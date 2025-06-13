Самое глубокое кораблекрушение во французских морях — торговец 1500-х годов

Самый глубокий затонувший корабль, когда-либо найденный во французских водах, был обнаружен случайно на глубине почти 2.6 км. Предполагается, что это торговое судно XVI века, плывшее на запад из Италии.

Останки корабля, получившие название «Камара 4» по названию мыса Кап-Камара, были обнаружены 4 марта у побережья средиземноморской коммуны Раматюэль, к югу от Сен-Тропе, и о его обнаружении было объявлено только что после дополнительных исследований.

«Операция по контролю морских рифов» проводилась французской командой CEPHISMER, которая специализируется на подводной обороне и разведке, проверяя глубоководные ресурсы страны. Первоначально обломки были обнаружены во время гидролокационного обследования, а затем туда был отправлен AUV для получения снимков участка крупным планом.

О находке было сообщено Приморская префектура Средиземноморья, который в свою очередь обратился в правительственный Департамент подводных археологических исследований (ДРАССМ), отвечающий за охрану, изучение и развитие подводного наследия Франции.

Часть груза глубоководного затонувшего судна (DRASSM)

Длина судна составляла более 30 м, ширина — 7 м, груз состоял из керамических кувшинов и тарелок, а также металлических прутков. На снимках, полученных с камер AUV, можно увидеть около 200 кувшинов и 100 тарелок, а еще больше керамики, как полагают, зарыто в осадок.

Кувшины имеют лигурийский дизайн XVI века, а желтые пластины, как полагают, также происходят из Лигурии. Регион находится к северо-востоку от места крушения на северо-западе Италии, а его средиземноморское побережье представляет собой то, что сегодня является Итальянской Ривьерой.

Некоторые из кувшинов с заостренными носиками несут монограмму «IHS», сокращенное изображение Иисуса Христа, образованное из первых трех букв его имени на греческом языке. Другие украшены растительными или геометрическими узорами, с несколькими идентифицированными узорами. Также были идентифицированы якоря, шесть пушек и два котла для готовки.

Желтые тарелки лежат среди кувшинов в лигурийском стиле (DRASSM)

«На такой глубине обломки были бы защищены от любого разрушения или разграбления, так что это уникальная возможность для исследования», — говорят в DRASSM, которые планируют исследовать дальше, до пределов поля обломков, выполнить фотограмметрию обломков и взять выбранные образцы для анализа.

Компания заявила, что ожидает участия в проекте многопрофильной команды морских археологов, керамистов, специалистов по военно-морской архитектуре, артиллерии, якорям и материалам, а также реставраторов.

Также сообщается, что затонувшее судно предоставит возможность повысить осведомленность о загрязнении морской среды, «поскольку на месте крушения в больших количествах присутствуют как микро-, так и макроотходы» — на одном из изображений можно увидеть современную консервную банку.

Банка лежит рядом с якорем XVI века (DRASSM)

«Камарат 4 — это выдающееся открытие благодаря своей глубине, беспрецедентному характеру и возможности, которую оно предоставляет для изучения почти нетронутого объекта XVI века», — говорит ДРАССМ, добавляя, что «это затонувшее судно представляет собой новый шаг в исследовании бездны».

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