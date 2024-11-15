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Обнаружены обломки американского эсминца времен Второй мировой войны «Танцующая мышь»

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Гидролокационное сканирование USS Edsall (Королевский флот Австралии)
Гидролокационное сканирование USS Edsall (Королевский флот Австралии)

По данным Командования по истории и наследию ВМС США (NHHC), на северо-востоке Индийского океана обнаружены глубоко залегающие обломки эсминца ВМС США, затонувшего после доблестного последнего сопротивления во время Второй мировой войны.

Эсминец ВМС США Эдсолл (DD-219) продержался невредимым более часа, сражаясь с мощными японскими военно-морскими силами, прежде чем был подбит и затонул в результате атаки с воздуха.

Военно-морские силы США и Королевского австралийского флота, которые обнаружили обломки судна во время сканирования морского дна в ходе другой миссии, дождались недавнего Дня памяти (Дня ветеранов в США) 11 ноября, чтобы объявить о находке.

USS Edsall, фотография начала 1920-х годов (NHHC)
USS Edsall, фотография начала 1920-х годов (NHHC)

94m Эдсолл был построен в 1920 году и являлся одним из эсминцев класса «Клемсон» с «гладкой палубой», спроектированных в 1917 году в качестве эскортных кораблей линейного флота для противодействия немецким торпедным катерам Первой мировой войны.

На нем было установлено четыре 4-дюймовых орудия, одно 3-дюймовое зенитное орудие, четыре трехтрубных 21-дюймовых торпедных аппарата с 12 торпедами, два устройства для запуска глубинных бомб на корме и носовой излучатель глубинных бомб. К началу Второй мировой войны это вооружение мало изменилось, за исключением нескольких дополнительных пулеметов.

После нападения на Перл-Харбор в ноябре 1941 г. Эдсолл был назначен на сопровождение конвоев в западной части Тихого океана. В конце февраля 1942 года эсминец под командованием лейтенанта Джошуа Джеймса Никса покинул Тджилатджап на Яве вместе с однотипным кораблем USS Уиппл чтобы забрать выживших с гидросамолета USS Langley, который был сильно поврежден в результате атаки японской авиации, перевозя истребители и экипаж.

Эдсолл взяли всех выживших и через три дня перевели большинство из них на танкер USS Пекос недалеко от острова Рождества, прежде чем отправиться обратно на север в сторону Явы. 

Вскоре после этого японские самолеты заметили и потопили Пекос. Отчеты японского флота показывают, что Эдсолл возможно, попытался ответить на сигналы бедствия с танкера, но 1 марта эсминец столкнулся с четырьмя более крупными японскими военными кораблями: линкорами Хиеи и Киришима и тяжелые крейсеры Tone и Chikuma

Сообщается, что эти суда выпустили 1,300 снарядов по Эдсолл не нанеся ни одного удара. Японский наблюдатель сравнил ее выступление с выступлением «японской танцующей мыши» из-за ее непредсказуемой скорости и смены курса.

Потребовалось ударное соединение пикирующих бомбардировщиков, чтобы окончательно вывести из строя и потопить эсминец. Небольшое количество выживших было подобрано Chikuma но позже их казнили.

Последние минуты USS Edsall (NHHC)
Последние минуты «Танцующей мыши», USS Edsall (NHHC)

Экстремальная глубина

Летом 2023 года спасательное судно подводных лодок Королевского австралийского флота Кочегар обнаружил место крушения на своем сонаре, и были проведены последующие погружения ROV на экстремальную глубину около 5.5 км. RAN проинформировал NHHC, который в конечном итоге смог подтвердить идентичность обломков как USS Эдсолл

Первоначально сообщалось, что эсминец затонул примерно в 320 км к востоку от острова Рождества, австралийской территории к югу от Явы. 

«Нахождение Эдсолл «Еще больше укрепляет прочный союз, который существовал между Соединенными Штатами и Австралией со времен Второй мировой войны, и который еще больше подкрепляется нынешним трехсторонним партнерством в сфере безопасности между Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами (AUKUS)», — прокомментировал министр ВМС США Карлос Дель Торо. 

«Ключевым компонентом AUKUS является разработка самых современных подводных технологий, которые позволили обнаружить Эдсолл на просторах Индийского океана – нечто, что было невозможно еще несколько лет назад».

Еще один вид на затонувшее судно (Королевский австралийский флот)
Еще один вид на затонувшее судно (Королевский австралийский флот)

Эдсолл «была награждена двумя боевыми звездами за свою военную службу», — написал директор NHHC Сэмюэл Коул. «Однако, поскольку не было живых свидетелей в США Эдсоллпоследний бой, не было никаких медалей Почета, Военно-морских крестов или Президентских благодарностей за то, что это было одно из самых доблестных и отважных действий в истории ВМС США. 

«Тем не менее, мы обязаны помнить об их мужестве перед лицом превосходящих сил».

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00: 00 Введение
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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
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