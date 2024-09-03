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Водолазы нашли кинжал на самом старом в мире затонувшем торговом судне

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Лезвие древнего бронзового кинжала с ослабленными серебряными заклепками, которые, вероятно, крепили рукоять (Министерство культуры и туризма)
Лезвие древнего бронзового кинжала с ослабленными серебряными заклепками, которые, вероятно, крепили рукоять (Министерство культуры и туризма)

На месте, которое считается старейшим в мире известным затонувшим торговым судном, был найден 3,600-летний бронзовый кинжал с серебряными заклепками, относящийся к древней крито-минойской культуре. 

Средиземноморский объект находится у побережья Кумлуджи в Анталье, и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал находку древнего оружия одной из важнейших в истории подводной археологии.

Эрсой, аквалангист, недавно посетил место крушения, чтобы понаблюдать за работой археологической группы.

Министру Мехмету Нури Эрсою показывают некоторые из медных слитков на месте крушения (Министерство культуры и туризма)
Министр Мехмет Нури Эрсой (второй справа) показаны некоторые из медных слитков-подушек на месте крушения (Министерство культуры и туризма)

Раскопки на этом месте ведутся с 2019 года под руководством доктора Хакана Ониза, главы Департамента сохранения и реставрации культурного наследия. Университет Акдениз в Анталии.

По словам археологов, 14-метровый корабль, затонувший в эпоху средней бронзы и предположительно датируемый XVI веком до нашей эры, предположительно затонул во время шторма по пути с Кипра на Крит. 

Обломки корабля «Кумлуджа» лежат на крутом каменистом склоне на глубине от 37 до 52 метров, и многие артефакты прочно забетонированы, поэтому для их извлечения водолазам пришлось приложить немало усилий. 

Хакан Они достает кинжал из тайника, где он лежал (Министерство культуры и туризма)
Хакан Они достает кинжал из тайника, где он лежал (Министерство культуры и туризма)

Среди находок, сделанных на месте раскопок за последние пять лет, были свинцовые грузики и 1.5 тонны крупных (25 кг и 45 см в длину) медных слитков из кипрских рудников, необходимых для производства бронзы, а также фрагменты керамики и балластная галька.

Считается, что мореплаватели-крито-минойцы вели торговлю с Египтом, материковой Грецией и Кипром, с территориями современной Турции, Сирией, Ливаном и Израилем, а за оловом добирались до Корнуолла и Афганистана. 

Они обменивали готовое оружие и инструменты, а также необработанные металлы, керамику, вино и оливковое масло на предметы роскоши, такие как золото, драгоценные камни и слоновая кость.

«Мы приступаем к комплексному проекту по выявлению всех археологических мест погружений по всей Турции», — сказал Эрсой после своих погружений. «Это фундаментально научное начинание, требующее формальной проверки».

Он сообщил, что Министерство культуры и туризма будет финансировать эту инициативу, а ее конечной целью является создание большего количества подводных археологических музеев и мест для дайвинга.

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На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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