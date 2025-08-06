Среди четырёх затонувших кораблей дайверы нашли испанский капер XVIII века

«Видимость на реке Кейп-Фир постоянно довольно низкая», — говорит аспирант факультета морских исследований Университета Восточной Каролины (ECU) Кори ван Хис, который вместе с напарником по дайвингу Эваном Олингером пытался измерить ширину причала XVIII века.
Эван пытался найти северную оконечность причала, но из-за погодных условий потерял ориентацию. Мы поменялись ролями, и то же самое произошло со мной во время моей попытки.
«Блуждая, я наткнулся на несколько деревянных рам, едва торчащих из глинистой грязи, с едва заметными следами обшивки. В тот момент я не понял, что вижу, но знал, что должен показать это деревянное сооружение преподавателям».
Позже в тот же день доктор Джейсон Раупп смог подтвердить, что то, что видел ван Хейс, было частью кораблекрушения, предположительно испанского капера. La Fortuna с 1748 года. «Это было немного ошеломляюще», — говорит ван Хеес.
В начале этого лета он и Олингер работали на руинах колониальной набережной в историческом памятнике штата Северная Каролина «Таун Брансуик/Форт Андерсон», известном как BTFA.
Брансуик-Таун, крупный колониальный порт в XVIII веке, был сожжён британскими войсками во время Войны за независимость США и так и не был восстановлен. В следующем столетии, во время Гражданской войны, большая часть заброшенного поселения была засыпана земляными валами, когда строился форт Андерсон.
Вероятные останки La Fortuna были одними из четырех кораблекрушений, обнаруженных и зарегистрированных вдоль береговой линии BTFA этим летом во время полевых работ исследователей и студентов из ECU Программа по морским исследованиям. Также было положено начало восстановлению части оголенных и, следовательно, находящихся под угрозой судовых конструкций для их консервации.
28 сентября 1748 года, в конце Войны за ухо Дженкинса (известной как Война короля Георга в Америке) La Fortuna и еще один корабль, Ла Лоретта, прибыли с Кубы, чтобы атаковать город Брансуик.
Местное ополчение оттеснило испанцев обратно к их кораблям, и во время отступления, как полагают, вспыхнул пожар. La Fortunaпорошок журнала, в результате чего корабль взорвался недалеко от колониальных причалов. Победа британцев стала последним сражением войны.
Кипарисовая подсказка
Образцы древесины, собранные с места крушения, были идентифицированы как кипарис из Южной Калифорнии или Центральной Америки, что позволяет предположить, что судно было построено в Испании в XVIII веке. карибский колонии.
La Fortuna Это единственное исторически зафиксированное затонувшее испанское судно в этом районе, а обломки находятся недалеко от того места, где 18 лет назад водолаз поднял пушку 40-го века.
Предварительный анализ показывает, что из трех других затонувших судов одно, скорее всего, использовалось для мелиорации прибрежной зоны, а другое, возможно, является колониальной плоскодонной лодкой, использовавшейся для перевозки людей и грузов между портом и близлежащими плантациями.
Четвёртый обломок судна был едва обнаружен и до сих пор не идентифицирован. Портовая инфраструктура, которая была обнаружена, включает два деревянных причала и дамбу, проложенную через бывшее болото, а также ряд отдельных артефактов.
«Мы невероятно рады этим важным объектам, поскольку каждый из них поможет нам лучше понять роль BTFA как одного из первых колониальных портовых городов штата», — говорит руководитель группы доктор Раупп, доцент кафедры истории и морских исследований Университета Эквадора. «Эти затопленные колониальные прибрежные объекты сохранились невероятно хорошо».
Факторы риска
Однако руины находятся под угрозой эрозии береговой линии, вызванной углублением канала, волнами и штормами, и в настоящее время защищена только северная половина BTFA.
Найденное хорошо сохранилось благодаря тому, что было покрыто болотом, но остатки обнажаются и подвергаются эрозии. Именно поэтому водолазы команды провели экстренный подъём более 40 деревянных балок с предполагаемого места La Fortuna место для хранения и консервации.
На некоторых балках, сохранившихся «в удивительной степени», до сих пор сохранились следы инструментов корабельных мастеров. Анализ конструкции каждого из четырёх затонувших кораблей продолжается.
Диверне В прошлом он сообщал о работе Университета Восточной Каролины по исследованию останков пиратского судна Флагман Черной Бороды Месть королевы Анны.