Уникальное исследовательское судно FLIP, обреченное на слом, присоединилось к DEEP

R/P FLIP (плавучая инструментальная платформа), новаторское научно-исследовательское судно, более 50 лет эксплуатируемое Управлением военно-морских исследований ВМС США и Институтом океанографии Скриппса, было выведено из эксплуатации в августе 2023 года и отбуксировано в Мексику для утилизации.

Известие о надвигающемся уничтожении FLIP дошло до основателя DEEP, подводной проектной компании, разрабатывающей следующее поколение подводных мест обитания человека, и в течение 48 часов была сформирована группа, которая направилась в Мексику, чтобы перехватить FLIP до его уничтожения.

«Указания нашего основателя были совершенно ясными», — говорит Джулио Мареска, новый капитан FLIP: «Спасите ее. Не возвращайтесь без нее».

Известная своей уникальной конструкцией, эта замечательная платформа может «переворачиваться» из горизонтального положения в вертикальное. Способность 108-метрового судна менять ориентацию с горизонтальной на вертикальную давала ему устойчивость даже в бурных морях, что позволяло изучать океанографические явления, такие как распространение звука, динамика волн и морская жизнь в открытая вода.

Первоначально введенный в эксплуатацию в 1962 году, FLIP сыграл решающую роль в развитии научного понимания океана, особенно в области акустики и гидродинамики, и его вклад в океанографию остается весьма значительным, поскольку он позволил на протяжении десятилетий проводить новаторские исследования в области морской науки.

Вывод из эксплуатации в 2023 году ознаменовал конец эпохи этой знаковой платформы, которая стала символом инновационных морских исследований. Но, как до сих пор не знал мир, это не стало концом, и теперь она стала последним судном, присоединившимся к приключению DEEP.

После того как ее вытащили со свалки, спасенная платформа проделала путь из Мексики через Панамский канал и Атлантику в Средиземное море, где в течение следующих 12–18 месяцев ее переоборудуют и модернизируют во Франции.

Кристен Тертуле, генеральный директор DEEP, сказала: «FLIP — это знаковая исследовательская платформа — о ней знает каждый в морских исследовательских или инженерных сообществах, и у многих есть одна или две военные истории. Мы невероятно гордимся тем, что подтверждаем прибытие FLIP в европейские воды.

«FLIP — это время смелой инженерии и оптимизма в отношении нашего будущего и наших океанов, дух, который DEEP разделяет и стремится воплотить. Наша миссия, возможно, столь же смелая: сделать людей водными, дав нашему виду возможность жить, работать и процветать под водой.

«FLIP будет играть ключевую роль во флоте DEEP, предоставляя уникальную платформу для исследования океана и способную поддерживать развертывание среды обитания Sentinel DEEP в рамках нашей расширенной исследовательской сети.

«Мы с нетерпением ждем возможности объявить о ее повторном запуске в начале 2026 года, и я рад подтвердить, что многие океанографические и исследовательские группы уже связались с нами, чтобы обеспечить доступ».

Переоборудование FLIP будет проходить на MB92, известной верфи с объектами в Барселоне (Испания) и Ла-Сьота (Франция). «Репутация MB92 в области передовых технологий, инноваций и приверженности устойчивому развитию сделала ее очевидным выбором для этого, безусловно, очень необычного проекта», — говорит Мареска.

Управляющий директор MB92 Group Роб Папворт сказал: «Полная модернизация FLIP для дальнейшего изучения океана — это то, что у нас в ДНК. MB92 исключительно гордится тем, что участвует в этом историческом проекте».

Доктор Том Дрейк из Управления военно-морских исследований прокомментировал: «Я в восторге от решения DEEP возродить и модернизировать R/P FLIP, уникальную исследовательскую платформу, которая служила ONR исключительно хорошо в течение многих лет. Эта инициатива по модернизации значительно расширит ее возможности в области науки об океане, наблюдения и исследования, вдохнув новую жизнь в судно, которое имело жизненно важное значение для нашей миссии. Мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с DEEP, чтобы продолжить гордую традицию передового опыта ВМС США в эксплуатации FLIP».

Фото кредит: Институт океанографии Скриппса, Калифорнийский университет в Сан-Диего