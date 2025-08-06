Среди четырёх затонувших кораблей дайверы нашли испанский капер XVIII века

«Видимость на реке Кейп-Фир постоянно довольно низкая», — говорит аспирант факультета морских исследований Университета Восточной Каролины (ECU) Кори ван Хис, который вместе с напарником по дайвингу Эваном Олингером пытался измерить ширину причала XVIII века.

Эван пытался найти северную оконечность причала, но из-за погодных условий потерял ориентацию. Мы поменялись ролями, и то же самое произошло со мной во время моей попытки.

«Блуждая, я наткнулся на несколько деревянных рам, едва торчащих из глинистой грязи, с едва заметными следами обшивки. В тот момент я не понял, что вижу, но знал, что должен показать это деревянное сооружение преподавателям».

Позже в тот же день доктор Джейсон Раупп смог подтвердить, что то, что видел ван Хейс, было частью кораблекрушения, предположительно испанского капера. La Fortuna с 1748 года. «Это было немного ошеломляюще», — говорит ван Хеес.

В начале этого лета он и Олингер работали на руинах колониальной набережной в историческом памятнике штата Северная Каролина «Таун Брансуик/Форт Андерсон», известном как BTFA.

Брансуик-Таун, крупный колониальный порт в XVIII веке, был сожжён британскими войсками во время Войны за независимость США и так и не был восстановлен. В следующем столетии, во время Гражданской войны, большая часть заброшенного поселения была засыпана земляными валами, когда строился форт Андерсон.

Мозаика, изображающая «Испанское нападение» на город Брауншвейг, автор Клод Хауэлл (Брансуик, 1726 г.)

Вероятные останки La Fortuna были одними из четырех кораблекрушений, обнаруженных и зарегистрированных вдоль береговой линии BTFA этим летом во время полевых работ исследователей и студентов из ECU Программа по морским исследованиям. Также было положено начало восстановлению части оголенных и, следовательно, находящихся под угрозой судовых конструкций для их консервации.

28 сентября 1748 года, в конце Войны за ухо Дженкинса (известной как Война короля Георга в Америке) La Fortuna и еще один корабль, Ла Лоретта, прибыли с Кубы, чтобы атаковать город Брансуик.

Местное ополчение оттеснило испанцев обратно к их кораблям, и во время отступления, как полагают, вспыхнул пожар. La Fortunaпорошок журнала, в результате чего корабль взорвался недалеко от колониальных причалов. Победа британцев стала последним сражением войны.

Исследователи ECU изучают предметы, поднятые на поверхность (Программа ECU по морским исследованиям)

Кипарисовая подсказка

Образцы древесины, собранные с места крушения, были идентифицированы как кипарис из Южной Калифорнии или Центральной Америки, что позволяет предположить, что судно было построено в Испании в XVIII веке. карибский колонии.

La Fortuna Это единственное исторически зафиксированное затонувшее испанское судно в этом районе, а обломки находятся недалеко от того места, где 18 лет назад водолаз поднял пушку 40-го века.

Предварительный анализ показывает, что из трех других затонувших судов одно, скорее всего, использовалось для мелиорации прибрежной зоны, а другое, возможно, является колониальной плоскодонной лодкой, использовавшейся для перевозки людей и грузов между портом и близлежащими плантациями.

Поднятые на берегу бревна (Программа ECU по морским исследованиям)

Четвёртый обломок судна был едва обнаружен и до сих пор не идентифицирован. Портовая инфраструктура, которая была обнаружена, включает два деревянных причала и дамбу, проложенную через бывшее болото, а также ряд отдельных артефактов.

«Мы невероятно рады этим важным объектам, поскольку каждый из них поможет нам лучше понять роль BTFA как одного из первых колониальных портовых городов штата», — говорит руководитель группы доктор Раупп, доцент кафедры истории и морских исследований Университета Эквадора. «Эти затопленные колониальные прибрежные объекты сохранились невероятно хорошо».

Факторы риска

Однако руины находятся под угрозой эрозии береговой линии, вызванной углублением канала, волнами и штормами, и в настоящее время защищена только северная половина BTFA.

Кипарисовые брёвна затонувшего судна готовы к консервации (Программа ECU по морским исследованиям)

Найденное хорошо сохранилось благодаря тому, что было покрыто болотом, но остатки обнажаются и подвергаются эрозии. Именно поэтому водолазы команды провели экстренный подъём более 40 деревянных балок с предполагаемого места La Fortuna место для хранения и консервации.

На некоторых балках, сохранившихся «в удивительной степени», до сих пор сохранились следы инструментов корабельных мастеров. Анализ конструкции каждого из четырёх затонувших кораблей продолжается.

Диверне В прошлом он сообщал о работе Университета Восточной Каролины по исследованию останков пиратского судна Флагман Черной Бороды Месть королевы Анны.