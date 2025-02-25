Выиграйте поездку на двоих в Гренаду на GO Diving Show

Хотите выиграть поездку на двоих в рай для дайвинга на Карибских островах Гренада? Ну, посетители GO Дайвинг Шоу в эти выходные у них есть шанс выиграть этот потрясающий приз, и все, что им нужно сделать, чтобы принять участие, это зайти на сайт Стенд PureGrenada (860) и Стенд Aquanauts Grenada (410) на мероприятии.

На обоих стендах будут размещены QR-коды соревнований – отсканируйте их, чтобы получить шанс выиграть это замечательное путешествие и узнать больше от команд PureGrenada и Aquanauts Grenada об острове, его людях и дайвинге. Счастливые победители будут уведомлены на неделе после шоу.

Этот сказочный приз – любезно предоставлен ЧистаяГренада, Бутик-курорт True Blue Bay и Акванавты Гренада – включает обратные рейсы эконом-класса авиакомпанией British Airways, семидневное проживание в отеле True Blue Bay Boutique Resort с завтраками и пакет погружений с Aquanauts Grenada (бесплатный пакет из десяти погружений для первого дайвера и скидка 50% на пакет из десяти погружений для второго дайвера).

Один из множества водопадов, которые ждут вас на Гренаде.

Выиграйте поездку на двоих в Гренаду на GO Diving Show 7

Гренада — одно из самых популярных мест для дайвинга в Карибском море, с потрясающими пейзажами на поверхности, историей и культурой. С красочными коралловыми рифами, впечатляющими затонувшими кораблями, волнующими дрейфовыми погружениями и уникальным подводным парком скульптур — все это есть на Гренаде, Карриаку и Пти-Мартинике. С более чем 50 местами интригующих подводных чудес, которые можно открыть, неудивительно, что дайверы всех уровней со всего мира приезжают на этот остров — настоящий рай для дайверов!

Выиграйте поездку на двоих в Гренаду на GO Diving Show 8

True Blue Bay Boutique Resort — это четырехзвездочный семейный отель, расположенный в Сент-Джорджесе. True Blue Bay, которым владеет и управляет семья Филден, идеально подходит для тех, кто ищет подлинный гренадский опыт. Отель идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в саму Гренаду. Оживленный и дружелюбный Boutique Resort предлагает 70 комфортабельных и восхитительно оформленных номеров.

Выиграйте поездку на двоих в Гренаду на GO Diving Show 9

Исследуйте «Столицу кораблекрушений Карибского моря» с вашей новой Aqua-семьей! Aquanauts Grenada — это семейный и экологичный дайвинг-магазин, который уделяет особое внимание безопасности и незабываемым впечатлениям. С затонувшими кораблями, рифами и скульптурами для исследования, в Гренаде действительно есть что-то для каждого дайвера, чтобы насладиться. Aquanauts Grenada предлагает бесплатный Nitrox 30% плюс 4:1 – 6:1 коэффициенты погружения, чтобы гарантировать первоклассный опыт подводного плавания.

Часть скульптуры «Мир в дрейфе» у острова Карриаку

NB: Даты отключения — 30 июня — 8 июля 2025 г., 6–13 августа 2025 г. и 15 декабря 2025 г. — 4 января 2026 г. Исключения — аренда оборудования, дополнительные погружения, обновления и/или другие непредвиденные расходы. Предложение недействительно для других пакетов погружений. Участие открыто для взрослых старше 25 лет. Приз действителен в течение года с даты розыгрыша.

Стив Бэкшолл — главный участник GO Diving Show

Дайвинг-шоу GO

Дайвинг-шоу GO – единственный потребительский дайвинг и путешествовать шоу в Великобритании – вернется в NAEC Stoneleigh 1–2 марта 2025 года, как раз вовремя для начала нового сезона, и обещает выходные, полные интерактивного, образовательного, вдохновляющего и веселого контента.

Наряду с главной сценой, на этот раз хедлайнером которой стал телезвезда, писатель и путешественник Стив Бэкшолл, который вернулся на GO Diving Show после нескольких лет отсутствия, а также акванавт NEEMO, прошедший подготовку в NASA, и руководитель отдела научных исследований в DEEP Дон Кернагис, телеведущий, писатель и многолетний любимец публики Монти Холлс, доктор Тимми Гамбин, который расскажет о богатом морском и военном наследии Мальты, и динамичный дуэт исследователей Раннвы Йормундссон и Марии Боллеруп, которые расскажут о своей недавней экспедиции Бутенг в Индонезии, снова будут выделены отдельные сцены для дайвинга в Великобритании, технического дайвинга, подводная фотография и вдохновляющие истории. Энди Торбет снова будет ведущим Главной сцены, а также выступит с презентацией о трудностях съемки технического дайвинга для телешоу. Список всех выступающих, включая время, можно найти здесь здесь.

Наряду со сценами, есть множество интерактивных элементов — неизменно популярная пещера, гигантский бассейн для прыжков в воду, погружение в виртуальную реальность к затонувшим кораблям, мастер-классы по задержке дыхания и отработка навыков выстраивания лайнера, зона морской биологии и, что новшество 2025 года, ваш шанс попробовать свои силы в картографировании затонувших кораблей с Обществом морской археологии и их «кораблекрушением» — все это разбросано среди постоянно растущего количества стендов туристических агентств, производителей, обучение агентства, курорты, дайв-центры, магазины розничной торговли и многое другое.

В этом году также состоится Конкурс NoTanx Zero2Hero в центре внимания. Это соревнование, нацеленное на новичков-фридайверов, будет включать в себя 12 первых кандидатов, прошедших обучение с Маркусом Грейтвудом и командой NoTanx в Лондоне в конце февраля. Затем пять выбранных финалистов будут соревноваться на GO Diving Show в течение мартовских выходных, включая статические сессии апноэ в бассейне, чтобы определить победителя, который получит недельную поездку в эко-деревню Марса Шагра, предоставленную Oonasdivers.

Билеты уже доступны для предварительной покупки!

Купите билет на день прямо сейчас £17.50 + регистрационный сбор и будьте готовы к образовательному, захватывающему и вдохновляющему опыту! Или с таким количеством спикеров за два дня, плюс все интерактивные экспозиции и экспонентов, которые можно посетить, почему бы не сделать это на выходных и не купить двухдневный билет на £25 + сбор за бронирование?

В кассе в выходные дни, когда будет проходить шоу, билет на день будет стоить 25 фунтов стерлингов, поэтому бронируйте билеты заранее и сэкономьте деньги!!

Также доступны цены на групповые билеты для групп от 10 человек, если вы идете с членами вашего центра/клуба.

Бронируйте билеты на сайте Go Diving Show.

И как всегда, в стоимость билета включена бесплатная парковка. А дети до 16 лет могут пройти бесплатно, так что берите с собой детей и проведите сказочный семейный день!