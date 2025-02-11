Смотреть Погружение в темноту с Suunto

Если вы пропустили онлайн-показ отмеченного множеством наград документального фильма «Погружение в темноту» на канале Scuba Diver и сессию вопросов и ответов с Джилл Хайнерт в прошлом году, сейчас у вас есть шанс посмотреть этот захватывающий фильм, предоставленный Suunto.

Зрителям необходимо предварительно зарегистрироваться. здесь для показа, который состоится в четверг 13 февраля в 7:XNUMX по Гринвичу.

Один из величайших в мире спелеологов, канадский исследователь Хайнерт участвовал в самых сложных и знаменитых экспедициях: от исследования самых длинных в мире пещер в Мексике до открытия гигантских айсберговых пещер в Антарктиде.

Посмотрите трейлер к фильму «Погружение во тьму»

В сочетании с некоторыми из этих эпических погружений 96-минутный документальный фильм включает интимные интервью и анимированные воспоминания о молодых годах Хайнерт, помогающие объяснить ее мотивацию для участия в таких экстремальных испытаниях.

Более 100 ее друзей погибли в глубинах, но она утверждает, что каждое приключение приближает ее на шаг ближе к тому, чтобы стать той женщиной, которую она хотела бы встретить в детстве.

Фильм уже получил награду за лучший документальный полнометражный фильм на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре в этом году и награду за выдающееся мастерство на мероприятии «Документальные фильмы без границ».