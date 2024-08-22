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Опасения расставания из-за коллекции сокровищ после кораблекрушения

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Музей сокровищ кораблекрушения в Чарльстауне (собственность SBC)
Музей сокровищ кораблекрушения в Чарльстауне (собственность SBC)

В Корнуолле высказываются опасения по поводу предстоящей продажи Музея сокровищ кораблекрушений в Чарлстауне, объекта, содержащего историческую коллекцию морских памятных вещей и памятных вещей, связанных с кораблекрушениями, в том числе множество находок аквалангистов-любителей, сделанных на протяжении многих лет.

Сейчас есть опасения, что продать музей как действующее предприятие может оказаться невозможным, и в этом случае уникальная коллекция может быть разбита. 

«Это печально для Чарлстауна на местном уровне, но это печально для Корнуолла в целом, потому что мы теряем замечательный музей», — сказала Би-би-си местный историк Элизабет Дейл, добавив, что что бы ни случилось, морские артефакты, подаренные местными группами и семьями не следует продавать.

В музее около 7,000 экспонатов (собственность SBC).
В музее около 7,000 экспонатов (собственность SBC).
Секции соединены туннелями (Собственность SBC)
Части музея соединены туннелями (собственность SBC).
Выставочное пространство Шеклтона (SBC Property)
Часть выставочного пространства Шеклтона (SBC Property)

Музей расположен в здании Merchants of Charlestown с видом на историческую гавань Чарльстауна в Сент-Остелле и содержит около 7,000 экспонатов, выставленных или хранящихся, все они включены в запрашиваемую цену в размере 1.95 миллиона фунтов стерлингов за право собственности на собственность. 

Некоторые экспонаты были взяты из мест знаменитых кораблекрушений, в том числе Мэри Роуз, Титаник, Лузитания и Королевская Хартия и, как и следовало ожидать, все, как сообщается, было заявлено получателю затонувших кораблей или подпадало под действие национальной амнистии затонувших судов 2002 года.

Обширный комплекс туннелей соединяет разные части музея. В цену входит текущая выставка «Наследие Шеклтона», организованная совместно с Королевским географическим обществом. 

YouTube видео
Быстрая экскурсия по музею (SBC Property)

Здесь также есть бар-ресторан на 100 мест, магазины и кафе с мороженым на вынос, и покупатель, желающий поддерживать работу музея, может воспользоваться услугами существующего штатного персонала из четырех человек.

Планы действий в чрезвычайных ситуациях

Музей был основан почти 50 лет назад, и последние девять лет он принадлежал сэру Тиму Смиту, соучредителю проекта «Эдем» и владельцу «Затерянных садов Хелигана», который в настоящее время находится в процессе консолидации своей корпоративной деятельности. . 

Известно, что Смит разработал планы действий на случай, если окажется невозможным продать музей и его содержимое как действующее предприятие. Согласно сообщению, в ноябре он намерен продать с аукциона памятные вещи кораблекрушения отдельно. Cornwall Live. Агент по недвижимости, занимающийся продажей, СБК Недвижимость из Труро.

В это время Музей сокровищ кораблекрушения остается открытым для бизнеса ежедневно с 10:4 до 8.50:5. Входной билет (не включая «Наследие Шеклтона») стоит 18 фунтов стерлингов (XNUMX фунтов стерлингов для детей до XNUMX лет). 

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
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02:09 Уход за ногами перед погружением
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Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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