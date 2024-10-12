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Команда водолазов раскрыла тайну крушения судна Dorset Pin

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Болты на месте крушения штифта (Бразилия, морская археология)
Болты на месте крушения штифта (Бразилия, морская археология)

На протяжении 34 лет с момента обнаружения аквалангистами затонувшего у побережья Дорсета судна его называли просто «обломками штифта», но теперь таинственное судно глубиной 27 м было идентифицировано как швартовочный лихтер Адмиралтейства, построенный в 1866 году и потерянный 37 лет спустя.

Найденное в 1990 году у мыса Сент-Олбанс-Хед к юго-западу от Суонеджа, 24-метровое деревянное судно с металлической обшивкой было названо в честь сотен желтых металлических болтов, окружающих его на морском дне. В состав обломков входили паровой шпиль с котлом на корме, а также швартовные буи Адмиралтейства, цепь и якоря.

Мыс Святого Албана (Бермикур)
Мыс Святого Албана (Бермикур)

Команда из Морская археология Борнмутского университета работает над головоломкой с 2019 года, после того как ему показали предметы, извлеченные с этого места дайвером Найджелом Брайантом в 1990-х годах. Среди них был блок шкива, прикрепленный к керамическому фрагменту с надписью «Portsmouth Dockyard». 

После погружения к месту крушения археологи пришли к выводу, что это, скорее всего, был швартовочный баркас — судно, которое тащил буксир. 

Шпиль (Бюро морской археологии)
Шкив с колесом под ним (BU Maritime Archaeology)
Котел, приводивший в действие шпиль (BU Maritime Archaeology)
Котел, приводивший в действие шпиль (BU Maritime Archaeology)

«Эти швартовочные лихтеры были разработаны Адмиралтейством для установки и прикрытия тяжелых швартовов, необходимых для поддержки меняющегося флота 19 века», — говорят члены команды. «Они также использовались при спасении и на ранних этапах дайвинга, что подтверждается найденным на месте в 1990-х годах ботинком водолаза и современными изображениями спасания кораблей».

Якорь (Бюро морской археологии)
Якорь (Бюро морской археологии)

В Национальном архиве команда обнаружила чертежи двух идентичных лихтеров Portsmouth Dockyard Yard Craft, названных YC5 и YC8 Казалось, это соответствовало требованиям, но им не удалось найти никаких записей о том, что что-то было утеряно. 

Теперь, однако, они нашли отчет в Газета судоходства от 11 сентября 1903 года, что швартовочный лихтер затонул у мыса Сент-Олбанс-Хед в штормовую погоду во время буксировки из Портсмута в Портленд. Все 30 человек на борту были благополучно переведены на буксир. 

Дальнейшая архивная ссылка подтвердила, что потерянная зажигалка была YC8, который, как полагают, использовался для спасения HMS Эвридика у острова Уайт в 1878 году. Потеря корвета стала одной из самых крупных катастроф на флоте Британии в мирное время.

Позже была найдена запись о потере YC8Грузовое снаряжение у мыса Сент-Олбанс-Хед в сентябре 1903 года.

YouTube видео
Погружение вокруг затонувшего судна Pin, теперь идентифицированного как YC8 (BU Maritime Archaeology)

Археологи подали заявку на YC8 для присвоения статуса охраняемого объекта. «Это редкий пример типа служебного судна, которое было необходимо для поддержания работы британских портов в 19 веке, поэтому жизненно важно, чтобы мы сохранили его», — сказал руководитель группы профессор Дэйв Пархэм из Борнмутского университета морской археологии. 

«Его идентичность оставалась загадкой в ​​течение трех десятилетий, но то, что мы наблюдали во время погружения, означало, что мы могли найти подсказки, которые могли бы раскрыть секреты крушения и понять, как оно оказалось на морском дне. Материалы, из которых изготовлено судно, предполагают высококачественную постройку, возможно, связанную с королевской верфью».

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01:19 Scuba.com
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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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