравшим важную роль в обеспечении растущего города водой, газом и железной дорогой.

Ингрэм также был журналистом и основал новаторское в то время издание, которое печатало фотографии. Иллюстрированные лондонские новости. В центре города, возле церкви Святого Ботольфа, стоит величественный памятник ему, который местные жители называют «Бостонским пнем».

Статуя Герберта Ингрэма возле Бостонского пня (Валери ван Хист)
Памятник Герберту Ингрэму возле Бостонского пня (Валери ван Хист)

Во время визита в США в 1860 году Ингрэм и его сын оказались среди примерно 300 человек, погибших при крушении 77-метрового колесного парохода. Леди Элгин затонула в озере Мичиган по пути из Милуоки в Чикаго. Пассажирский манифест был утерян, но Ингрэм, как полагают, был самой заметной жертвой.

Катастрофа произошла в результате столкновения с лесовозом. Augusta во время сильного шторма в ночь на 8 сентября. Описанный в то время как «один из величайших морских ужасов в истории», он унес больше жизней, чем любой другой инцидент в открытой воде Великих озер до или после.

Затопление Lady Elgin через полчаса после тарана Augusta (Валери ван Хейст)
Затопление Lady Elgin через полчаса после тарана Augusta (Валери ван Хейст)

Идти на шоу

В октябре прошлого года первооткрыватели часов связались с американским дайвером и морским историком Валери ван Хейст, которая принимала участие в обнаружении и подводном обследовании многих исторических затонувших кораблей в районе Великих озер. 

Соучредитель Мичиганской ассоциации по исследованию кораблекрушений, ван Хейст была включена в Зал славы женщин-дайверов в 2007 году. Она написала шесть книг, в том числе Потерянный на Леди Элгин в ознаменование 150-й годовщины затопления корабля и стал публичным лицом дайвинга на затонувших кораблях в Озере.

Ван Хест собирался курировать местную выставку о Леди Элгин, и дайверы предложили выставить часы Ингрэма на обозрение. Однако, чувствуя, что они должны быть в Бостоне, с которым у нее были семейные связи, она пошла еще дальше, купив часы и пожертвовав их Бостонскому музею Гилдхолла. 

Валери ван Хист с карманными часами Ingram (Валери ван Хист)
Валери ван Хист с карманными часами Ingram (Валери ван Хист)

Музей, который давно планировал организовать выставку, посвященную Ингрэму, с благодарностью принял памятный подарок одному из любимых сыновей Бостона. 

Ван Хист только что посетила город, из которого ее предки по отцовской линии уехали в Америку, приняв участие в официальной церемонии передачи часов и выступив с презентацией Леди Элгин.

Карманные часы, которые провели 155 лет в США, большую часть времени под водой, теперь занимают почетное место на выставке Ингрэма в музей и туристический информационный центр, открыто со среды по субботу с 10.30 до 3.30.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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