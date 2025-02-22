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Австралийские водолазы нашли затонувшую голландскую подлодку времен Второй мировой войны

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Фотограмметрический вид затонувшего судна (WreckSploration)
Фотограмметрический вид затонувшего судна (WreckSploration)

Базирующаяся в Перте команда водолазов WreckSploration обнаружила на глубине 100 метров у острова Роттнест в Западной Австралии 38-летнюю подводную лодку Королевского военно-морского флота Нидерландов.

HNLMS К XI был спущен на воду в апреле 1924 года и служил в Голландской Ост-Индии во время Второй мировой войны, патрулируя воды, которые сейчас принадлежат Индонезии, со своей базы в Сурабае, Ява.

Подводная лодка особенно запомнилась героическим спасением 13 выживших с австралийского торпедного катера HMAS. Ярра после того, как он был потоплен японскими военными кораблями в марте 1942 года.

K XI в Макассаре, Сулавеси, Индонезия, перед Второй мировой войной.
K XI в Макассаре, Сулавеси, Индонезия, перед Второй мировой войной.
Подводная лодка в сухом доке в гавани Фримантла (Западно-Австралийский музей)
Подводная лодка в сухом доке в гавани Фримантла (Западно-Австралийский музей)

В 1946 году выведен из эксплуатации. К XI затонула во время буксировки на слом во Фримантле, а затем была спасена и разобрана перед затоплением. Это было зафиксировано как оставление субмарины на глубине около 80 м и почти в 16 км от того места, где ее в конечном итоге нашли водолазы.

Место свалки

В WreckSploration Команда под руководством Эндрю Окли утверждает, что к моменту обнаружения обломков они посвятили месяцы «тщательному исследованию, расширенному анализу данных и техническому дайвингу» в рамках проекта Rottnest Ship Graveyard Project. «Кладбище» — это специально отведенное место для свалки ненужных судов и военной техники.

HNLMS K XI в неизвестном месте (Западно-Австралийский музей)
HNLMS K XI в неизвестном месте (Западно-Австралийский музей)

Исследователи проводили перекрестные ссылки на несколько наборов данных, включая музейные записи и результаты аэромагнитометрической съемки, в сотрудничестве с Морской музей штата Вашингтон, Дайвинг к затонувшим кораблям Западной Австралии и Группа морских открытий.

Останки судна находились примерно в 5 км к юго-востоку от кладбища кораблей Роттнест и были обнаружены в первый день Нового года, хотя о их обнаружении было объявлено только недавно.

Первое погружение на K XI (Дэвид Джексон / Погружения к затонувшим кораблям Западной Австралии)
Первое погружение на K XI (Дэвид Джексон / Погружения к затонувшим кораблям Западной Австралии)

Водолазы Окли, Дэвид Джексон и Патрик Моррисон уже собирались закончить работу, когда «на экране появилось необычное изображение рифа в форме сигары — достаточно необычное, чтобы просто быстро погрузиться на «риф», опорожнить баллоны и вернуться на рампу».

Сообщалось, что подводная лодка находится в хорошем состоянии, и хотя большая ее часть была захоронена, многие ее детали остались видимыми, включая торпедные аппараты, люки и точку соединения со снятой боевой рубкой. 

Погружение-открытие в Новый год (Дэвид Джексон / Дайвинг к затонувшим кораблям Западной Австралии)
Погружение-открытие в Новый год (Дэвид Джексон / Дайвинг к затонувшим кораблям Западной Австралии)

Музей Западной Австралии подтвердил идентичность подлодки после сравнения архивных данных с трехмерной фотограмметрической моделью, созданной на основе около 3 изображений затонувшего судна, полученных водолазами WreckSploration.

«HNLMS К XI «Это охраняемое место кораблекрушения, имеющее значительную историческую ценность как свидетельство сотрудничества во Второй мировой войне между союзными войсками Австралии и Нидерландов», — заявили в музее. Обломки автоматически защищены в соответствии с Законом Содружества о подводном культурном наследии 2 года.

Еще один вид на затонувший корабль (WreckSploration)
Еще один вид на затонувший корабль (WreckSploration)

Финансирование фотограмметрии и документирования затонувшего судна осуществлялось Нидерландами через Национальную службу культурного наследия (RCE). В нем говорилось, что открытие продемонстрировало «не только связи между Нидерландами и Австралией во время Второй мировой войны, но и то, насколько тесными они по-прежнему являются, когда речь идет о защите и управлении нашим подводным культурным наследием».

A загружаемый отчет Информация о затонувшем судне доступна на сайте Музея Западной Австралии.

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@timpell49
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18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

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00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
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Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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