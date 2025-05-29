Рекорд глубины: подлодка времен Первой мировой войны найдена на глубине 1 метров

Глубоководное учебно-техническое погружение у берегов Сан-Диего, Калифорния, дало ранее невиданные изображения подводной лодки времен Первой мировой войны. USS визу F-1. затонуло 17 декабря 1917 года, погибло 19 членов экипажа, и было найдено лежащим на правом борту «удивительно неповрежденным» на глубине около 400 метров.

Изображения высокой четкости были получены междисциплинарной группой под руководством Океанографическое учреждение Вудс-Хоул (WHOI) с экспертами из ВМС США, Командования военно-морской истории и наследия (NHHC) и Национального научного фонда (NSF).

Спущенная на воду в 1911 году, 43-метровая субмарина некоторое время могла претендовать на мировой рекорд по глубине погружения, погрузившись на 86 м. С 1917 года она служила в Тихоокеанских патрульных силах, базирующихся в Сан-Педро, Калифорния.

Во время маневров у мыса Лома, Сан-Диего, подлодка столкнулась со своим однотипным кораблем USS визу F-3. и, с пробоиной в левом борту перед машинным отделением, затонул в считанные секунды. Спасти удалось только троих человек.

Дыра в корпусе USS F-1, образовавшаяся в результате столкновения с однотипным кораблем USS F-3. (Брюс Стрикротт / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Фотограмметрическая реконструкция кормы и винта F-1 (Зои Дахерон / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Во время экспедиции команде также удалось осмотреть торпедоносец-бомбардировщик ВМС США Grumman TBF Avenger времен Второй мировой войны, который использовался в качестве учебного самолета и потерпел крушение недалеко от визу F-1. сайт в 1950 году.

Работает с 24 февраля по 4 марта с борта исследовательского судна. Атлантида команда провела семь погружений на месте крушения, используя неинвазивные системы фото- и видеосъемки, установленные на батискафе Элвин – теперь описываемый как управляемое человеком транспортное средство (HOV) – а также гидроакустические системы на AUV Часовой.

Подводные аппараты являются частью Национальный центр глубоководного погружения (NDSF) флот, который финансируется NSF.

Сотрудник программы исследовательских судов ВМС США Роб Спаррок (слева) и старший археолог NHHC Брэдли Крюгер на борту HOV Alvin (Брюс Стрикротт / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Боевая рубка и повреждения от столкновения, в результате которых затонула подводная лодка F-1 (Зои Дахерон / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Гребной винт USS F-1 (Брюс Стрикротт / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Внешний штурвал корабля, расположенный на парусе или стабилизаторе F-1 (Брюс Стрикротт / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Решающие моменты

«NDSF предоставляет необходимое оборудование для достижения глубин океана», — сказала Лиза Клаф, исполняющая обязанности директора Отделения океанических наук NSF.

«Хотя HOV Alvin и AUV Sentry имеют решающее значение для обнаружения глубоководных геологических опасностей и изучения удаленных экосистем, они также предоставляют возможности для обучения следующего поколения ученых и раскрытия важнейших моментов в истории нашей страны».

NHHC занимается поиском, интерпретацией и защитой кораблей и самолетов ВМС США, а ее подводный археолог Брэд Крюгер предпринял то, что стало его первым Элвин погружение и его первое личное погружение на историческом месте крушения.

«Это был невероятно захватывающий и унизительный опыт», — сказал он. «Все мы в NHHC благодарны за это сотрудничество, которое также позволило нам задокументировать и оценить состояние ремесел».

Передняя часть торпедоносца-бомбардировщика «Эвенджер» времен Второй мировой войны, потерпевшего крушение в 2 году (Анна Мишель / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Кабина «Мстителя» (Анна Мишель / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Хвостовая часть (Анна Мишель / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Церемония памяти прошла Атлантида выше визу F-1. затонувшее судно после погружений, колокол прозвенел 19 раз — по одному разу за каждого погибшего члена экипажа. «История и археология — это все о людях, и мы чувствовали, что важно зачитать их имена вслух», — сказал Крюгер.

Многолучевые гидроакустические системы на Атлантида и Часовой Были созданы карты подводной лодки и окружающего морского дна с высоким разрешением, а видеоматериалы и фотографии высокого разрешения использовались для создания 3D-фотограмметрических моделей, предлагающих точные измерения и детали колонизации морской жизни.

«Мы тщательно и методично обследовали эти исторические места, чтобы иметь возможность поделиться этими потрясающими изображениями, а также проявить почтение, которого эти места заслуживают», — сказала главный научный сотрудник NDSF и соруководитель экспедиции Анна Мишель.

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