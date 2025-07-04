Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

От бестселлеров к слиткам: призыв к судебному разбирательству по делу о торговле золотом с затонувших кораблей

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Торговцы награбленным золотом или просто «хорошие люди»? Гей и Филип Куртер
Торговцы награбленным золотом или просто «хорошие люди»? Гей и Филип Куртер

Имея в своем распоряжении доказательства, в том числе признание дайвера Ива Гладу в разграблении затонувшего судна и золотые слитки, предположительно проданные американской парой Гей и Филиппом Куртером, французские прокуроры теперь официально потребовали, чтобы эти трое и еще один обвиняемый, общий возраст которых составляет 317 лет, предстали перед судом по обвинению в торговле сокровищами, украденными с затонувшего судна XVIII века.

Золото пришло из Ле Принс де Конти, французское восточно-индийское судно, затонувшее во время шторма в 1746 году. Обнаруженные в 15 году на глубине 1974 м недалеко от острова Бель-Иль-ан-Мер у побережья Бретани, обломки торгового фрегата были разграблены после обнаружения золотого слитка во время обследования места затопления. 

Со временем на месте крушения официально обнаружили китайский фарфор и три китайских золотых слитка, но археологические раскопки прекратились в 1985 году после того, как шторм разбросал останки.

Автор бестселлеров Гей Кортер и ее муж, кинорежиссер Филипп, подружились с французской парой Жераром и Аннетт Пести после встречи с ними в их родном штате Флорида в 1981 году. Аннетт Пести, муж которой умер в 1997 году, стала четвертым человеком, которого должны были судить.

Портфель, полный золота

По словам Куртеров, однажды Жерар появился с портфелем, содержащим 20 золотых слитков, и сообщил им, что его зять Ив Гладу, подводный фотограф, вытащил их из затонувшего судна. 

Куртеры заявили, что согласились хранить и позже продать золото от имени Жерара. Они держали слитки у себя 15 лет, прежде чем начать продавать их на eBay и в других местах в период с 2010 по 2018 год, заработав более 192,000 140,000 долларов США (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов).

Они утверждают, что вырученные средства предназначались Гладу, и что они не знали, что золото считалось краденым.

В 2018 году французский подводный археолог заметил пять золотых слитков, выставленных на продажу на аукционе в США. В листинге упоминалось более раннее появление Аннет Пести в сериале BBC TV Антиквариат Roadshow, в котором она утверждала, что нашла золотые слитки, которые она принесла с собой на шоу, во время дайвинга в Кабо-Верде.

Золотые слитки, представленные на выставке Antiques Roadshow (Расследования Министерства внутренней безопасности США)
Слитки, увиденные на выставке Antiques Roadshow (Расследования Министерства внутренней безопасности США)

Продавцом был признан Гей Кортер, а слитки были изъяты властями США и возвращены во Францию ​​четыре года спустя.

Следователи полагают, что у супругов Кортер было не менее 23 золотых слитков, и утверждают, что их отношения с Гладу были давними и включали совместные парусные путешествия по Греции, Карибскому морю и Французской Полинезии.

Гладу признался в краже 16 золотых слитков с места крушения в ходе примерно 40 погружений в период с 1976 по 1999 год, но отрицал, что передавал какие-либо из них супругам Кортер, заявив, что вместо этого продал их бывшему солдату в Швейцарии в 2006 году. 

домашний арест

Супруги Кортер были задержаны в Великобритании в 2022 году и оставались под домашним арестом в Лондоне в течение шести месяцев, прежде чем их вернули во Флориду. 

Французский прокурор в Бресте теперь потребовал, чтобы Гей, 80 лет; Филипп, 82 года; Гладу, 77 лет и Аннет Пести, 78 лет, предстали перед судом за торговлю культурными ценностями и отмывание денег. Если это подтвердит следственный судья, судебный процесс может начаться в конце 2026 года.

Адвокат Грегори Леви утверждает, что его клиенты Кортеры невиновны в совершении уголовных правонарушений и не получали прибыли от продаж, а просто хотели помочь своим друзьям. «Они очень хорошие люди», — говорит он. «Они не увидели вреда, поскольку американские правила в отношении золота полностью отличаются от правил во Франции».

Леви рассказал Независмая платформа что тот факт, что золото рекламировалось на eBay, свидетельствует об отсутствии намерения скрыть продажи, добавив, что Британский музей, который, по его словам, должен был знать о его происхождении, купил слитки, взятые из Ле Принс де Конти и расследование должно проводиться французами, «а не двумя восьмидесятилетними американцами».

