Подводные бомбы в Латвии и Джерси

Специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD) ВМС США совместно со своими коллегами из водолазного подразделения ВМС Латвии работают над очисткой затонувшего корабля от неразорвавшихся снарядов в рамках учений под названием Baltic Operations (BALTOPS) 25.

Их задача состояла в том, чтобы найти, переместить и безопасно утилизировать опасные исторические боеприпасы с затонувшего немецкого грузового судна времен Второй мировой войны. Ильменау недалеко от Лиепайского порта.

Смещение осадков, коррозия и изменение течений в Балтийском море повысили риск смещения или обнажения ракушек, что ставит под угрозу работу портов, коммерческое развитие и водолазные работы.

Подводная детонация (ВМС США / PO2 Джексон Эдкинс)

Американские специалисты из мобильного подразделения по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EODMU) 8, базирующегося в Роте, Испания, входящего в состав экспедиционных сил ВМС Европа-Африка, совместно с водолазами-разведчиками ВМС Латвии обезвредили более 50 боеприпасов с помощью контролируемых подводных взрывов.

Многие из ракушек были расположены около разрушающегося корпуса затонувшего судна или разбросаны по его периметру. В течение двух недель команды работали вместе, они также удаляли нежелательные подводные конструкции и помогали строить лодочный слип

Водолазная группа (ВМС США / PO2 Джексон Эдкинс)

БАЛТОПС 25 В двухнедельных интенсивных комплексных учениях по всему Балтийскому региону приняли участие 16 стран НАТО и стран-партнеров, 40 кораблей, 25 самолетов и 9,000 человек личного состава.

Бомбоотсек

Тем временем на Нормандских островах дайвер-любитель сообщил о находке неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны в заливе Були на острове Джерси, в связи с чем 2 июня для устранения угрозы были привлечены водолазы-разминеры Королевского флота.

Одна из дайв-команд из Эскадрилья «Браво» обнаружили «осколочно-фугасный снаряд» и переместили его в безопасное место для утилизации.

Водолазы-разведчики эскадрильи «Браво» с вице-губернатором Джерси сэром Джерри Кидом (дом правительства)

Как и специалисты по обезвреживанию подводных мин из США и Латвии, в последующие дни они также оказали помощь, устранив несколько «подводных препятствий», которые были обнаружены в ходе гидрографического обследования портовыми властями Джерси.

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