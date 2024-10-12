Команда водолазов раскрыла тайну крушения судна Dorset Pin

На протяжении 34 лет с момента обнаружения аквалангистами затонувшего у побережья Дорсета судна его называли просто «обломками штифта», но теперь таинственное судно глубиной 27 м было идентифицировано как швартовочный лихтер Адмиралтейства, построенный в 1866 году и потерянный 37 лет спустя.
Найденное в 1990 году у мыса Сент-Олбанс-Хед к юго-западу от Суонеджа, 24-метровое деревянное судно с металлической обшивкой было названо в честь сотен желтых металлических болтов, окружающих его на морском дне. В состав обломков входили паровой шпиль с котлом на корме, а также швартовные буи Адмиралтейства, цепь и якоря.
Команда из Морская археология Борнмутского университета работает над головоломкой с 2019 года, после того как ему показали предметы, извлеченные с этого места дайвером Найджелом Брайантом в 1990-х годах. Среди них был блок шкива, прикрепленный к керамическому фрагменту с надписью «Portsmouth Dockyard».
После погружения к месту крушения археологи пришли к выводу, что это, скорее всего, был швартовочный баркас — судно, которое тащил буксир.
«Эти швартовочные лихтеры были разработаны Адмиралтейством для установки и прикрытия тяжелых швартовов, необходимых для поддержки меняющегося флота 19 века», — говорят члены команды. «Они также использовались при спасении и на ранних этапах дайвинга, что подтверждается найденным на месте в 1990-х годах ботинком водолаза и современными изображениями спасания кораблей».
В Национальном архиве команда обнаружила чертежи двух идентичных лихтеров Portsmouth Dockyard Yard Craft, названных YC5 и YC8 Казалось, это соответствовало требованиям, но им не удалось найти никаких записей о том, что что-то было утеряно.
Теперь, однако, они нашли отчет в Газета судоходства от 11 сентября 1903 года, что швартовочный лихтер затонул у мыса Сент-Олбанс-Хед в штормовую погоду во время буксировки из Портсмута в Портленд. Все 30 человек на борту были благополучно переведены на буксир.
Дальнейшая архивная ссылка подтвердила, что потерянная зажигалка была YC8, который, как полагают, использовался для спасения HMS Эвридика у острова Уайт в 1878 году. Потеря корвета стала одной из самых крупных катастроф на флоте Британии в мирное время.
Позже была найдена запись о потере YC8Грузовое снаряжение у мыса Сент-Олбанс-Хед в сентябре 1903 года.
Археологи подали заявку на YC8 для присвоения статуса охраняемого объекта. «Это редкий пример типа служебного судна, которое было необходимо для поддержания работы британских портов в 19 веке, поэтому жизненно важно, чтобы мы сохранили его», — сказал руководитель группы профессор Дэйв Пархэм из Борнмутского университета морской археологии.
«Его идентичность оставалась загадкой в течение трех десятилетий, но то, что мы наблюдали во время погружения, означало, что мы могли найти подсказки, которые могли бы раскрыть секреты крушения и понять, как оно оказалось на морском дне. Материалы, из которых изготовлено судно, предполагают высококачественную постройку, возможно, связанную с королевской верфью».
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