Гей Кортер написала пять бестселлеров из семи романов и четырех научно-популярных произведений, в том числе Я говорю за этого ребенка, номинированные на Пулитцеровскую премию мемуары о тяжелом положении приемных детей — теме, которая стала центром внимания компании пары, занимающейся производством документальных фильмов.

Также в Дивернете: ЩЕДРОСТЬ ДАЙВЕРА ВОЗВРАЩАЕТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ, ПОТЕРЯННЫЕ КОРАБЛЕМ, КАК РЕКС КОУЭН ОПИСАЛ «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ОХОТЫ ЗА КОРАБЛЕЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ВОСТАНОВЛЕНЫ УКРАДЕННЫЕ ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ С ИСПАНСКОГО КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ, СОКРОВИЩА ЗАТОНУВШЕГО КОРАБЛЯ В САН-ХОСЕ СПОРЯТ

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Обновленный партнерский проект Gear: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и не могу найти понятный пример того, как крепить баки. Я знаю, что это будет рассмотрено на занятиях, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина с сайдмаунтом. Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@jaketarren
#askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и мне сложно найти понятный пример того, как оснащать баки. Я знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина сайдмаунта.

Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны?

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

✅ Важные партнерские ссылки для перехода

🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 Оставайтесь с нами на связи.

Фейсбук: https://www.facebook.com/DivernetUK/
Инстаграм: https://www.instagram.com/diver_magazine/
Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine
Твиттер (X): https://x.com/DiverNetUK/
ТикТок: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

Сайт: https://divernet.com/
Сайт: https://godivingshow.com/
Сайт: https://rorkmedia.com/

📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com

=============================

🎬Рекомендуемые видео для вас:

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

Как установить цилиндр Sidemount?

Обновленный Gear Affiliate: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или одноцилиндровому баллону, чтобы мой напарник мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких вещах всегда позволяет свету падать вниз и затенять его. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительных новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания с аквалангом вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание с аквалангом? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@martink72
#askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или однобаллонному фонарю, чтобы мой приятель мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких штуках всегда позволяет свету падать вниз и загораживать его.
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

✅ Важные партнерские ссылки для перехода

🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 Оставайтесь с нами на связи.

Фейсбук: https://www.facebook.com/DivernetUK/
Инстаграм: https://www.instagram.com/diver_magazine/
Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine
Твиттер (X): https://x.com/DiverNetUK/
ТикТок: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

Сайт: https://divernet.com/
Сайт: https://godivingshow.com/
Сайт: https://rorkmedia.com/

📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com

=============================

🎬Рекомендуемые видео для вас:

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

Как прикрепить к себе мигающий световой маячок, чтобы мой напарник мог меня видеть? #askmark #scubadiving

Обновленный партнер по снаряжению: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link Посетите курорт для дайвинга Wakatobi: https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver Скидка 15% на международное предложение eSIM Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКИ СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, путешествия Reports Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Посетите веб-сайт курорта Вакатоби:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Скидка 15% на международное предложение eSIM. Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

Это лучший дайвинг-центр? W\@wakatobidiveresort

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Рон: Косатки приглашают людей на обед и делают массаж
Мисс Терри: Дайвер всех континентов побил рекорд на неделю
Шон Моран: Реакция ДАН на неудачи
Роберт Уоттс: Дайвер всех континентов побил рекорд на неделю
Шон Моран: Реакция ДАН на неудачи
Cвежие новости
От бестселлеров к слиткам: призыв к судебному разбирательству по делу о торговле золотом с затонувших кораблей От бестселлеров к слиткам: призыв к судебному разбирательству по делу о торговле золотом с затонувших кораблей
Энди Торбет совершает прыжок с парашютом на фестиваль дайвинга Энди Торбет совершает прыжок с парашютом на фестиваль дайвинга
Саутенд принимает у себя новости о кораблекрушении в Лондоне Саутенд принимает у себя новости о кораблекрушении в Лондоне
Оливье Леже демонстрирует новое произведение искусства – Посол Оливье Леже демонстрирует новое произведение искусства – Посол
На верном пути: Исландия делает все возможное для китов На верном пути: Исландия делает все возможное для китов
Последняя смерть дайвера на Мальте побудила вызвать пункт первой помощи Последняя смерть дайвера на Мальте побудила вызвать пункт первой помощи
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц