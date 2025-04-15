Дайверы исследуют «Яичницу с беконом» Нельсона у берегов Уругвая

Любимый корабль адмирала лорда Горацио Нельсона HMS Агамемнон был построен из 2,000 дубов Нью-Фореста на месте, которое сегодня является особым объектом культурного наследия Баклерс-Хард в графстве Хэмпшир, где он был спущен на воду в 1781 году.
Останки исторического судна покоятся у берегов Уругвая, и в прошлом месяце международная команда дайверов собралась на месте крушения, чтобы провести археологическое исследование, которое выявило больше, чем ожидалось. Тем временем дайверы в Великобритании теперь имеют возможность посетить бесплатную выставку о судне в Buckler's Hard и узнать больше о том, как его исследуют.
Британские водолазы из Университета Саутгемптона, Фонда морской археологии, Университета Борнмута и Баклерс-Хард объединились с Уругвайским университетом УДЭЛАР для миссии.
Экипажу 64-пушечного линейного корабля было проще назвать его «Яйца с беконом», чем произнести имя мифического греческого царя. HMS Агамемнон служил Королевскому флоту почти 30 лет, в том числе участвовал в Трафальгарском сражении 1805 года, и встретил свой конец в июне 1809 года, сев на мель на неизведанной отмели в устье реки Ла-Плата.
К тому времени судно находилось в плохом состоянии и, хотя большая часть команды и запасов была спасена, считалось не подлежащим восстановлению. Место было вновь обнаружено в 1993 году, примерно в 800 метрах от берега на глубине всего 10 метров.
Правый борт целый
Несмотря на сложную подводную видимость, приезжие морские археологи провели тщательное фотограмметрическое исследование, чтобы создать 3D-модель затонувшего судна. Работа показала, что большая часть АгамемнонПравый борт судна сохранился нетронутым, среди сохранившихся бревен все еще видны медные болтовые крепления.
«Я всегда мечтал увидеть это затонувшее судно, как HMS Агамемнон «Это единственный в мире сохранившийся обломок корабля, построенного на верфи Баклерс-Хард», — заявила достопочтенная Мэри Монтегю-Скотт, директор верфи Баклерс-Хард, которая в XVIII веке была процветающей верфью по строительству военных кораблей.
Для Королевского флота там было построено более 50 деревянных судов, в том числе Эвриалус и Swiftsure, который также принимал участие в боевых действиях при Трафальгаре.
«Есть надежда на повторное посещение места крушения в этом году для повторного обследования, на этот раз охватывающего более широкую область с надеждой обнаружить левый борт, одновременно наблюдая за продолжающимся разрушением древесины», — сказал Монтегю-Скотт.
Бесплатная выставка
Там, где началась история корабля, Buckler's Hard теперь является местом проведения бесплатной выставки под названием HMS Agamemnon – Навигация по легендеВ нем рассказывается о работе, проводимой для сохранения исторического затонувшего корабля, который, как считается, находится под угрозой эрозии, вмешательства охотников за сокровищами и разложения корабельными червями.
«Я создал эту выставку в Buckler's Hard, чтобы продвигать и рассказывать историю о том, как мы будем совместно работать нациями, чтобы сохранить останки для будущих поколений», — говорит Монтегю-Скотт. «Эта история может объединить наши нации, поделиться историей, наукой и знаниями, а также развить и прославить нашу дружбу посредством морской археологии».
Считается, что Buckler's Hard был назван в честь семьи Buckler, проживавшей в этом районе с 1660-х годов, или герцогов Buccleuch, предков семьи Montagu. «Hard» — термин, обозначающий твердое или естественное место высадки, обычно использовавшийся вдоль южного побережья Англии.
Команда Buckler's Hard Деревня на реке Болье является объектом культурного наследия, вход на территорию которого бесплатный, включая доступ к Агамемнон выставки в Мастерская судостроителей а также коттедж корабельного мастера и часовня святой Марии. На территории также есть отель и ресторан.
Парковка платная, а входной билет в музей Баклерс-Хард, где собрано множество артефактов и экспонатов, отражающих морскую историю, стоит 6 фунтов стерлингов для взрослых, при этом действуют скидки и льготы.
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