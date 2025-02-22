Австралийские водолазы нашли затонувшую голландскую подлодку времен Второй мировой войны

Базирующаяся в Перте команда водолазов WreckSploration обнаружила на глубине 100 метров у острова Роттнест в Западной Австралии 38-летнюю подводную лодку Королевского военно-морского флота Нидерландов.

HNLMS К XI был спущен на воду в апреле 1924 года и служил в Голландской Ост-Индии во время Второй мировой войны, патрулируя воды, которые сейчас принадлежат Индонезии, со своей базы в Сурабае, Ява.

Подводная лодка особенно запомнилась героическим спасением 13 выживших с австралийского торпедного катера HMAS. Ярра после того, как он был потоплен японскими военными кораблями в марте 1942 года.

K XI в Макассаре, Сулавеси, Индонезия, перед Второй мировой войной.

Подводная лодка в сухом доке в гавани Фримантла (Западно-Австралийский музей)

В 1946 году выведен из эксплуатации. К XI затонула во время буксировки на слом во Фримантле, а затем была спасена и разобрана перед затоплением. Это было зафиксировано как оставление субмарины на глубине около 80 м и почти в 16 км от того места, где ее в конечном итоге нашли водолазы.

Место свалки

В WreckSploration Команда под руководством Эндрю Окли утверждает, что к моменту обнаружения обломков они посвятили месяцы «тщательному исследованию, расширенному анализу данных и техническому дайвингу» в рамках проекта Rottnest Ship Graveyard Project. «Кладбище» — это специально отведенное место для свалки ненужных судов и военной техники.

HNLMS K XI в неизвестном месте (Западно-Австралийский музей)

Исследователи проводили перекрестные ссылки на несколько наборов данных, включая музейные записи и результаты аэромагнитометрической съемки, в сотрудничестве с Морской музей штата Вашингтон, Дайвинг к затонувшим кораблям Западной Австралии и Группа морских открытий.

Останки судна находились примерно в 5 км к юго-востоку от кладбища кораблей Роттнест и были обнаружены в первый день Нового года, хотя о их обнаружении было объявлено только недавно.

Первое погружение на K XI (Дэвид Джексон / Погружения к затонувшим кораблям Западной Австралии)

Водолазы Окли, Дэвид Джексон и Патрик Моррисон уже собирались закончить работу, когда «на экране появилось необычное изображение рифа в форме сигары — достаточно необычное, чтобы просто быстро погрузиться на «риф», опорожнить баллоны и вернуться на рампу».

Сообщалось, что подводная лодка находится в хорошем состоянии, и хотя большая ее часть была захоронена, многие ее детали остались видимыми, включая торпедные аппараты, люки и точку соединения со снятой боевой рубкой.

Погружение-открытие в Новый год (Дэвид Джексон / Дайвинг к затонувшим кораблям Западной Австралии)

Музей Западной Австралии подтвердил идентичность подлодки после сравнения архивных данных с трехмерной фотограмметрической моделью, созданной на основе около 3 изображений затонувшего судна, полученных водолазами WreckSploration.

«HNLMS К XI «Это охраняемое место кораблекрушения, имеющее значительную историческую ценность как свидетельство сотрудничества во Второй мировой войне между союзными войсками Австралии и Нидерландов», — заявили в музее. Обломки автоматически защищены в соответствии с Законом Содружества о подводном культурном наследии 2 года.

Еще один вид на затонувший корабль (WreckSploration)

Финансирование фотограмметрии и документирования затонувшего судна осуществлялось Нидерландами через Национальную службу культурного наследия (RCE). В нем говорилось, что открытие продемонстрировало «не только связи между Нидерландами и Австралией во время Второй мировой войны, но и то, насколько тесными они по-прежнему являются, когда речь идет о защите и управлении нашим подводным культурным наследием».

A загружаемый отчет Информация о затонувшем судне доступна на сайте Музея Западной Австралии.

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