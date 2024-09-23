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Женщины пробиваются в водолазные отряды ВМС Новой Зеландии и Кореи

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Опытный дайвер Петра Дай-Хатчинсон и лейтенант Бетани Уорд
Опытный дайвер Петра Дай-Хатчинсон и лейтенант Бетани Уорд

Впервые женщины-водолазы одновременно прошли обучение в ВМС Новой Зеландии и Южной Кореи  

Две женщины присоединяются к мужчинам Королевского военно-морского флота Новой Зеландии (РНЗН)'s HMNZS Мататауа Подразделение прибрежных боевых действий составляют опытный водолаз Петра Дай-Хатчинсон и лейтенант Бетани Уорд, которые вместе с восемью мужчинами прошли курс подготовки водолазов на военно-морской базе Девонпорт в Окленде.

The five months of обучение covers military diving equipment and techniques, mine counter-measures, underwater maintenance and battle-damage repair, demolition, explosive ordnance disposal and search techniques.

Женщины и раньше заканчивали этот курс, но ни одна из них не стала штатным водолазом-разминщиком.

«Значение достижений лейтенанта Уорда и Эйбла Дай-Хатчинсона огромно», — сказал коммандер Тревор Лесли, HMNZS Мататауа’s commanding officer. “But it’s now business as usual for these two divers as they undertake consolidation обучение and deploy on operations with their shipmates at HMNZS Matataua.”

28-летняя опытная дайвер Дай-Хатчинсон из Окленда вступила в армию в 2015 году и стала спасателем, но перевелась на флот после начала курса водолазов. «Я никогда раньше не ныряла, но к середине курса я просто влюбилась в это», — говорит она.

26-летний лейтенант Уорд, родом из Плимута в Англии, служил в Королевском флоте, а затем прошел обмен с Королевскими ВМС Новой Зеландии в качестве вахтенного на корабле HMNZS. Кентербери – замена одной базы в Девонпорте на другую.

Бетани Уорд
Лейтенант Бетани Уорд
Лейтенант Мун Хи-Ву (см. ниже)
Лейтенант Мун Хи-Ву (см. ниже)
Петра Дай-Хатчинсон
Пылающий дайвер Петра Дай-Хатчинсон

“I wanted to be a diver in the Navy since I was 16,” she says. “I saw the divers обучение in the UK and asked: ‘Are girls allowed to do that?’ They were like: ‘Yep, we have female divers’.

«У нас длинные дни, и мы попадаем в неудобные ситуации. Часто мы не знаем, что будет дальше, особенно когда дело касается приливов и изменений погоды. Нужно действительно идти в ногу со стихиями, но мне нравится, насколько эта профессия многогранна. 

«Мне нравится тот факт, что это сообщество людей, работающих по действительно высоким профессиональным стандартам, разнообразие повседневной работы и то, что это физически сложная задача». 

«Самое лучшее в обучении чему-то сложному — это то, что в этот момент ты чувствуешь себя ребенком, а потом вдруг что-то щелкает, и ты все делаешь правильно», — говорит Эйбл Дайвер Дай-Хатчинсон. 

«Особенно под водой, это момент в команде, когда все собираются вместе, и вы решаете проблему. Тогда то, что было действительно сложным, становится второй натурой».

Прорыв в Южной Корее

Женщины-дайверы: лейтенант-младший Мун под водой
Lt Jg Mun in обучение

Тем временем в Республике Корея спасательно-спасательное подразделение ВМС США (SSU) только что приняло первую женщину-аквалангиста. Вооруженные силы страны активно стремятся более широко задействовать женщин из-за опасений по поводу низкой рождаемости в стране, и в 2022 году они смягчили свою прежнюю политику, разрешив им присоединяться к экипажам подводных лодок.

Following an intensive 12-week обучение course, Lt Jg (Junior Grade) Mun Hee-woo has just completed a further qualifying course alongside 63 other students of Haenan Rescue Battalion and become a Deep Sea Submarine Investigator, deemed to have the strength and skills required to carry out underwater rescue missions. 

«Я была уверена, что смогу пройти обучение», — сказала она корейской прессе. «Я не думаю, что кто-то бы узнал, что я женщина, если бы кто-то не сказал им об этом, так как я коротко подстригла волосы».

Лейтенант Мун сказала, что сложность для нее усложнялась не полом, а возрастом: в свои 27 лет она была на восемь лет старше своего самого молодого коллеги, и это, по ее мнению, затрудняло быстрое восстановление во время физических тренировок.

Первая половина курса посвящена развитию базовой выносливости и навыков плавания, а также практическим тренировкам, включающим около семи часов ежедневно, включая бег до 9 км и гимнастику. 

During the third and fourth weeks candidates are expected to swim 5.5km in the sea without thermal protection plus another 7.5km with плавников и маска to boost swimming endurance and marine survival skills, interspersed with rescue theory and exercises.

Лейтенант-младший Мун: проблемой был возраст, а не пол
Лейтенант Мун: проблемой был возраст, а не пол

Во второй половине курса дайверы развивают выносливость, бегая по 10 км в день и занимаясь физическими упражнениями, а также работая с RIB и обучаясь подводному плаванию. Недели с 8 по 11 посвящены подводному плаванию на глубине около 40 м, а также технике дыхания, аварийному покиданию, оказанию личной помощи и обучению поиску.

Лейтенант Дж. Мун изучал физическое воспитание и морские науки в колледже и присоединился к ВМС два года назад, служа матросом на эскортном судне. Тэгу, затем менеджером по планированию в Командовании военно-морского образования – но всегда с мечтой стать водолазом. Она подала заявку на курс в апреле этого года.

«Я горжусь тем, что являюсь членом спасательного отряда с самым высоким уровнем возможностей спасения на море в мире», — сказала она. «Я всегда буду стремиться защищать жизни граждан и солдат и вносить вклад в развитие спасательных операций на море». 

Ее следующим испытанием станет 14-недельный курс повышения квалификации, включающий погружение на глубину до 90 метров с использованием систем, обеспечиваемых на поверхности.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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