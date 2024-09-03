Водолазы нашли кинжал на самом старом в мире затонувшем торговом судне

На месте, которое считается старейшим в мире известным затонувшим торговым судном, был найден 3,600-летний бронзовый кинжал с серебряными заклепками, относящийся к древней крито-минойской культуре.

Средиземноморский объект находится у побережья Кумлуджи в Анталье, и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал находку древнего оружия одной из важнейших в истории подводной археологии.

Эрсой, аквалангист, недавно посетил место крушения, чтобы понаблюдать за работой археологической группы.

Министр Мехмет Нури Эрсой (второй справа) показаны некоторые из медных слитков-подушек на месте крушения (Министерство культуры и туризма)

Раскопки на этом месте ведутся с 2019 года под руководством доктора Хакана Ониза, главы Департамента сохранения и реставрации культурного наследия. Университет Акдениз в Анталии.

По словам археологов, 14-метровый корабль, затонувший в эпоху средней бронзы и предположительно датируемый XVI веком до нашей эры, предположительно затонул во время шторма по пути с Кипра на Крит.

Обломки корабля «Кумлуджа» лежат на крутом каменистом склоне на глубине от 37 до 52 метров, и многие артефакты прочно забетонированы, поэтому для их извлечения водолазам пришлось приложить немало усилий.

Хакан Они достает кинжал из тайника, где он лежал (Министерство культуры и туризма)

Среди находок, сделанных на месте раскопок за последние пять лет, были свинцовые грузики и 1.5 тонны крупных (25 кг и 45 см в длину) медных слитков из кипрских рудников, необходимых для производства бронзы, а также фрагменты керамики и балластная галька.

Считается, что мореплаватели-крито-минойцы вели торговлю с Египтом, материковой Грецией и Кипром, с территориями современной Турции, Сирией, Ливаном и Израилем, а за оловом добирались до Корнуолла и Афганистана.

Они обменивали готовое оружие и инструменты, а также необработанные металлы, керамику, вино и оливковое масло на предметы роскоши, такие как золото, драгоценные камни и слоновая кость.

«Мы приступаем к комплексному проекту по выявлению всех археологических мест погружений по всей Турции», — сказал Эрсой после своих погружений. «Это фундаментально научное начинание, требующее формальной проверки».

Он сообщил, что Министерство культуры и туризма будет финансировать эту инициативу, а ее конечной целью является создание большего количества подводных археологических музеев и мест для дайвинга.

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