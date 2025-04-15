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Дайверы исследуют «Яичницу с беконом» Нельсона у берегов Уругвая

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Древесина HMS Agamemnon хорошо сохранилась после 116 лет нахождения под водой (Beaulieu Enterprises Ltd)
Древесина HMS Agamemnon хорошо сохранилась после 116 лет нахождения под водой (Beaulieu Enterprises Ltd)

Любимый корабль адмирала лорда Горацио Нельсона HMS Агамемнон был построен из 2,000 дубов Нью-Фореста на месте, которое сегодня является особым объектом культурного наследия Баклерс-Хард в графстве Хэмпшир, где он был спущен на воду в 1781 году.

Останки исторического судна покоятся у берегов Уругвая, и в прошлом месяце международная команда дайверов собралась на месте крушения, чтобы провести археологическое исследование, которое выявило больше, чем ожидалось. Тем временем дайверы в Великобритании теперь имеют возможность посетить бесплатную выставку о судне в Buckler's Hard и узнать больше о том, как его исследуют.

Британские водолазы из Университета Саутгемптона, Фонда морской археологии, Университета Борнмута и Баклерс-Хард объединились с Уругвайским университетом УДЭЛАР для миссии.

Строящийся корабль HMS Agamemnon лорда Нельсона на верфи Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)
HMS Agamemnon в процессе строительства на верфи Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Экипажу 64-пушечного линейного корабля было проще назвать его «Яйца с беконом», чем произнести имя мифического греческого царя. HMS Агамемнон служил Королевскому флоту почти 30 лет, в том числе участвовал в Трафальгарском сражении 1805 года, и встретил свой конец в июне 1809 года, сев на мель на неизведанной отмели в устье реки Ла-Плата.

К тому времени судно находилось в плохом состоянии и, хотя большая часть команды и запасов была спасена, считалось не подлежащим восстановлению. Место было вновь обнаружено в 1993 году, примерно в 800 метрах от берега на глубине всего 10 метров. 

Правый борт целый

Несмотря на сложную подводную видимость, приезжие морские археологи провели тщательное фотограмметрическое исследование, чтобы создать 3D-модель затонувшего судна. Работа показала, что большая часть АгамемнонПравый борт судна сохранился нетронутым, среди сохранившихся бревен все еще видны медные болтовые крепления.

Монтегю о затонувшем «Агамемноне» Нельсона (Beaulieu Enterprises Ltd)
Монтегю о крушении «Агамемнона» (Beaulieu Enterprises Ltd)

«Я всегда мечтал увидеть это затонувшее судно, как HMS Агамемнон «Это единственный в мире сохранившийся обломок корабля, построенного на верфи Баклерс-Хард», — заявила достопочтенная Мэри Монтегю-Скотт, директор верфи Баклерс-Хард, которая в XVIII веке была процветающей верфью по строительству военных кораблей. 

Для Королевского флота там было построено более 50 деревянных судов, в том числе Эвриалус и Swiftsure, который также принимал участие в боевых действиях при Трафальгаре.

«Есть надежда на повторное посещение места крушения в этом году для повторного обследования, на этот раз охватывающего более широкую область с надеждой обнаружить левый борт, одновременно наблюдая за продолжающимся разрушением древесины», — сказал Монтегю-Скотт.

Бесплатная выставка

Модель HMS Agamemnon на выставке в Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)
Модель HMS Agamemnon на выставке в Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Там, где началась история корабля, Buckler's Hard теперь является местом проведения бесплатной выставки под названием HMS Agamemnon – Навигация по легендеВ нем рассказывается о работе, проводимой для сохранения исторического затонувшего корабля, который, как считается, находится под угрозой эрозии, вмешательства охотников за сокровищами и разложения корабельными червями. 

«Я создал эту выставку в Buckler's Hard, чтобы продвигать и рассказывать историю о том, как мы будем совместно работать нациями, чтобы сохранить останки для будущих поколений», — говорит Монтегю-Скотт. «Эта история может объединить наши нации, поделиться историей, наукой и знаниями, а также развить и прославить нашу дружбу посредством морской археологии».

Деревня Баклерс Хард (Beaulieu Enterprises Ltd)
Деревня Баклерс Хард (Beaulieu Enterprises Ltd)

Считается, что Buckler's Hard был назван в честь семьи Buckler, проживавшей в этом районе с 1660-х годов, или герцогов Buccleuch, предков семьи Montagu. «Hard» — термин, обозначающий твердое или естественное место высадки, обычно использовавшийся вдоль южного побережья Англии. 

Команда Buckler's Hard Деревня на реке Болье является объектом культурного наследия, вход на территорию которого бесплатный, включая доступ к Агамемнон выставки в Мастерская судостроителей а также коттедж корабельного мастера и часовня святой Марии. На территории также есть отель и ресторан.

Парковка платная, а входной билет в музей Баклерс-Хард, где собрано множество артефактов и экспонатов, отражающих морскую историю, стоит 6 фунтов стерлингов для взрослых, при этом действуют скидки и льготы.

Также в Дивернете: Захватывающий мир подводной археологии, MAST вмешивается, чтобы спасти музейные экспонаты затонувших кораблей, Изъятие дайверами пушки Тюдора стало причиной британо-ирландского раскола, Ощущение падения на Мэри Росe

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@sennacher #askmark Привет, по поводу DSMB. Я совсем не эксперт и обычно применяю его правильно. В эти выходные мы ныряли при очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, пока надувал его ртом, так как он немного запутался в моем поводке. Меня это так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», которая позволит мне держать регулятор во рту и безопаснее его использовать? Я не пробовал делать это с помощью LPI… но предполагаю, что он тоже запутается. Спасибо. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@сеннахер
#askmark Привет, по поводу DSMB. Я вообще не эксперт и обычно правильно его развертываю. В эти выходные мы ныряли на очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, развертывая его (надувая ртом), так как он немного запутался в моем регуляторе. Это меня так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», чтобы держать регулятор во рту, чтобы его развертывать безопаснее? Я не пробовал делать это с моим LPI… но предполагаю, что он тоже запутается.
Спасибо
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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

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