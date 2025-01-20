80 лет затопления: обнаружен еще один бомбардировщик Beaufort

За последние годы под водой было обнаружено несколько обломков бомбардировщика Bristol Beaufort Королевских австралийских ВВС, сбитых во время Второй мировой войны, но последний был обнаружен случайно в Тиморском море у берегов Дарвина, столицы Северной территории Австралии.

Двухмоторный самолет A9-497 Известно, что самолет совершил вынужденную посадку во время миссии в 1944 году, однако все четыре члена экипажа пережили аварийную посадку и были спасены на следующий день, согласно данным Австралийских сил обороны (ADF).

Другие открытия 2020-х годов: A9-186, найденный в 2020 году и A9-374 в конце 2023 года, оба у берегов Гасматы в Папуа-Новой Гвинее.

RAAF Bristol Beaufort (Австралийские силы обороны)

Неповрежденный A9-497 Обломки судна были обнаружены группой гидролокаторов, работавшей по заказу Австралийская гидрографическая служба, входящего в состав Австралийских оборонительных сил, для проведения планового обследования, хотя инспекторы не ожидали обнаружить в этом районе никаких самолетов.

Полученные ими гидролокационные изображения были достаточно подробными, чтобы эксперты смогли определить тип самолета, откуда он прилетел и его состояние при посадке. Дроссели, датчики и кабели в кабине были все еще целы, как и оба двигателя и винты. Орудийная башня с пулеметом также осталась на месте, направленной влево.

Основной бомбардировщик RAAF

A9-497 входил в состав эскадрильи № 1 RAAF, базировавшейся в Гулде, примерно в 100 км к югу от Дарвина. Его роль включала защиту конвоев у северного побережья Австралии и атаки на удерживаемую японцами территорию в том, что сейчас является Тимором-Лешти.

Бристольский плакат военного времени

Beaufort был преемником Bristol Blenheim, и Королевские ВВС Австралии отдавали предпочтение этому самолету за его возможности большой дальности полета при патрулировании обширной береговой линии или полетах далеко в море для борьбы с флотом вторжения, а также за его способность доставлять бомбы или торпеды.

Семьсот самолетов Beaufort были построены в Австралии между 1941 и 1944 годами, что сделало их основным бомбардировщиком RAAF в войне на Тихом океане. Девять фронтовых эскадрилий летали только на Beaufort, а еще 10 летали на них вместе с другими самолетами.

Министерство обороны заявило, что A9-497 останется нетронутым под водой под управлением Северной территории. Его глубина не разглашается.

Строительство «Бофортов» в Мельбурне во время Второй мировой войны

Ищу самолет дяди

Морской инспектор Ocean Ecology обнаружил два более ранних Бофорта, пропавших без вести у Папуа — Новой Гвинеи. Аквалангисты посетили A9-186 из 100-й эскадрильи и подтвердили, что останки двух членов экипажа, погибших вместе с самолетом в 1943 году, остались на борту.

Также из 100-й эскадрильи был A9-374, который также потерпел крушение в 1943 году и был идентифицирован специалистами по экологии океана водолазами в сентябре прошлого года. Он был найден рассеянным на глубине 16 м в месте, которое было описано как сложное для погружения.

В обоих случаях Ocean Ecology на самом деле искала третий бомбардировщик RAAF Beaufort, потерянный около Гасматы. Его исследования финансировались морским экологом и филантропом доктором Эндрю Форрестом, поскольку все еще пропавший самолет пилотировал его дядя, летный офицер Дэвид Форрест.

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