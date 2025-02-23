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Дайверы исследуют старейшее в Северной Европе судно, построенное методом карвелинга 

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Левый борт корабля XV века с рулем — обратите внимание на отверстие для румпеля (Джим Ханссон, Vrak / SMTM)
Левый борт корабля XV века с рулем и отверстием для румпеля (Джим Ханссон, Vrak / SMTM)

Археологи из музея Врак в Швеции ныряли к затонувшему судну, которое, по их мнению, может быть старейшим судном, построенным методом карвел из стран Северной Европы, когда-либо найденным. Этот метод строительства использовался для создания судов, достаточно прочных как для перевозки пушек, так и для противостояния вражескому огню.

Корабль датируется XV веком и был найден в Ландфьердене в Харинге, к югу от Стокгольма, где находится Музей затонувших кораблей (Vrak). 

«Это большой корабль, который был около 35 м в длину и 10 м в ширину», — говорит куратор музея Хокан Альтрок, руководитель проекта. «Корпус корабля остается высоко над морским дном, а корма и руль по-прежнему стоят вертикально.

«Интересно, что корабль построен в стиле «карвел», то есть обшивка корпуса состоит из досок, уложенных встык, а не накладывающихся друг на друга, как в распространенной тогда технике клинкерной кладки».

Левый борт с поперечной балкой (Джим Ханссон, Vrak / SMTM)
Левый борт затонувшего судна с поперечной балкой (Джим Ханссон, Vrak / SMTM)

Корабль был обозначен как Wreck 5, четыре других уже были найдены в Ландфьердене. Сначала предполагалось, что это корабли викингов, некоторое время никто не был уверен, что это за тип судов или их возраст.

«Год назад мы датировали три из четырех крупнейших затонувших кораблей XVII–XVIII веками», — говорит Альтрок. «Мы также смогли связать один из них с письменным источником XVII века.

Иллюстрация Wreck 5 (Александр Раушер и Джим Ханссон, Vrak / SMTM)
Иллюстрация Wreck 5 (Александр Раушер и Джим Ханссон, Vrak / SMTM)

Он описывает обломок 5 как «самый старый и интересный из обломков, которые мы исследуем в Ландфьердене. Теперь мы с уверенностью датируем его 1480-ми годами, но судно могло быть построено еще в 1460-х годах и отремонтировано в 1480-х годах. 

«Мы также точно знаем, что древесина, из которой был построен корабль, была заготовлена ​​в Мёре, расположенном в регионе Кальмар, или в восточной части Блекинге».

После того, как археологи Врака завершат свой текущий проект по изучению морской среды Харинге, они надеются получить финансирование для раскопок обломков 5 в качестве отдельного проекта. 

Иллюстрация Wreck 5 (Александр Раушер и Джим Ханссон, Vrak / SMTM)
Останки Wreck 5 и как они могли бы выглядеть когда-то (Александр Раушер и Джим Ханссон, Vrak / SMTM)

«Этот корабль — очень интересное связующее звено между средневековыми и современными судами и судостроением», — говорит Альтрок. «Он может дать нам много новой информации о важном поворотном моменте в морской истории Швеции.

«Техника карвелла позволила строить более прочные и крупные суда и рассматривается многими исследователями как ответ на начало использования пушек на кораблях в 15 веке. Наличие пушек на борту требовало устойчивых, мощных кораблей, а чтобы противостоять вражеским пушечным ядрам, требовалась прочная обшивка».

врак, расположенный недалеко от музея Васа на острове Юргорден в Стокгольме, является частью шведского государственного агентства Шведские музеи истории мореплавания и транспорта (SMTM). Исследуйте Цифровая 3D-модель Sketchfab из Wreck 5.

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@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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