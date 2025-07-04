От бестселлеров к слиткам: призыв к судебному разбирательству по делу о торговле золотом с затонувших кораблей

Имея в своем распоряжении доказательства, в том числе признание дайвера Ива Гладу в разграблении затонувшего судна и золотые слитки, предположительно проданные американской парой Гей и Филиппом Куртером, французские прокуроры теперь официально потребовали, чтобы эти трое и еще один обвиняемый, общий возраст которых составляет 317 лет, предстали перед судом по обвинению в торговле сокровищами, украденными с затонувшего судна XVIII века.

Золото пришло из Ле Принс де Конти, французское восточно-индийское судно, затонувшее во время шторма в 1746 году. Обнаруженные в 15 году на глубине 1974 м недалеко от острова Бель-Иль-ан-Мер у побережья Бретани, обломки торгового фрегата были разграблены после обнаружения золотого слитка во время обследования места затопления.

Со временем на месте крушения официально обнаружили китайский фарфор и три китайских золотых слитка, но археологические раскопки прекратились в 1985 году после того, как шторм разбросал останки.

Автор бестселлеров Гей Кортер и ее муж, кинорежиссер Филипп, подружились с французской парой Жераром и Аннетт Пести после встречи с ними в их родном штате Флорида в 1981 году. Аннетт Пести, муж которой умер в 1997 году, стала четвертым человеком, которого должны были судить.

Портфель, полный золота

По словам Куртеров, однажды Жерар появился с портфелем, содержащим 20 золотых слитков, и сообщил им, что его зять Ив Гладу, подводный фотограф, вытащил их из затонувшего судна.

Куртеры заявили, что согласились хранить и позже продать золото от имени Жерара. Они держали слитки у себя 15 лет, прежде чем начать продавать их на eBay и в других местах в период с 2010 по 2018 год, заработав более 192,000 140,000 долларов США (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов).

Они утверждают, что вырученные средства предназначались Гладу, и что они не знали, что золото считалось краденым.

В 2018 году французский подводный археолог заметил пять золотых слитков, выставленных на продажу на аукционе в США. В листинге упоминалось более раннее появление Аннет Пести в сериале BBC TV Антиквариат Roadshow, в котором она утверждала, что нашла золотые слитки, которые она принесла с собой на шоу, во время дайвинга в Кабо-Верде.

Слитки, увиденные на выставке Antiques Roadshow (Расследования Министерства внутренней безопасности США)

Продавцом был признан Гей Кортер, а слитки были изъяты властями США и возвращены во Францию ​​четыре года спустя.

Следователи полагают, что у супругов Кортер было не менее 23 золотых слитков, и утверждают, что их отношения с Гладу были давними и включали совместные парусные путешествия по Греции, Карибскому морю и Французской Полинезии.

Гладу признался в краже 16 золотых слитков с места крушения в ходе примерно 40 погружений в период с 1976 по 1999 год, но отрицал, что передавал какие-либо из них супругам Кортер, заявив, что вместо этого продал их бывшему солдату в Швейцарии в 2006 году.

домашний арест

Супруги Кортер были задержаны в Великобритании в 2022 году и оставались под домашним арестом в Лондоне в течение шести месяцев, прежде чем их вернули во Флориду.

Французский прокурор в Бресте теперь потребовал, чтобы Гей, 80 лет; Филипп, 82 года; Гладу, 77 лет и Аннет Пести, 78 лет, предстали перед судом за торговлю культурными ценностями и отмывание денег. Если это подтвердит следственный судья, судебный процесс может начаться в конце 2026 года.

Адвокат Грегори Леви утверждает, что его клиенты Кортеры невиновны в совершении уголовных правонарушений и не получали прибыли от продаж, а просто хотели помочь своим друзьям. «Они очень хорошие люди», — говорит он. «Они не увидели вреда, поскольку американские правила в отношении золота полностью отличаются от правил во Франции».

Леви рассказал Независмая платформа что тот факт, что золото рекламировалось на eBay, свидетельствует об отсутствии намерения скрыть продажи, добавив, что Британский музей, который, по его словам, должен был знать о его происхождении, купил слитки, взятые из Ле Принс де Конти и расследование должно проводиться французами, «а не двумя восьмидесятилетними американцами».

Гей Кортер написала пять бестселлеров из семи романов и четырех научно-популярных произведений, в том числе Я говорю за этого ребенка, номинированные на Пулитцеровскую премию мемуары о тяжелом положении приемных детей — теме, которая стала центром внимания компании пары, занимающейся производством документальных фильмов.

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