Вивиан-Куорри — центральный элемент подводного музея, доступного для исследователей от десяти лет

Карьер Вивиан в Северном Уэльсе, который уже много лет хорошо известен дайверам, станет центром подводного музея, демонстрирующего богатую историю добычи сланца в этом районе. И что самое приятное, для участия вам даже не понадобится квалификация. К участию допускаются дети от десяти лет, что делает это мероприятие еще одним семейным развлечением в этом регионе.

Карьер, расположенный на окраине Эрири (Сноудония), является частью обширного сланцевого комплекса Динорвиг — некогда второго по величине сланцевого рудника в мире.

В карьере Вивиан уже находится множество затонувших реликвий времен добычи галикона, в том числе взрывные боксы, карьерные самосвалы и многое другое, а теперь в карьер также перевезли десятитонную лебедку для этого нового предприятия.

Водолазные работы в карьере Вивиан проводились компанией Phoenix Watersports, которая теперь переименована в Подводный пейзажи владельцы — Лиэнн и Клэр Клоуз — заключили партнерское соглашение с XPLOR Group, консалтинговой компанией, генеральный директор которой имеет опыт работы в нефтегазовом секторе.

Phoenix Watersports уже запустили концепцию подводной комнаты для побега Scuba Escape, которая была запущена в 2021 году и ориентирована на квалифицированных дайверов. Новый вариант этого будет предложен вместе с подводным музеем, с передовыми технологиями, обеспечивающими доступ к глубинам для всех в возрасте от десяти лет и старше.

Фото предоставлено: Дэйв Филипс / Phoenix Watersports