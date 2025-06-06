Дайверу предъявлено обвинение в разграблении 2,000-летнего затонувшего корабля

Водолаза обвинили в разграблении древнеримского затонувшего корабля после того, как он всплыл с рядом предметов, включая монеты, на средиземноморском острове Майорка.

Мужчину перехватили, он все еще был в своей гидрокостюм, во время загрузки автомобиля 22 мая. Предполагаемые находки, его снаряжение для дайвинга, подводный металлоискатель и другие вещи были конфискованы сотрудниками Гражданской гвардии. Сообщается, что он перевозил найденные предметы в неопреновом сумка застегивались на талии.

Монеты и металлические предметы, которые дайвер обвиняется в изъятии с древнего затонувшего корабля

Имя мужчины не было названо, как и его гражданство, однако было указано, что он является экспатриантом, проживающим на испанском острове, и ему 39 лет.

Предполагается, что предметы, в том числе монеты и металлические пластины, возможно, изготовленные из свинца, были найдены на одном из важнейших археологических памятников Майорки — месте кораблекрушения «Сес Льюметес».

Он датируется I веком н. э. и был обнаружен сто лет назад в гавани Порто-Кристо на восточном побережье Майорки, всего в 1 метрах от берега на глубине около 30 метров.

Эта фотография затонувшего корабля «Сес Льюметес» стала победителем прошлогоднего конкурса MARE на лучший снимок Балеарского и Средиземного моря. фотография (Педро Риера Льомпарт)

Деревянный корпус судна необычайно хорошо сохранился благодаря вулканическому пеплу, который оно перевозило как часть груза, включавшего также керамику и строительные материалы.

Мужчина был освобожден из-под стражи, пока продолжается расследование. Помимо обвинений, связанных с нарушением законов Испании о защите культурного наследия, его также обвиняют в нарушении местных правил, касающихся использования металлоискателя на охраняемом объекте.

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