Опасения расставания из-за коллекции сокровищ после кораблекрушения

В Корнуолле высказываются опасения по поводу предстоящей продажи Музея сокровищ кораблекрушений в Чарлстауне, объекта, содержащего историческую коллекцию морских памятных вещей и памятных вещей, связанных с кораблекрушениями, в том числе множество находок аквалангистов-любителей, сделанных на протяжении многих лет.

Сейчас есть опасения, что продать музей как действующее предприятие может оказаться невозможным, и в этом случае уникальная коллекция может быть разбита.

«Это печально для Чарлстауна на местном уровне, но это печально для Корнуолла в целом, потому что мы теряем замечательный музей», — сказала Би-би-си местный историк Элизабет Дейл, добавив, что что бы ни случилось, морские артефакты, подаренные местными группами и семьями не следует продавать.

В музее около 7,000 экспонатов (собственность SBC).

Части музея соединены туннелями (собственность SBC).

Часть выставочного пространства Шеклтона (SBC Property)

Музей расположен в здании Merchants of Charlestown с видом на историческую гавань Чарльстауна в Сент-Остелле и содержит около 7,000 экспонатов, выставленных или хранящихся, все они включены в запрашиваемую цену в размере 1.95 миллиона фунтов стерлингов за право собственности на собственность.

Некоторые экспонаты были взяты из мест знаменитых кораблекрушений, в том числе Мэри Роуз, Титаник, Лузитания и Королевская Хартия и, как и следовало ожидать, все, как сообщается, было заявлено получателю затонувших кораблей или подпадало под действие национальной амнистии затонувших судов 2002 года.

Обширный комплекс туннелей соединяет разные части музея. В цену входит текущая выставка «Наследие Шеклтона», организованная совместно с Королевским географическим обществом.

Быстрая экскурсия по музею (SBC Property)

Здесь также есть бар-ресторан на 100 мест, магазины и кафе с мороженым на вынос, и покупатель, желающий поддерживать работу музея, может воспользоваться услугами существующего штатного персонала из четырех человек.

Планы действий в чрезвычайных ситуациях

Музей был основан почти 50 лет назад, и последние девять лет он принадлежал сэру Тиму Смиту, соучредителю проекта «Эдем» и владельцу «Затерянных садов Хелигана», который в настоящее время находится в процессе консолидации своей корпоративной деятельности. .

Известно, что Смит разработал планы действий на случай, если окажется невозможным продать музей и его содержимое как действующее предприятие. Согласно сообщению, в ноябре он намерен продать с аукциона памятные вещи кораблекрушения отдельно. Cornwall Live. Агент по недвижимости, занимающийся продажей, СБК Недвижимость из Труро.

В это время Музей сокровищ кораблекрушения остается открытым для бизнеса ежедневно с 10:4 до 8.50:5. Входной билет (не включая «Наследие Шеклтона») стоит 18 фунтов стерлингов (XNUMX фунтов стерлингов для детей до XNUMX лет).

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