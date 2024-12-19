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Водолаз по радио оживил обломки бомбардировщика времен Второй мировой войны

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Подводный двигатель бомбардировщика Handley-Page Hampden (Роб Спрей)
Подводный двигатель бомбардировщика Handley-Page Hampden (Роб Спрей)

В 2 году аквалангист из Восточной Англии случайно наткнулся на останки бомбардировщика времен Второй мировой войны и недавно получил возможность поделиться этим опытом со слушателями новостного радио BBC. 

Дайвер Роб Спрей из Саффолка наткнулся на обломки того, что оказалось двухмоторным самолетом Handley-Page Hampden на глубине 7 м у пляжа Солтхаус на севере Норфолка. Выделяющимся остатком был двигатель Bristol Pegasus с одной из трех лопастей винта, оставшихся целыми.

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Место крушения Handley-Page Hampden (Роб Спрей)

«Я искал интересные участки морского дна, и это вырисовывалось из легкой мглы», — сказал Спрей, председатель Группа действий по сохранению морской среды в Норфолке и еще один Морской поиск водолаз, рассказал BBC Radio Norfolk's Смотри на восток программу, которую все еще можно услышать на BBC Sounds. «Решающим аргументом было то, что это авиационный двигатель с пропеллером. 

«Это был довольно большой кусок обломков, и он, должно быть, находился там со времен войны, так что на морском дне висят артефакты возрастом 80 лет».

Обломки самолета были богато заселены сидячей жизнью и служили пристанищем для омаров, крабов, креветок и губанов.

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Обломки самолета хорошо колонизированы (Роб Спрей)
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Останки самолета пролежали под водой 84 года (Роб Спрей)

Пол Хеннесси из Исследование затонувших кораблей в Норфолке помог Спрею идентифицировать самолет. «На месте был только один двигатель, так что это было для нас большой проблемой», — сказал он, но исследование показало, что другой двигатель был поднят в 1975 году местным водолазом Джоном Уайзом в качестве услуги рыбакам, которые цепляли за него свои ловушки для крабов.

Этот блок был оставлен лежать на территории Музей авиации Норфолка и Саффолка во Фликстоне, недалеко от Банги, графство Саффолк, где его все еще можно увидеть, хотя у дайверов не возникнет сомнений относительно того, какой из двух одинаковых артефактов представляет наибольший интерес.

Летный состав 50-й эскадрильи «Хэмпден» возвращается с бомбардировки авиабазы ​​Уоддингтон в 1940 году (Б. Дж. Дэвентри / Имперский военный музей)
Летный состав 50-й эскадрильи «Хэмпден» возвращается на базу ВВС Великобритании «Уоддингтон» после бомбардировки в 1940 году (Б. Дж. Дэвентри / Имперский военный музей)

Бомбардировщик, идентифицированный как P-2123 из состава Королевских ВВС Уоддингтон потерпел крушение в Северном море 1 сентября 1940 года примерно в четверти мили от побережья после того, как у него закончилось топливо во время возвращения после налета на Берлин.

При ударе он погрузился под воду, но затем снова поднялся на поверхность на достаточно долгое время, чтобы позволить экипажу выбраться и сесть в надувную лодку.

Другой двигатель P-2123 в Музее авиации Норфолка и Саффолка, алюминиевые лопасти винта, изношенные после 35 лет на морском дне и еще 49 лет воздействия стихии (Роб Спрей)
Другой двигатель P-2123 в Музее авиации Норфолка и Саффолка, алюминиевые лопасти винта, изношенные после 35 лет на морском дне и еще 49 лет воздействия стихии (Роб Спрей)

В состав экипажа, пережившего приводнение и подорвавшегося на минах на пляже, вошли сержант Джимми Мэндейл, сержант Гарри Логан, канадский пилот Дэвид Романс и его коллега-канадец, штурман Дональд Стюарт. 

У Джеффа Мэндейла, чей отец сержант Джимми Мэндейл был задним стрелком, все еще был бортовой журнал самолета, и он говорил с BBC. Когда ему показали кадры крушения, он прокомментировал: «Он проделал действительно хорошую работу, этот водолаз — я должен поблагодарить его». 

Он сказал, что его отцу повезло, он совершил 47 вылетов, не увидев ни одного вражеского самолета, по которому можно было бы стрелять. Он пережил войну и умер в возрасте 63 лет.

Историк авиации Боб Коллис из музея описал Hampden как «практически забытый самолет — было построено более 1,000 экземпляров, и сохранилось всего три». 

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