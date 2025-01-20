Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

80 лет затопления: обнаружен еще один бомбардировщик Beaufort

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Сканирование Бофорта A9-497 (Австралийская гидрографическая служба)
Сканирование Бофорта A9-497 (Австралийская гидрографическая служба)

За последние годы под водой было обнаружено несколько обломков бомбардировщика Bristol Beaufort Королевских австралийских ВВС, сбитых во время Второй мировой войны, но последний был обнаружен случайно в Тиморском море у берегов Дарвина, столицы Северной территории Австралии.

Двухмоторный самолет A9-497 Известно, что самолет совершил вынужденную посадку во время миссии в 1944 году, однако все четыре члена экипажа пережили аварийную посадку и были спасены на следующий день, согласно данным Австралийских сил обороны (ADF).

Другие открытия 2020-х годов: A9-186, найденный в 2020 году и A9-374 в конце 2023 года, оба у берегов Гасматы в Папуа-Новой Гвинее.

RAAF Bristol Beaufort (Австралийские силы обороны)
RAAF Bristol Beaufort (Австралийские силы обороны)

Неповрежденный A9-497 Обломки судна были обнаружены группой гидролокаторов, работавшей по заказу Австралийская гидрографическая служба, входящего в состав Австралийских оборонительных сил, для проведения планового обследования, хотя инспекторы не ожидали обнаружить в этом районе никаких самолетов. 

Полученные ими гидролокационные изображения были достаточно подробными, чтобы эксперты смогли определить тип самолета, откуда он прилетел и его состояние при посадке. Дроссели, датчики и кабели в кабине были все еще целы, как и оба двигателя и винты. Орудийная башня с пулеметом также осталась на месте, направленной влево. 

Основной бомбардировщик RAAF

A9-497 входил в состав эскадрильи № 1 RAAF, базировавшейся в Гулде, примерно в 100 км к югу от Дарвина. Его роль включала защиту конвоев у северного побережья Австралии и атаки на удерживаемую японцами территорию в том, что сейчас является Тимором-Лешти.

Бристольский плакат военного времени
Бристольский плакат военного времени

Beaufort был преемником Bristol Blenheim, и Королевские ВВС Австралии отдавали предпочтение этому самолету за его возможности большой дальности полета при патрулировании обширной береговой линии или полетах далеко в море для борьбы с флотом вторжения, а также за его способность доставлять бомбы или торпеды.

Семьсот самолетов Beaufort были построены в Австралии между 1941 и 1944 годами, что сделало их основным бомбардировщиком RAAF в войне на Тихом океане. Девять фронтовых эскадрилий летали только на Beaufort, а еще 10 летали на них вместе с другими самолетами.

Министерство обороны заявило, что A9-497 останется нетронутым под водой под управлением Северной территории. Его глубина не разглашается.

Bristol Beaufort_строится в Мельбурне во время Второй мировой войны
Строительство «Бофортов» в Мельбурне во время Второй мировой войны

Ищу самолет дяди

Морской инспектор Ocean Ecology обнаружил два более ранних Бофорта, пропавших без вести у Папуа — Новой Гвинеи. Аквалангисты посетили A9-186 из 100-й эскадрильи и подтвердили, что останки двух членов экипажа, погибших вместе с самолетом в 1943 году, остались на борту.

Также из 100-й эскадрильи был A9-374, который также потерпел крушение в 1943 году и был идентифицирован специалистами по экологии океана водолазами в сентябре прошлого года. Он был найден рассеянным на глубине 16 м в месте, которое было описано как сложное для погружения.

В обоих случаях Ocean Ecology на самом деле искала третий бомбардировщик RAAF Beaufort, потерянный около Гасматы. Его исследования финансировались морским экологом и филантропом доктором Эндрю Форрестом, поскольку все еще пропавший самолет пилотировал его дядя, летный офицер Дэвид Форрест.

Также в Дивернете: Греческие дайверы нашли затонувший самолет Люфтваффе на глубине 60 метров, Водолаз по радио оживил обломки бомбардировщика времен Второй мировой войны, Бомбардировщик Юнкерс Ю-88 стал звездой крушения самолета в Эгейском море, Водолазы, занимающиеся поиском затонувших кораблей, отдают дань уважения летчикам Второй мировой войны по обе стороны Канады

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xRUU4M0JFMUQ4QTA2MjVB

Разоблачительный отчет о действиях властей Красного моря #подводное плавание #подкаст #новости

Дополнительные услуги дайвинг-тура в Таиланде с @AggressorAdventures #scubadiving #thailand Партнерская ссылка Aggressor: https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Дополнительные услуги дайвинг-тура в Таиланде с @AggressorAdventures #подводное плавание #Таиланд

Партнерская ссылка Aggressor:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq


#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRkU3NjdFNDBDMjFBNTlF

Дополнительные услуги дайвинг-тура в Таиланде с @AggressorAdventures #подводное плавание #Таиланд

@fredr1 #AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Можешь ли ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между заправкой воздухом и найтроксом с CB или банкованным? Спасибо! #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS45MTRCQjE3QzVGNDREODIz

Как сделать найтрокс? #AskMark

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Стив Вайнман: Причалы Южной Австралии
Сандра Сейнен: Причалы Южной Австралии
Стив: Найдите лучшее приложение Fish Id, просмотрев их
Джейни Слейдер: 5 лучших приложений для редактирования подводных фотографий
Энтони: Дайверы планировали продать 448 древних артефактов
Cвежие новости
Клиника дайвинга в Пуле скоро закроется Клиника дайвинга в Пуле скоро закроется
80 лет затопления: обнаружен еще один бомбардировщик Beaufort 80 лет затопления: обнаружен еще один бомбардировщик Beaufort
Водолазы в Северном море обнаружили затонувшее судно времен Второй мировой войны, которое продолжало гореть Водолазы в Северном море обнаружили затонувшее судно времен Второй мировой войны, которое продолжало гореть
BBC сообщает о попытках принуждения выживших дайверов из Си Стори BBC сообщает о попытках принуждения выживших дайверов из Си Стори 
Подводные съемки моделей только что перешли в стадию деко Подводные съемки моделей только что перешли в стадию деко
Последние погружения с целью обнаружения затонувших кораблей вызывают вопросы Последние погружения с целью обнаружения затонувших кораблей вызывают вопросы
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц