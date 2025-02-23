Дайверы исследуют старейшее в Северной Европе судно, построенное методом карвелинга

Археологи из музея Врак в Швеции ныряли к затонувшему судну, которое, по их мнению, может быть старейшим судном, построенным методом карвел из стран Северной Европы, когда-либо найденным. Этот метод строительства использовался для создания судов, достаточно прочных как для перевозки пушек, так и для противостояния вражескому огню.

Корабль датируется XV веком и был найден в Ландфьердене в Харинге, к югу от Стокгольма, где находится Музей затонувших кораблей (Vrak).

«Это большой корабль, который был около 35 м в длину и 10 м в ширину», — говорит куратор музея Хокан Альтрок, руководитель проекта. «Корпус корабля остается высоко над морским дном, а корма и руль по-прежнему стоят вертикально.

«Интересно, что корабль построен в стиле «карвел», то есть обшивка корпуса состоит из досок, уложенных встык, а не накладывающихся друг на друга, как в распространенной тогда технике клинкерной кладки».

Левый борт затонувшего судна с поперечной балкой (Джим Ханссон, Vrak / SMTM)

Корабль был обозначен как Wreck 5, четыре других уже были найдены в Ландфьердене. Сначала предполагалось, что это корабли викингов, некоторое время никто не был уверен, что это за тип судов или их возраст.

«Год назад мы датировали три из четырех крупнейших затонувших кораблей XVII–XVIII веками», — говорит Альтрок. «Мы также смогли связать один из них с письменным источником XVII века.

Иллюстрация Wreck 5 (Александр Раушер и Джим Ханссон, Vrak / SMTM)

Он описывает обломок 5 как «самый старый и интересный из обломков, которые мы исследуем в Ландфьердене. Теперь мы с уверенностью датируем его 1480-ми годами, но судно могло быть построено еще в 1460-х годах и отремонтировано в 1480-х годах.

«Мы также точно знаем, что древесина, из которой был построен корабль, была заготовлена ​​в Мёре, расположенном в регионе Кальмар, или в восточной части Блекинге».

После того, как археологи Врака завершат свой текущий проект по изучению морской среды Харинге, они надеются получить финансирование для раскопок обломков 5 в качестве отдельного проекта.

Останки Wreck 5 и как они могли бы выглядеть когда-то (Александр Раушер и Джим Ханссон, Vrak / SMTM)

«Этот корабль — очень интересное связующее звено между средневековыми и современными судами и судостроением», — говорит Альтрок. «Он может дать нам много новой информации о важном поворотном моменте в морской истории Швеции.

«Техника карвелла позволила строить более прочные и крупные суда и рассматривается многими исследователями как ответ на начало использования пушек на кораблях в 15 веке. Наличие пушек на борту требовало устойчивых, мощных кораблей, а чтобы противостоять вражеским пушечным ядрам, требовалась прочная обшивка».

врак, расположенный недалеко от музея Васа на острове Юргорден в Стокгольме, является частью шведского государственного агентства Шведские музеи истории мореплавания и транспорта (SMTM). Исследуйте Цифровая 3D-модель Sketchfab из Wreck 5.

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