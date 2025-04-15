Дайверы исследуют «Яичницу с беконом» Нельсона у берегов Уругвая

Любимый корабль адмирала лорда Горацио Нельсона HMS Агамемнон был построен из 2,000 дубов Нью-Фореста на месте, которое сегодня является особым объектом культурного наследия Баклерс-Хард в графстве Хэмпшир, где он был спущен на воду в 1781 году.

Останки исторического судна покоятся у берегов Уругвая, и в прошлом месяце международная команда дайверов собралась на месте крушения, чтобы провести археологическое исследование, которое выявило больше, чем ожидалось. Тем временем дайверы в Великобритании теперь имеют возможность посетить бесплатную выставку о судне в Buckler's Hard и узнать больше о том, как его исследуют.

Британские водолазы из Университета Саутгемптона, Фонда морской археологии, Университета Борнмута и Баклерс-Хард объединились с Уругвайским университетом УДЭЛАР для миссии.

HMS Agamemnon в процессе строительства на верфи Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Экипажу 64-пушечного линейного корабля было проще назвать его «Яйца с беконом», чем произнести имя мифического греческого царя. HMS Агамемнон служил Королевскому флоту почти 30 лет, в том числе участвовал в Трафальгарском сражении 1805 года, и встретил свой конец в июне 1809 года, сев на мель на неизведанной отмели в устье реки Ла-Плата.

К тому времени судно находилось в плохом состоянии и, хотя большая часть команды и запасов была спасена, считалось не подлежащим восстановлению. Место было вновь обнаружено в 1993 году, примерно в 800 метрах от берега на глубине всего 10 метров.

Правый борт целый

Несмотря на сложную подводную видимость, приезжие морские археологи провели тщательное фотограмметрическое исследование, чтобы создать 3D-модель затонувшего судна. Работа показала, что большая часть АгамемнонПравый борт судна сохранился нетронутым, среди сохранившихся бревен все еще видны медные болтовые крепления.

Монтегю о крушении «Агамемнона» (Beaulieu Enterprises Ltd)

«Я всегда мечтал увидеть это затонувшее судно, как HMS Агамемнон «Это единственный в мире сохранившийся обломок корабля, построенного на верфи Баклерс-Хард», — заявила достопочтенная Мэри Монтегю-Скотт, директор верфи Баклерс-Хард, которая в XVIII веке была процветающей верфью по строительству военных кораблей.

Для Королевского флота там было построено более 50 деревянных судов, в том числе Эвриалус и Swiftsure, который также принимал участие в боевых действиях при Трафальгаре.

«Есть надежда на повторное посещение места крушения в этом году для повторного обследования, на этот раз охватывающего более широкую область с надеждой обнаружить левый борт, одновременно наблюдая за продолжающимся разрушением древесины», — сказал Монтегю-Скотт.

Бесплатная выставка

Модель HMS Agamemnon на выставке в Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Там, где началась история корабля, Buckler's Hard теперь является местом проведения бесплатной выставки под названием HMS Agamemnon – Навигация по легендеВ нем рассказывается о работе, проводимой для сохранения исторического затонувшего корабля, который, как считается, находится под угрозой эрозии, вмешательства охотников за сокровищами и разложения корабельными червями.

«Я создал эту выставку в Buckler's Hard, чтобы продвигать и рассказывать историю о том, как мы будем совместно работать нациями, чтобы сохранить останки для будущих поколений», — говорит Монтегю-Скотт. «Эта история может объединить наши нации, поделиться историей, наукой и знаниями, а также развить и прославить нашу дружбу посредством морской археологии».

Деревня Баклерс Хард (Beaulieu Enterprises Ltd)

Считается, что Buckler's Hard был назван в честь семьи Buckler, проживавшей в этом районе с 1660-х годов, или герцогов Buccleuch, предков семьи Montagu. «Hard» — термин, обозначающий твердое или естественное место высадки, обычно использовавшийся вдоль южного побережья Англии.

Команда Buckler's Hard Деревня на реке Болье является объектом культурного наследия, вход на территорию которого бесплатный, включая доступ к Агамемнон выставки в Мастерская судостроителей а также коттедж корабельного мастера и часовня святой Марии. На территории также есть отель и ресторан.

Парковка платная, а входной билет в музей Баклерс-Хард, где собрано множество артефактов и экспонатов, отражающих морскую историю, стоит 6 фунтов стерлингов для взрослых, при этом действуют скидки и льготы.

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